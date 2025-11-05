En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

El Canalla no podrá contar con el lesionado Franco Ibarra, pero además del ingreso de Federico Navarro, Ariel Holan probó con una variante más

Holan probó el equipo este miércoles por la mañana en el Gigante pensando en el choque ante San Lorenzo.

Central se prepara para el último partido de local en la fase regular y el entrenador Ariel Holan sabe que deberá meter mano en el equipo. El tema es si realizará alguna variante más que la salida de Franco Ibarra y todo parece indicar que así será.

Al menos es la sensación que dejó el primer ensayo futbolístico de la semana, en el Gigante, en la previa de la conferencia de prensa que brindó el entrenador canalla, quien ya el martes había tomado algunas decisiones importantes.

Por el momento, lo único concreto es el ingreso de Federico Navarro en lugar del lesionado Ibarra, quien tendrá para un par de semanas de recuperación tras el esguince de rodilla que sufrió en Alta Córdoba.

La tranquilidad que tiene Holan es que Navarro ingresó de muy buena forma ante la Gloria, después de que pasaron muchos partidos en los que no venía jugando como titular. La última vez que lo hizo fue en la tercera fecha, contra San Martín de San Juan.

Federico Navarro será el volante central en el Canalla. Ingresa por el lesionado Franco Ibarra.

Pero donde todo parece indicar que habrá una variante extra es en la ofensiva. Santi López había sido la apuesta de Holan contra Instituto, pero el delantero no tuvo una buena noche, por eso ahora todos los cañones apuntan a Gaspar Duarte, que venía de jugar contra Sarmiento y en el último partido fue al banco (ingresó en el entretiempo, por Santi López).

Fue Duarte el elegido por el técnico para esta primera prueba futbolística, lo que da que pensar que el viernes contra el Ciclón será su regreso a la titularidad. Además, durante la semana el Canalla disputó un amistoso contra Belgrano de Serodino y en ese equipo estuvo Santi López, al igual que Enzo Copetti e Ignacio Ovando, quienes jugaron algunos minutos en Córdoba.

Por lo demás, Holan sin dudas está conforme con el rendimiento de este equipo que más allá de algún retoque puntual en cada partido viene actuando con la base de siempre.

Gaspar Duarte tiene muchas posibilidades de meterse entre los once de Central que el viernes recibirán al Ciclón.

El probable de Central

Pasando en limpio, Central saldría a jugar el viernes contra San Lorenzo con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Federico Navarro e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.