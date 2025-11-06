La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

El exjugador devenido en empresario no apeló a eufemismos para graficar el presente de la Lepra, que está en la pelea por zafar del descenso

El Tano Vella, como lo hicieron otros exjugadores de Newell's, estuvo en Bella Vista visitando a Lucas Bernardi antes del encuentro con Unión.

Sólo restan dos partidos para el final del torneo Clausura y Newell's se jugará todo en ciento ochenta minutos con el fin de evitar el temible descenso. Las chances están en poder absoluto de la Lepra por la mínima pero importante ventaja que tiene con respecto a otros conjuntos más comprometidos. No deberá tropezar y resurgir con fuerza con el fin de volver a sumar puntos. O una victoria que llene el alma de los Rojinegros con la tranquilidad ausente por estas horas en un momento en que "la Lepra transita la destrucción más grande de todo los tiempos. Es el peor momento de la historia", como definió en pocas palabras el exjugador Luciano Vella.

Las fechas que se vienen están cargadas de dramatismo y se jugará con el corazón en la mano porque el escenario Leproso está cargado de incertidumbre. Es que después de torneos paupérrimos y un semestre olvidable con Cristian Fabbiani y compañía, en la actualidad Lucas Bernardi tiene la misión de apagar el fuego con un balde de agua.

Sólo dos triunfos consiguió en el presente certamen en catorce juegos y después de 65 años vuelve a luchar contra el fantasma del descenso. "Esta es la gestión más nefasta de la historia", sostuvo el Tano con la firmeza de siempre en contacto con Ovación.

Un tema que siempre llamó la atención por el desatino cometido en Newell's y, sobre todo, en el fútbol profesional es el caso Gaspar Iñíguez, quien llegó al Parque a pedido del Ogro pero con la meta de que adelgazara para ponerse a tono. "Es Newell's, no es un club de barrio. Eso lo hacemos en el equipo con el que jugamos los jueves, pero en el profesionalismo", opinó el exlateral y que en la actualidad maneja cerca varios geriátricos.

Newell's va el sábado a Parque Patricios

Newell's se jugará mucho el sábado, a las 19.15, en su visita a Huracán en Parque Patricios. El Quemero tiene grandes chances de clasificar a la instancia de octavos de final del certamen y, por ende, no será un duelo sencillo. La Lepra con una victoria podría recuperar la calma y respirar aliviado antes del final del torneo.

En la última fecha cerrará en el Parque de la Independencia recibiendo a Racing, que viene no sólo de perder la Copa Argentina sino también las semifinales de la Libertadores. Y es un rival muy complejo como para definir la permanencia en la última jornada y, encima, en casa con estadio lleno.