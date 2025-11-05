La Capital | Información General | presidenta

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

"Esto es lo que vivimos las mujeres en nuestro país", indicó Claudia Sheinbaum. El agresor fue apresado poco después del incidente

5 de noviembre 2025 · 23:26hs
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que presentó en la Fiscalía una denuncia contra el hombre que la acosó en una calle de Ciudad de México, quien fue apresado poco después, para poner ante el foco de la atención pública el problema de la violencia machista en su país.

"Esto es algo que viví como mujer. Lo vivimos las mujeres en nuestro país", dijo Sheinbaum al argumentar la presentación de la denuncia, y reveló que cuando era joven también enfrentó un episodio similar.

La presidenta comentó que estaba el martes hablando con unas personas en una calle del centro histórico y que en el momento no se dio cuenta que tenía detrás a una persona “totalmente alcoholizada”. Acotó que recién advirtió la situación cuando uno de los funcionarios apartó al hombre.

El incidente tuvo lugar cuando, cerca del palacio de gobierno, un hombre abordó a la mandataria por la espalda y comenzó a tocarla e intentó besarla, según un video que se difundió en las redes sociales.

Sheinbaum dijo que después de agredirla a ella, el hombre también acosó a otras mujeres.

Ante las críticas que surgieron por las fallas de su personal de seguridad, la presidenta afirmó: “Nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos. Nosotros no podemos estar lejos de la gente”.

La alcaldesa capitalina Clara Brugada dijo que agentes de la secretaría de Seguridad Ciudadana apresaron al supuesto acosador y que “se procederá como lo marca la ley”.

Brugada expresó su solidaridad con Sheinbaum e indicó que la mandataria “tiene derecho a caminar libremente por las calles de la ciudad”.

“Si la presidenta de la República es objeto de estas violencias, de este acoso, ¿cómo están las otras mujeres?", se preguntó la activista Marina Reyna, directora de la organización local Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujer.

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

