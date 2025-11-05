La Capital | Policiales | Homicidio

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso acusado de matar a un joven futbolista

Matías Gabriel R. fue imputado de homicidio simple por el asesinato de Milton Sosa, el domingo a la madrugada en un cumpleaños de 15 en el barrio Villa América

5 de noviembre 2025 · 21:56hs
Matías fue imputado de homicidio simple este miércoles en el Centro de Justicia Penal y quedó en prisión preventiva.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Matías fue imputado de homicidio simple este miércoles en el Centro de Justicia Penal y quedó en prisión preventiva.

Un chico de 18 años quedó preso imputado del asesinato de Milton Lautaro Daniel Sosa Rios, un joven futbolista del club Mitre de Pérez asesinado de una puñalada el domingo a la madrugada. En la misma audiencia se imputó al padre del acusado de abuso de armas pero fue liberado con reglas de conducta hasta marzo.

La fiscal Georgina Pairola acusó a Matías Gabriel R. de un hecho sucedido el pasado domingo pasadas las 4 de la mañana en el barrio Villa América de Pérez. Según trascendió de la investigación Sosa y Matías R. habían coincidido en un cumpleaños de 15 en inmediaciones de Rearte al 2100. Por alguna razón que no fue totalmente aclarada, ambos tuvieron un encontronazo que en principio no tuvo consecuencias importantes.

Sin embargo minutos después, sobre las 4.40 de la mañana, Milton y Matías volvieron a cruzarse y esa vez la refriega culminó con una puñalada en el tórax de la víctima.

Sosa fue llevado agonizante en un vehículo particular hasta el Hospital Municipal El Gurí de Pérez, donde prácticamente llegó sin vida. La noticia de la muerte del joven originó disturbios tanto en inmediaciones del centro de salud como frente al domicilio de un familiar del sindicado agresor, que también tuvo que ser llevado a un centro de salud de Soldini antes de terminar detenido como sospechoso principal del asesinato.

En ese contexto de ánimos caldeados el padre de Matías, Ariel Gustavo R., de 39 años, realizó una serie de disparos al aire en la vía pública con una pistola semiautomática Bersa Thunder 380 registrada a su nombre pero sin permiso para portación.

Detenidos

Matías y su padre fueron detenidos el mismo domingo a la madrugada y este miércoles fueron sometidos a audiencia imputativa. La fiscal imputó al chico de homicidio simple y al padre de abuso de armas y portación ilegítima de arma de fuego atenuada por estar autorizado a la tenencia.

Al momento de dictar las medidas cautelares el juez Fernando Sosa dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley de hasta dos años para Matías R. En tanto, su padre fue liberado aunque deberá cumplir ciertas reglas de conducta durante al menos 120 días, plazo que podrá ser prorrogado si la fiscalía lo solicita y el juez considera que es necesario.

Entre las reglas que deberá observar el hombre de 39 años está la prohibición de acercamiento por cualquier medio a testigos del hecho y familiares de la víctima, así como un impedimento para acercarse a la zona donde ocurrió el trágico episodio. También deberá constituir un garante, presentarse quincenalmente a firmar en sede judicial y fijar domicilio fuera de las localidades de Pérez y Soldini.

El cuerpo de Carlos Osmar Zwetzig fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia y determinar si hubo homicidio.

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Dos de los miembros de la banda narco de Villa Gobernador Gálvez imputada esta semana. 

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Oroño y Brown, la esquina donde se produjo una letal pelea entre cuidacoches en enero de 2024.

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Las personas arrestadas por microtráfico de drogas en el procedimiento realizado en barrio La Granada.

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

