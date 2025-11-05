Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Un grupo de seguidores de Diego oriundos de Córdoba solicitaron a través de las redes sociales la colaboración para recuperar lo que definieron como "un emblema de orgullo"

La camiseta de Newell's firmada por Diego Maradona y que los amantes del Diez buscan recuperar.

Si hay algo que tiene un valor de suma importancia, no sólo económica sino emocional, es una firma de Diego Armando Maradona . Y si está sobire una camiseta mucho más, como la firma que estampó el Diez en una ocasión en una casaca de Newell's. Seguidores del Diego sufrieron el robo de una prenda Leprosa autografiada y están buscando desesperadamente recuperarla con el fin de devolvérsela al dueño original.

"Lamentablemente, como todos saben, nos robaron una camiseta del altar de un valor incalculable , un símbolo que representa también nuestro identidad popular. Queremos apelar a la solidaridad y la confianza que nos une como comunidad. La camiseta no es sólo un objeto; es un emblema de orgullo que queremos recuperar. Fue prestada con ese mismo sentimiento", publicó la cuenta de Instagram El mes del Diego.

Precisamente, los que están buscando encontrar la emblemática camiseta de Newell's que tocó y firmó Maradona son un grupo de devotos del Diez oriundo de Córdoba (en Rosario está la Iglesia Maradoniana, los primeros en homenajear al excampeón del mundo).

"Confiamos que entre todos podemos recuperarla para seguir encontrándonos en eventos maradoneanos como hace 13 años. Ante cualquier información, por favor, comunicate con nosotros", solicitaron a través de las redes sociales.

En otro orden, hace pocos días Maradona habría cumplido 65 años y por este motivo el jueves 30 de octubre se rindió homenaje a Diego con una velada especial que combinó fútbol, fanatismo y alegría, en el marco de lo que sus seguidores llaman la Navidad Maradoniana, celebración que nació en Rosario y que cada año convoca a fanáticos de todo el país.