Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

Fabrizio Sosa y María Julia Herrera protagonizan "Claroscuro", la obra de danza que forma parte de la agenda de teatro rosarina

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Empezó noviembre y hay recambio empieza el recambio en las salas rosarinas. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Además, esta semana todavía habrá funciones de la la 24° edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas contemporáneas. Del 28 de octubre al 9 de noviembre, habrá talleres, laboratorios y funciones en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, el evento cuenta con obras invitadas de España, con producciones que abordan la temática migratoria. La programación completa se puede consultar en las redes de Cobai:

Para el fin de semana del 6 al 9 de noviembre, esta es la agenda teatral rosarina:

Una obra de danza, una celebración a la amistad y al existir. ¿Qué queda de una ausencia? Como se hace presente en el devenir del tiempo.

En escena: María Julia Herrera y Fabrizio Sosa. Dirección: Helena Vittar

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro del Rayo (@teatrodelrayo)

- "Chachullo de almas". 21hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los jueves de noviembre

Dicen que un cometa enciende la locura. Que la gente canta, juzga y se arma. Pero nadie se atreve a mirar lo que los está devorando. Lo que más temen, tal vez no venga de afuera. Un espejo grotesco sobre cómo vivimos —y tememos— juntos. Dirección: Pablo Fossa – Jorge Ferrucci

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Orilla Infinita Teatro (@laorillainfinitateatro)

- "Prima facie". 19hs. Teatro La Comedia (Mitre)

ENTRADAS AGOTADAS

La reconocida actriz Julieta Zylberberg protagoniza "Prima Facie", una obra tan conmovedora como necesaria que llega a Plataforma Lavardén como parte de su gira nacional e internacional. El unipersonal, escrito por la dramaturga australiana Suzie Miller y adaptado y dirigido por Andrea Garrote, propone una experiencia teatral de gran intensidad emocional y artística.

"Prima Facie" pone en escena a una joven abogada penalista especializada en defender a hombres acusados de delitos sexuales. Ella conoce a fondo las reglas del juego judicial y las utiliza con destreza para conseguir absoluciones. Todo en su mundo parece tener un orden claro y profesional… hasta que un hecho inesperado la obliga a repensar todo lo que creía saber sobre la justicia, la verdad y el consentimiento.

Viernes 7 de noviembre

- "Robin Hood". 21hs. ÚNICA FUNCIÓN. Teatro El Círculo (Laprida 1223)



“Robin Hood” es un bastión del teatro musical rosarino. Escrita por Nora González Pozzi, con música de Ángel Mahler, tuvo su estreno en el Teatro El Círculo en 1998, con gran repercusión nacional y múltiples galardones. Este año, la obra vuelve al escenario donde nació, con protagónico de los rosarinos Federico Salles y Delfina.

En sus primeros años de existencia, el musical tuvo más de 500 presentaciones en Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata, y recibió nueve nominaciones a los Premios Estrella de Mar y se quedó las estatuillas a Mejor musical, Mejor música original, Mejor escenografía y Mejor producción.

En esta oportunidad, el elenco lo completan Manu Ansaldi, Franco Perozzi, Juanba Herrera, Eugenia Dottavio, Mariana Bonacci, Leo Belmonte. La puesta cuenta también con un coro formado por integrantes del Estudio de Comedias y una orquesta en vivo de 20 músicos conformada especialmente para la ocasión, bajo la dirección musical de Horacio Castillo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estudio de Comedias Musicales (@estudiodecomediasmusicales)

>> Leer más: "Robin Hood", el histórico musical rosarino, vuelve al Teatro El Círculo



- "OPUS 1: Pequeña pieza de una bailarina". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

En esta pieza, Albertina Andrés nos lleva a un viaje de preguntas profundas. ¿Por qué estudiar música? ¿Qué mueve al deseo?¿Cómo sería la vida sin el baile? A través de una danza que explora la relación entre su historia familiar y las prácticas musicales de sus padres, "Opus 1" abre un espacio de reflexión en un salón de clases de danza. Intérprete y dramaturgia: Albertina Andrés. Dirección coreográfica: Alejandra Valdés. Dirección y asesoramiento dramatúrgico: Renata Moreno

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tandava Sala (@sala.tandava)

- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de noviembre

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro del Rayo (@teatrodelrayo)

- "El líquido táctil". 21.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Teatro de Retaguardia (de Daniel Veronese). Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado. O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato.

Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cultural de Abajo (@culturaldeabajosub)

>> Leer más: La obra "La rota madre que te parió" explora los límites de lo que puede decir un cuerpo

- "La rota madre que te parió". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de noviembre

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La rota madre que te parió (@larotamadre)

>> Leer más: El Puma Goity llega a Rosario con "Cyrano", la obra que lo "hizo ser actor"

- "Cyrano". Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



El “Cyrano” es un clásico del teatro. Escrita por el francés Edmond Rostand a finales del Siglo XIX, se sostuvo en el tiempo por su carácter eminentemente popular. Esto mismo se materializó con la producción del Teatro San Martín, protagonizada por Gabriel "Puma" Goity, que desde su estreno en 2023 acumula cientos de miles de espectadores. Con más de 35 artistas en escena, y tras exitosas temporadas en calle Corrientes y Mar del Plata, vuelve a Rosario.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TEATRO BROADWAY (@teatrobroadwayrosariook)



- "El declive". 21hs. La Casa del Ceibo (Brasil 1170)

Un día cualquiera. Dos matrimonios. Palabras que se olvidan. Preguntas que vuelven sobre el amor y la construcción de la felicidad. Respuestas incómodas. El caos. Una curva descendente, inevitable. Actúan: Edgardo Francés, Chelo Longhi, Norma Valek y Marita Vitta. Dirección: Raúl "Quico" Saggini.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Declive en Rosario (@eldeclive_rosario)

- "Comando geronte". 20.30hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Ante la inminente venta de su casa de toda la vida y tener que abandonar el barrio, recurren a todos los medios a su alcance para enfrentar y resolver los conflictos que se ciernen sobre ellos. Una historia de acá a la vuelta, conmovedora y divertida. Dramaturgia y Dirección: Miguel Franchi. Actúan: Evangelina Bruno y Tito Gómez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comando Geronte (@comando.geronte.teatro)



- "La Hora del Lobo". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

Hay una casa, cuatro personas y un encuentro incomodo, hay fantasmas e insomnes y las incomodidades brotan. Se parte de este encuentro. Actúan: Daniel López, Marilina Baroni, Gabriela Gañan y Valentín Cipriani. Dirección: Daniel López

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Otra Barca Teatro (@la.otra.barca)

Sábado 8 de noviembre

- "Vittorino Pacheco". 21hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148)

Una historia de amor y fracaso en clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. A través de una narrativa fragmentada, absurda y paródica, se despliega el universo de un alma rota, un marginal encantador, un artista fallido: Vittorino. Con dramaturgia y puesta en escena que combinan el grotesco criollo con procedimientos del teatro posmoderno, Vittorino Pacheco se hunde en preguntas existenciales sin respuestas.

Estrenada originalmente en 1998, Vittorino Pacheco fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Municipal de la Ciudad de Rosario en 2017 y obtuvo los premios Mejor Obra y Mejor Dirección en el Festival Iberoamericano “Cumbre de las Américas”, realizado en Mar del Plata en 2018. Esta nueva puesta es una relectura de su última versión. Dramaturgia: David Anica y Gustavo Di Pinto. Dirección: Gustavo Di Pinto. Elenco: Santiago Pereiro, Evangelina Chávez, Clara Galindo, Ayelén Cano, Martina Berra, Analía Saccomanno, Rocío Rosas Paz y Gustavo Di Pinto.

- "Desde Cachorro". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)

Un actor se prepara y se presenta, para poner en consideración sus pasos, su recorrido, su propia historia, en una trilogía familiar que arranca con el abuelo partiendo de Lituania para arribar a Rosario, su Hijo Ugo del que se sabrá muy poco, pero tal vez, lo que es justo saber y no callar, llegando a su nieto, «nacido en el 63» actor y narrador. Desde los primeros pasos que nos hicieron humanos y las manos que tejieron lenguajes y pensamientos, hasta el caos tremendo que nos ahoga cada día. Aún así logrando que la sorpresa, el instante y la sinceridad gobiernen la escena, haciendo el vacío necesario para que un deseo asome como febo y prometa futuro.

Actor: Sabatino Cacho Palma. Dirección general: Diego Ernesto Rodríguez. Supervisión general: Néstor Zapata

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ATPSHOW (@atpshow)

- "La última noche de los viajeros". 21.30hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de noviembre

Una pareja recibe una visita inesperada que desata confesiones, tensiones y sueños. Una obra que mezcla humor, tragedia y deseo. Elenco: Matías Apa, Ailén Gigena, Paula Vanzini, Diego Torres, Carina Ríos y Camila Caballero. Dirección y Dramaturgia: Martín Gigena

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tandava Sala (@sala.tandava)

- "Cyrano". Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

El “Cyrano” es un clásico del teatro. Escrita por el francés Edmond Rostand a finales del Siglo XIX, se sostuvo en el tiempo por su carácter eminentemente popular. Esto mismo se materializó con la producción del Teatro San Martín, protagonizada por Gabriel "Puma" Goity, que desde su estreno en 2023 acumula cientos de miles de espectadores. Con más de 35 artistas en escena, y tras exitosas temporadas en calle Corrientes y Mar del Plata, vuelve a Rosario.



- "Estrías". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

ÚLTIMA FUNCIÓN

Un melodrama sarcástico escrito por Héctor Ansaldi que despilfarra hilachas de guerra. Dos hermanas embutidas en el piso doce de un antiguo palazzo fiorentino. No pueden bajar, la escalera está destruida y el ascensor mareado. Ellas solo pueden ver cúpulas, pero anhelan cópulas. Actúan Héctor Ansaldi, María Caila, Fernando Pellegrinet y Andrea Boffo, con dirección de Dany López.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro Caras y Caretas Rosario (@teatrocarasycaretas)

- "La balada del vendaval". 20.30hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Próximas funciones: domingo 8, sábado 22 y domingo 23

Un unipersonal - dos versiones a la vez: dos actores alternativamente Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Un boxeador en el momento decisivo de su carrera: Porque si gana, gana. Actúan Flavio Román Esteban y Khamil Abdel Nazer (alternando en cada función) Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. Vendaval se planta para exponerse, esquiva las dificultades, soporta los golpes de la vida y espera la campana para el próximo round.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caleidoscopio (@caleidoscopio.rosario)

- "Agua". Club A. S. Intercambio Evaristo Carriego (Eva Perón 4760)

Próximas funciones: todos los sábados de noviembre



Biodrama sobre la relación de mi mamá, mi hermana y el agua. Mi mamá le tiene miedo al agua. Mi hermana es nadadora y está embarazada de 7 meses. ¿Cuál es el borde del miedo? ¿Es real o es parte de una ficción? ¿Puede una obra de teatro ponerle el punto final a un miedo? En un club de barrio, una madre y una hija se encuentran. Intérpretes: Patricia Gualino y Bárbara Moreno. Dirección y dramaturgia: Renata Moreno.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renata Moreno (@renata.moren)

Domingo 9 de noviembre

- "Algo sobre lo efímero". 21hs. Sala Tandava (Entre Ríos 754)

Próximas funciones: todos los domingos de noviembre



Lunar busca a su gato azul, pero termina encontrándose a sí misma en un viaje poético y emocional por la ciudad. Elenco: Marisol Moro, Carina Ríos, Adriana Racca, Ailén Gigena, Malena Ratto y Diego Torres. Dramaturgia y Dirección: Martín Gigena

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tandava Sala (@sala.tandava)

- "La balada del vendaval". 20.30hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Próximas funciones: sábado 22 y domingo 23

Un unipersonal - dos versiones a la vez: dos actores alternativamente Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Un boxeador en el momento decisivo de su carrera: Porque si gana, gana. Actúan Flavio Román Esteban y Khamil Abdel Nazer (alternando en cada función) Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. Vendaval se planta para exponerse, esquiva las dificultades, soporta los golpes de la vida y espera la campana para el próximo round.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caleidoscopio (@caleidoscopio.rosario)

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]