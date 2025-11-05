La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Este sábado, el DT de Newell's, en la visita a Huracán, apelaría a la línea de 4 en el fondo y haría por los menos tres cambios nominales

5 de noviembre 2025 · 19:42hs
Más allá de algunos esbozos de mejoras en Newell's, lo cierto es que la apuesta en el debut de Bernardi no logró los réditos pretendidos

Newell's está en pleno proceso de ajustes y replanteos. Sin margen ni tiempo, por el contexto de acuciantes urgencias y porque atraviesa la recta final del Clausura, Lucas Bernardi se encuentra analizando posibles variantes para tratar de encontrar una reacción, que además se traslade a un resultado positivo que ayude al equipo rojinegro a comenzar a salir de esta cruel lucha por la supervivencia. Por eso, según trascendió del complejo de Bella Vista, el entrenador determinaría modificaciones tácticas y también varias de carácter nominal para visitar el sábado a Huracán.

Evidentemente, más allá de algunos pequeños esbozos de mejoras en el funcionamiento general futbolístico, lo cierto es que la apuesta en el debut del nuevo DT no logró los réditos pretendidos en el tanteador, y eso vuelve insuficiente todo lo demás.

Hubo un esfuerzo, un mayor compromiso general y en el segundo tiempo generó cosas para merecer más que la derrota que sufrió ante Unión en el Coloso del Parque.

Newell's y su mandíbula frágil

Pero, le convirtieron en la única que le llegaron, erró en muchas oportunidades y hubo algunas fallas puntuales que provocaron y forzaron evaluaciones en el búnker leproso.

Todo el sacrificio, más allá de los discursos, de las visitas de figuras ilustres de la entidad y del envión que trató de impulsar Bernardi desde su irrupción en la primera leprosa, quedó en derrota y dejó levantadas las señales de alerta.

Bajo este análisis, el DT estaría inclinándose a cambiar de esquema, y en la siguiente jornada dejaría atrás la línea de 3/5 que usó ante el elenco tatengue en la jornada anterior y se decidiría por apostar por 4 atrás.

Bernardi busca más garantías

En ese escenario de tensión y de búsquedas apuradas, el cuerpo técnico está buscando un sistema que otorgue mayores garantías, seguridades y equilibrio en el juego del conjunto rojinegro.

En la última fecha, la determinación de jugar con 5 atrás, claramente no derivó en respuestas confiables.

Bernardi se la jugó por el pibe Jerónimo Russo para ir por izquierda y tratar de que Luca Sosa pueda cubrir, barrer y controlar las espaldas del juvenil. El DT ya lo usó en la división reserva ahí, sabiendo que no es su puesto ni su función natural, pero en esta ocasión el futbolista que tiene vocación ofensiva, recorrido y gol, quedó atado por las circunstancias y pudo mostrar muy poco de su potencial.

Se fue perdiendo en tramos de intrascendencia, y la que tuvo dentro del área rival en el complemento, se dejó atorar y primerear por el arquero tatengue Matías Tagliamonte.

Esa actuación poco convincente lo podría dejar afuera del pleito en Parque Patricios. Ese es uno de los interrogantes que interpela el análisis posterior a la injusta derrota con Unión.

Algo similar le podría suceder a Sosa, que desperdicia de manera sistemática cada oportunidad que le llega.

Newell's y un tramo de decisiones

Si opta por línea de 4, los que picarían en punta en este momento en el escalafón de consideración, para actuar de lateral izquierdo, son Brian Calderara y Martín Luciano, dos valores del club que son marcadores de punta izquierda naturales.

El último partido, Calderara ingresó en el segundo tiempo, a los 77’, por Sosa, y ese es todo un indicio de cara al choque con Huracán. Pero, también es cierto que aportó pocas cosas positivas desde su entrada y, ante esos funcionamientos, el equipo nunca tuvo peso ni incidencia por izquierda.

En tanto, el DT también estaría analizando alguna posible variante en el lateral derecho. Ante el mal partido de Alejo Montero, quien quedó muy expuesto en la jugada del gol visitante, habrá que ver si se inclina por Jherson Mosquera para el siguiente duelo. Vale recodar que el colombiano entró por el ex-Agropecuario en el complemento y es una chance real de cambio en la línea defensiva.

Newell's y más movimientos en el medio

Dentro de una semana de decisiones que no puede esquivar, todo indica que Bernardi podría aprovechar los regresos de Ever Banega y Luca Regiardo, ya que al capitán le redujeron la pena tras la roja que recibió ante Argentinos, mientras que el juvenil ya cumplió su condena por acumulación de amarillas.

Esto provocaría un rearmado del medio. En esa zona, el que dejaría la alineación titular sería Martín Fernández, quien tampoco tuvo una actuación aceptable.

De esta manera, una de las posibilidades que estaría manejando el DT en el medio es ubicar a Facundo Guch por derecha, a Regiardo y Banega en el centro, y a Valentino Acuña por el otro costado.

Más arriba, podrían seguir en el once inicial Luciano Herrera y Cocoliso González.

Por ahora, todo corre en el terreno de lo potencial y en breve se esperan definiciones.

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación

El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión como viuda

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación

Rosarina: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional

Ariel Holan: "Nuestra zanahoria está más anaranjada y más linda que nunca"

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes a la espera de tormentas

Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday