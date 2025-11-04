La Capital | Política | Adorni

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

El nuevo jefe de ministros se encontró con su antecesor y Santilli hizo lo propio con Catalán, en un intento por mostrar un gobierno cohesionado

4 de noviembre 2025 · 20:21hs
Manuel Adorni y Guillermo Francos buscaron mostrar una transición en paz en la Jefatura de Gabinete. 

Manuel Adorni y Guillermo Francos buscaron mostrar una transición en paz en la Jefatura de Gabinete. 

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro del Interior Lisandro Catalán se despidieron este martes de sus equipos en la Casa Rosada y formalizaron la transición con sus reemplazos: Manuel Adorni y Diego Santilli, respectivamente.

De esta manera, Francos y Catalán le pusieron un punto final a su paso por el gobierno del presidente Javier Milei. Ambos dirigentes desembarcaron en el oficialismo en 2023 y ocuparon roles relevantes durante la negociación de la ley Bases y la boleta única de papel, entre otros temas.

Francos arribó a Balcarce 50 y esquivó a la prensa acreditada. Catalán, por el contrario sí habló con los periodistas: dijo que “nadie” puede “condicionar” Milei la elección de sus colaboradores y negó estar molesto por su salida del gabinete nacional.

En ese marco, Catalán contó la agenda que tocaría en el encuentro con el dirigente proveniente del PRO, aunque está distanciado de Mauricio Macri. “Vine a juntarme con Santilli para ponernos también al tanto de cómo queda el ministerio, los temas pendientes y ayudar, obviamente, en esta etapa que le toca continuar a él”, indicó.

Por otro lado, la Casa Rosada difundió por canales oficiales una foto entre Francos y Adorni. Según la administración libertaria ambos “dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso”.

Durante el cordial contacto que duró poco menos de media hora, los ministros salientes y los entrantes intercambiaron a solas en el despacho de Jefatura de Gabinete. Al término, Francos aprovechó para tomar la palabra y agradecer a los presentes que lo escuchaban con atención en el Salón de los Escudos.

Durante su breve discurso destacó a Manuel Adorni y Diego Santilli, de los primeros en abandonar las oficinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1985338740886159846&partner=&hide_thread=false

Estuvo ausente el presidente Milei, que trabajó con Francos en la Corporación América, el grupo económico liderado por Eduardo Eurnekian.

El primer mandatario tampoco se refirió de manera pública sobre la salida de Francos, que se había acercado en el último tiempo al expresidente Mauricio Macri.

Adorni por Francos, un cambio en el núcleo del gobierno de Milei

Aunque circulaba hace tiempo el rumor de que Francos dejaría el gobierno, el momento de su salida fue sorpresivo. Es que el exministro del Interior leyó los resultados oficiales el 26 de octubre a la noche y fue quien organizó la reunión con los gobernadores en Casa Rosada, el jueves posterior a las elecciones.

Sin embargo, las versiones de recambio no cesaron y Francos dio el portazo, con cierto malestar por lo que entendía como operaciones en su contra. Lo cierto es que la figura de Francos se fue desgastando a medida que no podía cumplir los acuerdos con los gobernadores y los legisladores.

Con la salida de Francos y Catalán y la entrada de Adorni y Santilli a sus puestos se concreta el traspaso en dos áreas claves. La jefatura de Gabinete tiene a su cargo la administración pública e Interior es la cartera encargada de la relación con los gobernadores.

>> Leer más: Presupuesto 2026: el gobierno nacional logró dictamen de mayoría

Con Adorni más enfocado en la comunicación, Santilli tendrá la tarea de construir acuerdos con los jefes provinciales. A pesar del triunfo en las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza no tiene quórum en ninguna de las Cámaras y necesita aliados para aprobar la reforma laboral, los cambios en el sistema impositivo y el presupuesto 2026.

Noticias relacionadas
Bullrich, Adorni y Petri deberán irse del gabinete de Milei para asumir sus cargos como legisladores

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Karina Milei encabezó una reunión de camaradería con diputados nacionales electos de La Libertad Avanza. 

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

El presidente Javier Milei y el embajador de EEUU, Peter Lamelas.

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Eduardo Spuler junto a Rafael Gutiérrez, también integrante de la Corte Suprema de Santa Fe.

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

La constructora Obring SA resultó adjudicataria del tramo en el primer proceso de concesión vial impulsado por la gestión de Javier Milei
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres
La Ciudad

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones
Economía

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Ovación
Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional
Ovación

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Policiales
Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

La Ciudad
Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
La Región

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad
Salud

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública
La Ciudad

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública

Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 
Economía

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables
La Ciudad

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
POLICIALES

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
POLICIALES

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Por Luis Castro
Ovación

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Información general

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados