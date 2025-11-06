Fiesta de Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada Un mapa organiza la experiencia de Colectividades y presenta los sectores, platos y detalles de cada stand para facilitar el recorrido 6 de noviembre 2025 · 09:28hs

En la Fiesta de Colectividades se presentarán más de 40 stands para conocer culturas de diferentes países

Una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades comienza este fin de semana en la ciudad. Como cada año, los rosarinos se preparan para conocer culturas y degustar platos típicos de los distintos países que se presentan en el evento. Pero lo cierto es que, con tanto por recorrer, siempre hace falta algún tipo de guía.

El Parque Nacional a la Bandera alojará a más de 40 stands que desde el 7 al 16 de noviembre ofrecerán un pedazo de sus tradiciones al público. Para saber a dónde ir y qué comer, la organización diseñó un mapa con la disposición de cada uno de los países y la información relevante de cada uno de ellos.

El mapa interactivo permite recorrer virtualmente el parque. De esta manera, organizar el recorrido es fácil y práctico. Además, al hacer click sobre la bandera de un país, el usuario puede conocer los platos y bebidas ofrecidos, las modalidades de pago disponibles y las redes sociales de la colectividad.

El Parque Nacional a la Bandera organizado por zonas Si bien el espacio del evento es uno solo, para optimizar la organización, se puede dividir en cuatro grandes zonas. Así, los países se encuentran agrupados de la siguiente manera: Zona 1 Centro Cultural Argentino Iraquí

Club Social Argentino Sirio

Centro Cultural Croata

Asociación Civil Unión de Países de África del Oeste

Asociación "La Colectividad Helénica" de Rosario

Asociación Civil y Cultural Ucraniana 23 de Agosto

Centro Cubano Cultural y Social

Centro Cultural Peruano en Rosario

Club Argentino Brasileño Zona 2 Asociación Civil de Venezolanos en Rosario

Biblioteca Cultural Instructiva Rusa "Alejandro S. Pushkin"

Sociedad Libanesa de Rosario

Asociación Italiana Alcara Li Fusi

Centro Laziale de Rosario

Círculo Sardo de Rosario

Centro Cultural Argentino Yemení

Centro Castilla y León

Asociación Familia Calabresa

Colectividad Iraní de Rosario

Asociación Civil de Tanzania

Asociación Civil Familia Marchigiana

Centro Navarro Rosario

Sei Italia (Centro Toscano, Familia Basilicata, Familia Molisana, Familia Veneta y Familia Abruzzesa)

Centro Vasco Zazpirak Bat

Centro Riojano Español Zona 3 Asociación Civil Hogar Checoslovaco Rosario

Centro Català de Rosario

Casa de Austria

Sociedad Polonesa “Federico Chopin”

Asociación Católica San Patricio

Centro Gallego Asociación Mutual Social Cultural y Recreativa

Asociación Eslovena Triglav

Rincón Murciano Rosario

Centro Asturiano de Rosario

Centro de Amistad Argentino Palestino

Círculo Cultural Argentino Alemán Zona 4 Casa Paraguaya

Asociación Africana de Rosario

Asociación Civil Hermandad del Señor de los Milagros – Perú

Casa Balear de Rosario

Israel

Asociación Civil Colectividad Boliviana de Rosario

