¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en noviembre

Este mes, quienes se encuentren en situación de desempleo podrán recibir una ayuda económica por parte de Anses. El monto de la prestación y cómo tramitarla en esta nota

6 de noviembre 2025 · 10:05hs
La Prestación por Desempleo de Anses busca ayudar económicamente a quienes se encuentran sin trabajo

La situación para las personas sin trabajo es complicada y por eso la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo a través de la Prestación por Desempleo.

Esta prestación consiste en una ayuda económica que brinda Anses a aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. El objetivo es apoyar a los trabajadores mientras consiguen un nuevo trabajo.

La Prestación por Desempleo de Anses es un beneficio esencial que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se calcula en función del salario que se recibía antes de perder el empleo, con un monto que puede variar según los ingresos previos y el tiempo trabajador.

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo en noviembre

Mientras que por un lado la Prestación por desempleo contempla los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes, por el otro, Anses confirmó que el monto mínimo se calcula en base al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, con un mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000, según los aportes realizados.

Cabe destacar que este beneficio no forma parte de los aumentos mensuales de otras prestaciones sociales, sino que funciona como un apoyo excepcional para facilitar la reinserción laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

Anses exige algunos requisitos para cobrar esta prestación.

  • Los requisitos generales son:
  • Ser argentino o residente legal.
  • Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi Anses.
  • No recibir SUAF (Asignación Universal por Hijo) ni otras prestaciones incompatibles.

Además, corresponde a quienes se encuentren en alguna de estas categorías:

  • Trabajadores permanentes: Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: Deben contar con 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.
  • Trabajadores de la construcción: Se requieren 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al cese laboral.

Cómo tramitar la prestación por desempleo

La solicitud para la Prestación por Desempleo se puede hacer de forma presencial o virtual:

Online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir al apartado “Atención Virtual”.
  • Seleccionar “Prestación por Desempleo”.
  • Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.
  • Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial

  • Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana.
  • Presentarse con DNI y los documentos de respaldo.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se activa y se acredita según la terminación del DNI del beneficiario.

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Mercado Libre pidió al gobierno que regule las plataformas internacionales como Shein y Temu

Mercado Libre pidió al gobierno que regule las plataformas internacionales como Shein y Temu

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

La reconstrucción de la pista principal alcanza casi la mitad del proyecto y en los próximos días comenzarán trabajos clave para llegar a la fecha de reapertura
Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada
La Ciudad

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Ovación
La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Con un pibe de Newells como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Con un pibe de Newell's como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Policiales
Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

La Ciudad
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos
Economía

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
La Ciudad

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas
Policiales

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje
La Ciudad

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York
Información General

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York

Rosario de la A a la Z: se presentó el Diccionario rosarino ilustrado
La Ciudad

Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe