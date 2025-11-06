¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en noviembre

Este mes, quienes se encuentren en situación de desempleo podrán recibir una ayuda económica por parte de Anses. El monto de la prestación y cómo tramitarla en esta nota

La Prestación por Desempleo de Anses busca ayudar económicamente a quienes se encuentran sin trabajo

La situación para las personas sin trabajo es complicada y por eso la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo a través de la Prestación por Desempleo .

Esta prestación consiste en una ayuda económica que brinda Anses a aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. El objetivo es apoyar a los trabajadores mientras consiguen un nuevo trabajo.

La Prestación por Desempleo de Anses es un beneficio esencial que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se calcula en función del salario que se recibía antes de perder el empleo , con un monto que puede variar según los ingresos previos y el tiempo trabajador.

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo en noviembre

Mientras que por un lado la Prestación por desempleo contempla los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes, por el otro, Anses confirmó que el monto mínimo se calcula en base al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, con un mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000, según los aportes realizados.

Cabe destacar que este beneficio no forma parte de los aumentos mensuales de otras prestaciones sociales, sino que funciona como un apoyo excepcional para facilitar la reinserción laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

Anses exige algunos requisitos para cobrar esta prestación.

Los requisitos generales son:

Ser argentino o residente legal.

Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi Anses.

No recibir SUAF (Asignación Universal por Hijo) ni otras prestaciones incompatibles.

Además, corresponde a quienes se encuentren en alguna de estas categorías:

Trabajadores permanentes: Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido. Trabajadores eventuales o de temporada: Deben contar con 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.

Deben contar con 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año. Trabajadores de la construcción: Se requieren 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al cese laboral.

Cómo tramitar la prestación por desempleo

La solicitud para la Prestación por Desempleo se puede hacer de forma presencial o virtual:

Online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado “Atención Virtual”.

Seleccionar “Prestación por Desempleo”.

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial

Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana.

Presentarse con DNI y los documentos de respaldo.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se activa y se acredita según la terminación del DNI del beneficiario.