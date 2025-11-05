Finalmente sucedió: Morrissey suspendió su show en Buenos Aires

Los fanáticos de Morrissey ya sabían que la posibilidad estaba latente: con un largo historial de cancelaciones de último momento y luego de suspender recientemente sus shows en México, el artista anunció que no tocará en Latinoamérica por "agotamiento extremo".

El excantante de The Smiths tenía un show programado para este sábado 8 en el Movistar Arena de Buenos Aires, pero también dejó sin concierto a sus seguidores de San Pablo, Santiago de Chile, Lima y Bogotá, todos previstos para este mes de noviembre.

Desde Argentina anunciaron que, "por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires".

2025-11-05 morrissey suspension

También indicaron que, para aquellos que adquirieron entradas a través de www.movistararena.com.ar, el reembolso se realizará automáticamente en la tarjeta con la que se hizo la compra "de acuerdo con los tiempos establecidos por tu entidad bancaria", y pidieron que ante cualquier duda o consulta se comuniquen a [email protected].

El público argentino ya había pasado por dos hechos similares con Morrissey: en 2024 también alegó motivos de salud para suspender su show. En aquella ocasión la producción indicó que Morrissey se encontraba "bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico" y había recibido órdenes médicas de descansar, por lo que nunca viajó a Sudamérica sino que se quedó en Zúrich. Y también había pasado lo mismo en septiembre de 2023, cuando pospuso la fecha por haber contraído dengue.