Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

El Ejército se desplegó en el norte del país para intentar contener a los animales salvajes. En poco más de seis meses hubo un centenar de heridos

5 de noviembre 2025 · 23:10hs
Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

Japón desplegó al Ejército para contener el aumento en el número de ataques de osos, que aterrorizan a los residentes de una región montañosa en la prefectura de Akita, en el norte del país.

Casi todos los días se reportan encuentros, a veces mortales, con osos pardos y osos negros asiáticos antes de la temporada de hibernación, cuando los animales salen en busca de alimento. Fueron vistos cerca de escuelas, estaciones de tren, supermercados y hasta sorprendieron a uno en un complejo de aguas termales.

Desde abril, más de cien personas resultaron heridas y al menos 12 murieron en ataques de osos en todo Japón, según las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente divulgadas a finales de octubre.

La invasión de la creciente población de osos en áreas residenciales ocurre en una región con una población humana que envejece y disminuye rápidamente, por lo que hay pocas personas capacitadas para cazarlos.

El gobierno calcula que la población total de osos es de más de 54.000.

El Ministerio de Defensa y la prefectura de Akita firmaron un acuerdo para desplegar soldados que colocarán trampas con comida, transportarán a cazadores locales y ayudarán a deshacerse de los osos muertos. Las autoridades dicen que los soldados no usarán armas de fuego contra los úrsidos.

“Todos los días invaden áreas residenciales de la región y su impacto se está expandiendo”, dijo el secretario adjunto en jefe del Gabinete, Fumitoshi Sato, y añadió: “La respuesta al problema de los osos es un asunto urgente”.

La operación comenzó en un área boscosa de la ciudad de Kazuno, donde se reportaron varios avistamientos de osos y personas heridas en ataques. Soldados con cascos blancos, chalecos antibalas y equipados con aerosol para osos y lanzadores de redes instalaron una trampa cerca de un huerto.

En la prefectura de Akita, que tiene una población de aproximadamente 880.000 personas, los osos atacaron a más de 50 habitantes desde mayo, y mataron al menos a cuatro, según el gobierno local. Los expertos dicen que la mayoría de los ataques ocurrieron en áreas residenciales.

Una mujer mayor que fue a buscar hongos al bosque fue encontrada muerta el fin de semana en un aparente ataque en la ciudad de Yuzawa. Otra mujer mayor de la ciudad de Akita fue falleció en el ataque de un oso que se produjo mientras trabajaba en una granja. Este martes, un oso persiguió y alcanzó a herir a un repartidor de diarios de Akita.

