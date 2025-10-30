La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de un clásico, terror argentino, drama extranjero y animaciones para todos

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 30 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

30 de octubre 2025 · 06:30hs
Keanu Reeves llega a los cines en Cuando el cielo se equivoca

Keanu Reeves llega a los cines en "Cuando el cielo se equivoca", una comedia disponible en las salas de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

>> Leer más: "Lo viejo funciona": crece la tendencia de reprogramar clásicos en salas de cine

Los estrenos del jueves 30 de octubre en cines

“El cadáver de la novia” - Estados Unidos - (Título original: “Corpse Bride”). 84 minutos.

A 20 años de su estreno, el clásico de Tim Burton, “El cadáver de la novia”, vuelve a la pantalla grande en una función para toda la familia. La cinta de animación forma parte del oscuro universo romántico de su creador y cuenta con la participación de Johnny Depp en la voz de su protagonista.

Ambientada en una aldea europea del siglo XIX, la trama sigue a Victor, quien es llevado al inframundo a casarse accidentalmente con una novia que en realidad es un cadáver, mientras que Victoria, su novia real, lo espera en el mundo de los vivos. Así, Victor descubre entre los muertos un mundo más brillante que el que acostumbraba en su otra vida pero este viaje entre mundos lo hace reflexionar sobre su verdadero amor. Romance, optimismo y renacimiento son algunas de las premisas de este gótico clásico de Burton.

Embed

“Zoopocalipsis” - Canadá - (Título original: “Night at the Zoopocalypse”). 92 minutos.

Esta película de aventuras invita a toda la familia a disfrutar de una historia llena de acción y diversión.

Cuando un meteorito impacta en el zoológico Colepepper y libera un virus misterioso, los animales del zoológico comienzan a convertirse en zombis uno tras otro. La única chance de rescate se encuentran en la loba Gracie y el puma Dan, siempre y cuando decidan colaborar. Para salvar a los animales afectados, la dupla deberá atravesar una serie de aventuras y desventuras.

Embed

>>Leer más: Estrenos de cine en Rosario: una comedia, una biopic con Jeremy Allen White y una novedosa película de terror

“El ritual del libro rojo: la puerta del infierno” - Argentina. 80 minutos.

El terror nunca falta entre los estrenos de cine en la ciudad. En esta ocasión, una producción argentina pone en pantalla una historia de rituales y fuerzas sobrenaturales. Su dirección está a cargo de Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor y Tommy Wiklund.

“El ritual del libro rojo: la puerta del infierno” sigue a Robbie, quien se embarca en una peligrosa búsqueda decidido a contactar a su novia fallecida a través de un ritual que invoca a los muertos. Así, todo un grupo de jóvenes se encuentra en una casa abandonada para llevar a cabo una ceremonia. Pero cuando despiertan fuerzas sobrenaturales, deberán enfrentarse a ellas con todas sus fuerzas para sobrevivir.

Embed

“Cuando el cielo se equivoca” - Estados Unidos - (Título original: “Good Fortun”)

Aziz Ansari dirige y protagoniza esta comedia Ambientada en Los Ángeles, acompañado por Keanu Reeves y Seth Rogen.

Un hombre con mala suerte realiza cientos de trabajos diferentes para sobrevivir. Por otro lado, su amigo millonario, que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que realice unos arreglos en su hogar. La situación de la dupla cambia gracias a un ángel (Reeves), que intercambia las vidas de los personajes haciéndolos atravesar el día a día del otro.

Embed

“El descubridor de leyendas” - China - (Título original: “A Legend”). 129 minutos.

Esta cinta de aventuras y comedia china está dirigida por Stanley Tong y protagonizada por Jackie Chan, Lay Zhang, Guli Nazha y Aarif Rahman.

La trama sigue al profesor Fang, un experto en arqueología que descubre similitudes entre un hallazgo de sus estudiantes y un colgante de jade que había visto en sus sueños. Ese misterioso colgante parece conectar el reino de los sueños con la realidad. Así, impulsado por la curiosidad, Fang lidera a su equipo de investigación por las profundidades del Templo del Glaciar, en busca de la verdad detrás de sus sueños.

Embed

>> Leer más: Se estrena en cines "Good Boy", una película de terror desde el punto de vista de un perro

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 30 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de octubre

  • "Los renacidos": (Drama) Dos hermanos enemistados están involucrados en un oscuro negocio: ayudar a personas a fingir su propia muerte para luego trasladarlas a través de la frontera. Una operación compleja y peligrosa pondrá en riesgo sus vidas y los obligará a definir el destino de la herencia familiar.
  • “Buen chico”: (Terror) Todd y su perro Indy se mudan a la antigua casa de su abuelo. Cuando el perro comienza a percibir presencias extrañas, deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño.
  • “A pesar de ti”: (Romance) Morgan Grant, una madre joven, intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. La paz se rompe cuando un trágico accidente trae desgarradoras consecuencias en sus vidas.
  • "El padre del año": (Drama) Andy Goodrich queda a cargo de sus hijos cuando su esposa ingresa en un programa de rehabilitación de 90 días. Grace, su hija del primer matrimonio, lo ayuda a atravesar las complicaciones de la paternidad moderna.
  • “Springsteen: música de ninguna parte”: (Drama) Dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White, retrata la gestación del álbum “Nebraska”, de Bruce Springsteen, en 1982.
  • "Chainsaw man - la película: arco de Reze": (Anime) En la continuación de la historia de Chainsaw Man, una misteriosa chica llamada Reze entra en la vida de Denji, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos. Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa
  • “Teléfono negro 2” (Teror): Directo desde Estados Unidos llega la secuela de “Teléfono Negro”, una de las historias de terror más celebradas de los últimos años, con Ethan Hawke a la cabeza. En esa ocasión, el Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y elige como objetivo a Gwen, su hermana pequeña.
  • “Locamente” (Romance). 97 minutos: En esta comedia de Paolo Genovese, se explora la batalla de emociones y sentimientos que entran a jugar en la mente cuando se conoce a otra persona. Una dinámica que remite a "Intensa-mente", pero en versión live action y para adultos. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o la razón?
  • “Frankie y los monstruos” (Animación): La animación sigue la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con sus espeluznantes y divertidas creaciones. Ante la posibilidad de conocer el mundo exterior, Frankie se anima a conocer la vida fuera de la mansión. Sus amigos, los monstruos, deberán rescatarlo y traerlo de vuelta.
  • "Tron: Ares": (Acción) En esta nueva entrega de Tron, un sofisticado programa llamado Ares es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando así el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

>> Leer más: Puerto San Martín: la infraestructura del nuevo complejo cinematográfico con cine 4D está en su etapa final

Estrenos de septiembre en cartelera

  • “Una batalla tras otra”: (Drama/Acción) el malvado némesis del revolucionario y fracasado Bob resurge al mismo tiempo que su hija desaparece. Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado.
  • "Belén": (Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal.
  • “El conjuro 4: Últimos ritos”: (Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

>> Leer más: Natalia Oreiro se desmarcó de Guillermo Francella y defendió al cine argentino

Estrenos más antiguos en cartelera

  • "Otro viernes de locos"
  • “Homo Argentum”
  • "Mascotas al rescate"
  • "Los tipos malos"
  • "Los cuatro fantásticos"
  • "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito"

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Dejanos tu comentario
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

