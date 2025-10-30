Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de un clásico, terror argentino, drama extranjero y animaciones para todos

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 30 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
A 20 años de su estreno, el clásico de Tim Burton, “El cadáver de la novia”, vuelve a la pantalla grande en una función para toda la familia. La cinta de animación forma parte del oscuro universo romántico de su creador y cuenta con la participación de Johnny Depp en la voz de su protagonista.
Ambientada en una aldea europea del siglo XIX, la trama sigue a Victor, quien es llevado al inframundo a casarse accidentalmente con una novia que en realidad es un cadáver, mientras que Victoria, su novia real, lo espera en el mundo de los vivos. Así, Victor descubre entre los muertos un mundo más brillante que el que acostumbraba en su otra vida pero este viaje entre mundos lo hace reflexionar sobre su verdadero amor. Romance, optimismo y renacimiento son algunas de las premisas de este gótico clásico de Burton.
Esta película de aventuras invita a toda la familia a disfrutar de una historia llena de acción y diversión.
Cuando un meteorito impacta en el zoológico Colepepper y libera un virus misterioso, los animales del zoológico comienzan a convertirse en zombis uno tras otro. La única chance de rescate se encuentran en la loba Gracie y el puma Dan, siempre y cuando decidan colaborar. Para salvar a los animales afectados, la dupla deberá atravesar una serie de aventuras y desventuras.
>>Leer más: Estrenos de cine en Rosario: una comedia, una biopic con Jeremy Allen White y una novedosa película de terror
El terror nunca falta entre los estrenos de cine en la ciudad. En esta ocasión, una producción argentina pone en pantalla una historia de rituales y fuerzas sobrenaturales. Su dirección está a cargo de Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor y Tommy Wiklund.
“El ritual del libro rojo: la puerta del infierno” sigue a Robbie, quien se embarca en una peligrosa búsqueda decidido a contactar a su novia fallecida a través de un ritual que invoca a los muertos. Así, todo un grupo de jóvenes se encuentra en una casa abandonada para llevar a cabo una ceremonia. Pero cuando despiertan fuerzas sobrenaturales, deberán enfrentarse a ellas con todas sus fuerzas para sobrevivir.
Aziz Ansari dirige y protagoniza esta comedia Ambientada en Los Ángeles, acompañado por Keanu Reeves y Seth Rogen.
Un hombre con mala suerte realiza cientos de trabajos diferentes para sobrevivir. Por otro lado, su amigo millonario, que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que realice unos arreglos en su hogar. La situación de la dupla cambia gracias a un ángel (Reeves), que intercambia las vidas de los personajes haciéndolos atravesar el día a día del otro.
Esta cinta de aventuras y comedia china está dirigida por Stanley Tong y protagonizada por Jackie Chan, Lay Zhang, Guli Nazha y Aarif Rahman.
La trama sigue al profesor Fang, un experto en arqueología que descubre similitudes entre un hallazgo de sus estudiantes y un colgante de jade que había visto en sus sueños. Ese misterioso colgante parece conectar el reino de los sueños con la realidad. Así, impulsado por la curiosidad, Fang lidera a su equipo de investigación por las profundidades del Templo del Glaciar, en busca de la verdad detrás de sus sueños.
>> Leer más: Se estrena en cines "Good Boy", una película de terror desde el punto de vista de un perro
A la par de los estrenos que desembarcan el 30 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
Estrenos de octubre
>> Leer más: Puerto San Martín: la infraestructura del nuevo complejo cinematográfico con cine 4D está en su etapa final
Estrenos de septiembre en cartelera
>> Leer más: Natalia Oreiro se desmarcó de Guillermo Francella y defendió al cine argentino
Estrenos más antiguos en cartelera
A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.
El caso tiene que ver con un inmueble ubicado en República de la Sexta. Los vecinos aseguraban que la rotación de inquilinos generaba situaciones de inseguridad