La Capital | Información General | intendente

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York que hizo una campaña de película

Con tan sólo 35 años y una programa “socialista” enfocado en bajar el costo de vida en la ciudad, se impuso contra los candidatos de carrera

5 de noviembre 2025 · 10:15hs
Zohran Mamdani

Zohran Mamdani, intendente electo de la ciudad de Nueva York, empezó la campaña midiendo menos de un punto en las encuestas

Zohran Kwame Mamdani, un migrante musulmán progesista, es una de las grandes sorpresas de la política estadounidense del 2025. Hace poco más de un año, empezó su campaña para ser intendente de Nueva York midiendo menos de un punto en las encuestas. Gracias a un programa de corte “socialista” enfocado en bajar el costo de vida en la ciudad, logró imponerse en la elección de este martes 4 de noviembre.

Con tan sólo 34 años, Zohran hizo un recorrido de película. Como miembro de la Cámara Baja de la Legislatura del Estado de Nueva York, decidió postularse en la interna demócrata para la intendencia de la ciudad. Se enfocó en las bases y en hablarle a los neoyorkinos de clase trabajadora que ya no pueden pagar los altísimos costos de vida del reconocido centro urbano, uno de los más gentrificados del mundo.

Las propuestas de Mamdani, como colectivos gratis y carriles exclusivos, estabilización de alquileres y acceso universal a guarderías para infancias, ganaron poco a poco resonancia entre los habitantes. Su plataforma fue apoyada por políticos demócratas de gran notoriedad y recorrido como Alexandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, ambos de corte “socialista” (con ideas anti corporativas, de justicia social, y redistribución del ingreso).

En junio, Zohran se impuso en las primarias por una amplia diferencia sobre Andrew Cuomo, ex gobernador del estado de Nueva York (tuvo que renunciar al cargo en 2021 por una acusación de acoso sexual), miembro del establishment político y empresario, que cuenta con el apoyo de los grandes capitales y los grandes medios como el New York Times. Tras esa derrota, Cuomo volvió a subirse a la campaña como candidato independiente pero no logró achicar la diferencia con Mamdani en las generales.

El intendente electo no sólo ganó gracias a propuestas que interpelaron masivamente a la ciudadanía, sino también gracias a un carisma notable y una excelente campaña territorial y en redes. No se limitó a compartir sus ideas para la ciudad, sino que se corrió de los modos estáticos de la política tradicional y organizó, por ejemplo, una búsqueda del tesoro con sus votantes.

Logró convocar a miles de voluntarios para volantear y timbrear, y consiguió millones en donaciones de particulares. Fue barrio por barrio, comunidad por comunidad, y logró que muchas personas desencantadas con la política se registraran para votar (en Estados Unidos el voto no es obligatorio). Recibió la bendición literal de distintas comunidades religiosas (incluyendo judíos y cristianos), y hasta grabó un video en español para los votantes latinos.

Sus opositores, incluyendo al presidente Donald Trump, aseguraron que no está capacitado para el cargo por su juventud y su falta de experiencia, y que sus propuestas no son “realistas” en relación con el presupuesto de la ciudad.

Zohran Mamdani, una historia de película

Mamdani nació en Kampala, Uganda, como hijo único de la cineasta Mira Nair y del académico en estudios poscoloniales Mahmood Mamdani. Ambos padres son de ascendencia india: su madre es una hindú punjabí, y su padre es un musulmán nacido en Bombay. La familia se mudó a Nueva York cuando Zohran tenía siete años. Es musulmán y por este motivo recibió numerosas agresiones islamofóbicas durante la campaña.

Antes de postularse a un cargo público, Mamdani trabajó como consejero en la prevención de ejecuciones hipotecarias, ayudando a que propietarios de bajos ingresos en Queens pudieran permanecer en sus hogares tras recibir notificaciones de desalojo. Según él mismo contó, esa experiencia lo motivó a seguir una carrera política y así abordar la crisis de vivienda.

Además, tuvo un breve paso por la música hip-hop bajo el nombre artístico Young Cardamom. Entre 2016 y 2019, lanzó algunos singles e hizo colaboraciones con otros artistas. También fue productor de la banda sonora de la película “Queen of Katwe” (2016), dirigida por su madre Mira Nair, y protagonizada por David Oyelowo y Lupita Nyong'o.

Mamdani ingresó a la política como voluntario en la campaña de Ali Najmi para el Concejo Municipal de Nueva York. Desde entonces, tuvo roles clave en otras campañas de algunos colegas (con perfiles similares al suyo) para distintos cargos legislativos de su ciudad y su estado (provincia). Esa experiencia fue sin dudas clave para diagramar su propia campaña de película.

Noticias relacionadas
La reforma laboral del oficialismo cambiaría las reglas del juego para los trabajadores registrados 

Todo sobre la reforma laboral: jornada extendida, banco de horas, vacaciones y salarios dinámicos

al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avion en kentucky

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

ciberacoso: bloquearon el acceso a roblox en todas las escuelas portenas

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

lula dijo que el operativo en las favelas de rio de janeiro fue una masacre

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

Ver comentarios

Las más leídas

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

Qué son el 43 y LU en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Volver al futuro vuelve a los cines: cuándo y dónde verla

"Volver al futuro" vuelve a los cines: cuándo y dónde verla

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

La policía encontró una nota con amenazas después de un ataque con cinco disparos contra el portón principal en el barrio Fontanarrosa

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas
Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
La Ciudad

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Ovación
Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

Básquet: la Copa Santa Fe U15 femenina tuvo finalistas de la Asociación Rosarina

Básquet: la Copa Santa Fe U15 femenina tuvo finalistas de la Asociación Rosarina

Policiales
Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada
POLICIALES

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

La Ciudad
Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea
La Ciudad

Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York
El Mundo

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky
Información General

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad
Política

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU
Política

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios
Politica

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

La reforma laboral responde a los intereses del poder económico
Economía

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday
Economía

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas
Información General

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia
El Mundo

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue una masacre
Información General

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
La Región

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza