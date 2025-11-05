La Capital | La Región | escribanos

Los escribanos salen a asesorar gratuitamente a la comunidad en temas notariales

El Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe realizará la “Jornada Federal de asesoramiento notarial comunitario” el próximo sábado

5 de noviembre 2025 · 16:36hs
El Colegio de Escribanos realizará una jornada de asesoramiento notarial comunitario. 

foto: La Capital / Archivo.

El Colegio de Escribanos realizará una jornada de asesoramiento notarial comunitario. 

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 2ª Circunscripción, presenta la “Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario”, que permite a la comunidad asesorarse gratuitamente sobre temas relacionados a la función notarial. Las actividades se realizarán el sábado 8 de noviembre, de 9 a 13, en plazas y otros espacios de la ciudad de Rosario y otras localidades santafesinas.

El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 2º Circunscripción, Enrique Barales, expresó: “Esta jornada es una iniciativa del Consejo Federal del Notariado, que reafirma nuestro compromiso con la comunidad. Los escribanos cumplimos una función pública de gran responsabilidad y entendemos que acercar el conocimiento jurídico-notarial a los vecinos contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a promover una ciudadanía más informada”.

Algunos de los temas sobre los cuales los escribanos orientarán a quienes visiten los puestos son la compraventa de inmuebles, donaciones y testamentos, uniones convivenciales, protección de la vivienda familiar, regularización dominial, directivas anticipadas de salud, actos de autoprotección, nombramiento de tutores, autorizaciones para conducir, autorizaciones a menores para viajar y cualquier otro tema vinculado a la actividad notarial.

La secretaria de la institución, Gabriela Katz, dijo que “este tipo de actividades permiten que las personas puedan acceder a una orientación gratuita, confiable y profesional sobre temas que hacen a su vida cotidiana, desde la protección de la vivienda hasta la planificación familiar sucesoria. Nuestro objetivo es que el Colegio esté presente en cada barrio y en cada localidad, construyendo confianza y mostrando el valor social de la función notarial”.

Dónde consultar gratuitamente a escribanos en Rosario

Este sábado, los interesados en consultar gratuitamente a escribanos en Rosario podrán dirigirse a los siguientes lugares de atención:

Centro

  • Plaza Pringles (en caso de lluvia, pasa al Colegio de Escribanos, en Córdoba 1852)
  • Explanada del Centro Cultural Fontanarrosa (en caso de lluvia, pasa al Colegio de Escribanos, en Córdoba 1852)

Zona Norte

  • Plaza Alberdi (en caso de lluvia, pasa a la Casa de las hermanas Cossettini, en Chiclana 345)

Zona Noroeste

  • Vecinal Empalme Graneros (Juan José Paso 2490)

Zona Sur

  • Bar Las Heras (avenida San Martín 5398)

Barrio Echesortu

  • Plaza Buratovich (en caso de lluvia, pasa al Club Echesortu, en San Nicolás 1350)

Consultas gratuitas a escribanos fuera de Rosario

Por su parte, los escribanos también atenderán consultas de manera gratuita, este sábado 8 de noviembre, en puntos de las siguientes localidades:

Funes

  • Club San Telmo (Juan Elorza 1464)

Casilda

  • Salón de los Intendentes del Palacio Municipal (Casado 2090)

Rufino

  • Punto Violeta (Santa Fe 224)
