Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe

El juez formalizó su renuncia diferida (a partir del 1º de septiembre de 2026) ante el presidente del máximo tribunal de la provincia

Eduardo Spuler comunicó que el 1º de septiembre de 2026 dejará de ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe , decisión que profundiza la actualización del máximo tribunal de la provincia en curso.

Spuler formalizó en las últimas horas su renuncia diferida ante el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco , como había adelantado La Capital en septiembre pasado. El magistrado saliente supera el límite de los 75 años establecido por ley e incluido en la reciente reforma de la Constitución santafesina .

En febrero, con el aval de una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa había aprobado los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar el alto tribunal de la provincia.

Baclini, Weder y Zabalza irrumpieron en escena para reemplazar a Mario Netri —quien se alejó en diciembre de 2024 del máximo tribunal— y a María Angélica Gastaldi (dejó el cargo a comienzos de abril) y ocupar la poltrona creada por la reforma judicial sancionada a fines del año pasado, que amplió de seis a siete los integrantes de la Corte Suprema .

El rosarino Baclini —promovido por el radicalismo— se desempeñó como titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras que Weder —nacido en Humboldt— actuó como fiscal de Estado durante el gobierno de Omar Perotti.

Zabalza, rosarina de perfil académico, fue subsecretaria de Delitos Económicos en la gestión de Miguel Lifschitz y a su nominación la impulsó el socialismo.

Esas tres postulaciones también reflejaron acuerdos entre dos pilares de la coalición oficialista Unidos, el radicalismo y el Partido Socialista (PS), y con el sector del peronismo santafesino que conduce Perotti, que también aportó votos clave para la sanción de la ley de necesidad de la reforma constitucional en la provincia.

Spuler había desembarcado en la Corte Suprema en el 2000 junto al también santafesino Rafael Gutiérrez y Netri. Daniel Erbetta, otro integrante del máximo tribunal, reside en Rosario.

Si bien la decisión de la Casa Gris de fogonear la renovación del alto tribunal generó, en principio, una tensión interpoderes, la administración de Unidos apostó a una salida por las buenas de los magistrados que superan el límite de 75 años.