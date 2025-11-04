La Capital | Política | Eduardo Spuler

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe

El juez formalizó su renuncia diferida (a partir del 1º de septiembre de 2026) ante el presidente del máximo tribunal de la provincia

4 de noviembre 2025 · 19:46hs
Eduardo Spuler junto a Rafael Gutiérrez

Foto: Archivo / La Capital.

Eduardo Spuler junto a Rafael Gutiérrez, también integrante de la Corte Suprema de Santa Fe.

Eduardo Spuler comunicó que el 1º de septiembre de 2026 dejará de ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, decisión que profundiza la actualización del máximo tribunal de la provincia en curso.

Spuler formalizó en las últimas horas su renuncia diferida ante el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, como había adelantado La Capital en septiembre pasado. El magistrado saliente supera el límite de los 75 años establecido por ley e incluido en la reciente reforma de la Constitución santafesina.

Los cambios en la Corte Suprema

En febrero, con el aval de una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa había aprobado los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar el alto tribunal de la provincia.

Baclini, Weder y Zabalza irrumpieron en escena para reemplazar a Mario Netri —quien se alejó en diciembre de 2024 del máximo tribunal— y a María Angélica Gastaldi (dejó el cargo a comienzos de abril) y ocupar la poltrona creada por la reforma judicial sancionada a fines del año pasado, que amplió de seis a siete los integrantes de la Corte Suprema.

El rosarino Baclini —promovido por el radicalismo— se desempeñó como titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras que Weder —nacido en Humboldt— actuó como fiscal de Estado durante el gobierno de Omar Perotti.

Zabalza, rosarina de perfil académico, fue subsecretaria de Delitos Económicos en la gestión de Miguel Lifschitz y a su nominación la impulsó el socialismo.

Esas tres postulaciones también reflejaron acuerdos entre dos pilares de la coalición oficialista Unidos, el radicalismo y el Partido Socialista (PS), y con el sector del peronismo santafesino que conduce Perotti, que también aportó votos clave para la sanción de la ley de necesidad de la reforma constitucional en la provincia.

>>Leer más: Los ministros de la Corte Suprema juraron la nueva Constitución de Santa Fe

Spuler había desembarcado en la Corte Suprema en el 2000 junto al también santafesino Rafael Gutiérrez y Netri. Daniel Erbetta, otro integrante del máximo tribunal, reside en Rosario.

Si bien la decisión de la Casa Gris de fogonear la renovación del alto tribunal generó, en principio, una tensión interpoderes, la administración de Unidos apostó a una salida por las buenas de los magistrados que superan el límite de 75 años.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei y el embajador de EEUU, Peter Lamelas.

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

El titular de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, desempató la votación.

Presupuesto 2026: el gobierno nacional logró dictamen de mayoría

Evangélicos en la Casa Rosada con los hermanos Karina y Javier Milei.

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Familiares y militantes se congregaron en las puertas de los Tribunales Federales para conocer la sentencia de El Villazo.

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

La constructora Obring SA resultó adjudicataria del tramo en el primer proceso de concesión vial impulsado por la gestión de Javier Milei
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres
La Ciudad

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones
Economía

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Ovación
Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional
Ovación

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Policiales
Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

La Ciudad
Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
La Región

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad
Salud

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública
La Ciudad

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública

Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 
Economía

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables
La Ciudad

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
POLICIALES

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
POLICIALES

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Por Luis Castro
Ovación

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Información general

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados