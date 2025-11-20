Estrenos de cine en Rosario: dos imperdibles argentinas, una secuela musical esperada y terror estadounidense

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
Después del éxito rotundo de “Wicked”, la adaptación cinematográfica del espectáculo teatral, llega a la pantalla grande su esperada segunda parte. Nuevamente bajo la dirección de Jon M. Chu y con el protagónico de Ariana Grande y Cynthia Erivo, la cautivante historia de Glinda y Alphaba promete un desenlace lleno de música y emoción.
Este nuevo capítulo comienza con Elphaba y Glinda separadas. Por un lado, Elphaba quedó demonizada como la Bruja Malvada del Oeste y vive escondida en el bosque de Oz, luchando por la libertad de los animales silenciados del reino e intentando exponer las verdades que conoce sobre El Mago. Por otro lado, Glinda se ha convertido en un símbolo de bondad y es admirada por todo Oz, mientras disfruta de las comodidades del palacio de la Ciudad Esmeralda y se prepara para casarse con el Príncipe Fiyero. En sus intentos por reconciliarse y hacer frente a los problemas del reino, Glinda y Elphaba deberán unirse contra todo y contra todos.
Diego Peretti debuta como director con “La muerte de un comediante”, un drama que transcurre en Bruselas y está hablado en varios idiomas. Su ópera prima cuenta con la codirección de Javier Beltramino y el protagónico del propio Peretti, en compañía de Malena Villa, Mariosca Núñez y Hanuel Kim.
La trama sigue a Juan Debré (Peretti), un reconocido actor que ha dedicado su vida a interpretar al héroe de una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, decide desconectarse de todo y huir a Bruselas. Allí, es arrastrado hacia un conflicto tan peligroso que lo obligará a decidir si se convertirá en el héroe que siempre fingió ser.
Dirigida por Maxi Gutiérrez, “La Dicha en Movimiento” retrata la historia de cómo Los Twist, el mítico grupo argentino de los 80s, grabaron en 29 horas uno de los discos más vendidos del rock nacional.
La ficción sigue a Mario (Kevsho) en su paso de la adolescencia a la madurez. Tras quedar flechado por Ana (Ornella D'Elía), una joven del círculo de los Twist, termina colándose en los Estudios Panda, donde la banda grababa el disco “La dicha en movimiento” bajo la producción de Charly García. Mientras intenta conquistar a Ana, Mario se convierte en testigo del nacimiento de uno de los discos más influyentes del rock en el país.
La infaltable película de terror de cada jueves en esta ocasión llega desde Estados Unidos. Se trata de un film de suspenso, dirigido por Chris Stuckmann y protagonizado por Brendan Sexton III, Sara Durn y Camille Sullivan.
Doce años después de la desaparición de su hermana, Mia la sigue buscando. Cuando se encuentra con una cinta de su pasado, se empieza a dar cuenta de que el demonio de su infancia no era imaginario y, decidida a encontrar respuesta, se embarca en una investigación horrorosa.
La desesperada confrontación entre los dos estudiantes más queridos de Satoru Gojo llega a la pantalla grande con un adelanto exclusivo. La esperada historia de la temporada 3 tiene lugar en “Jujutsu Kaisen: ejecución”.
En este episodio, Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya. Tras ciertos acontecimientos, diez colonias en Japón se transforman en nidos de maldiciones en un plan orquestado por Noritoshi Kamo, el hechicero más perverso de la historia. Con el inicio del mortal Culling Game, el hechicero de Grado Especial Yuta Okkotsu es asignado para ejecutar a Yuji por sus presuntos crímenes.
A la par de los estrenos que desembarcan el 20 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
Estrenos de noviembre
Estrenos de octubre
Estrenos más antiguos en cartelera
A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
