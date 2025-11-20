Estrenos de cine en Rosario: dos imperdibles argentinas, una secuela musical esperada y terror estadounidense

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 20 de noviembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

La exitosa "Wicked" estrena su desenlace "Wicked por siempre" este jueves en las salas de cine

Diego Peretti debuta como director con “La muerte de un comediante”, ya disponible en las salas de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Después del éxito rotundo de “Wicked” , la adaptación cinematográfica del espectáculo teatral, llega a la pantalla grande su esperada segunda parte. Nuevamente bajo la dirección de Jon M. Chu y con el protagónico de Ariana Grande y Cynthia Erivo , la cautivante historia de Glinda y Alphaba promete un desenlace lleno de música y emoción.

Este nuevo capítulo comienza con Elphaba y Glinda separadas. Por un lado, Elphaba quedó demonizada como la Bruja Malvada del Oeste y vive escondida en el bosque de Oz, luchando por la libertad de los animales silenciados del reino e intentando exponer las verdades que conoce sobre El Mago. Por otro lado, Glinda se ha convertido en un símbolo de bondad y es admirada por todo Oz, mientras disfruta de las comodidades del palacio de la Ciudad Esmeralda y se prepara para casarse con el Príncipe Fiyero. En sus intentos por reconciliarse y hacer frente a los problemas del reino, Glinda y Elphaba deberán unirse contra todo y contra todos.

“La muerte de un comediante” - Argentina. 108 minutos.

Diego Peretti debuta como director con “La muerte de un comediante”, un drama que transcurre en Bruselas y está hablado en varios idiomas. Su ópera prima cuenta con la codirección de Javier Beltramino y el protagónico del propio Peretti, en compañía de Malena Villa, Mariosca Núñez y Hanuel Kim.

La trama sigue a Juan Debré (Peretti), un reconocido actor que ha dedicado su vida a interpretar al héroe de una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, decide desconectarse de todo y huir a Bruselas. Allí, es arrastrado hacia un conflicto tan peligroso que lo obligará a decidir si se convertirá en el héroe que siempre fingió ser.

“La dicha en movimiento: Los Twist” - Argentina. 80 minutos.

Dirigida por Maxi Gutiérrez, “La Dicha en Movimiento” retrata la historia de cómo Los Twist, el mítico grupo argentino de los 80s, grabaron en 29 horas uno de los discos más vendidos del rock nacional.

La ficción sigue a Mario (Kevsho) en su paso de la adolescencia a la madurez. Tras quedar flechado por Ana (Ornella D'Elía), una joven del círculo de los Twist, termina colándose en los Estudios Panda, donde la banda grababa el disco “La dicha en movimiento” bajo la producción de Charly García. Mientras intenta conquistar a Ana, Mario se convierte en testigo del nacimiento de uno de los discos más influyentes del rock en el país.

“Terror en Shelby Oaks” - Estados Unidos - 91 minutos.

La infaltable película de terror de cada jueves en esta ocasión llega desde Estados Unidos. Se trata de un film de suspenso, dirigido por Chris Stuckmann y protagonizado por Brendan Sexton III, Sara Durn y Camille Sullivan.

Doce años después de la desaparición de su hermana, Mia la sigue buscando. Cuando se encuentra con una cinta de su pasado, se empieza a dar cuenta de que el demonio de su infancia no era imaginario y, decidida a encontrar respuesta, se embarca en una investigación horrorosa.

“Jujutsu Kaisen: ejecución” - Japón. 90 minutos.

La desesperada confrontación entre los dos estudiantes más queridos de Satoru Gojo llega a la pantalla grande con un adelanto exclusivo. La esperada historia de la temporada 3 tiene lugar en “Jujutsu Kaisen: ejecución”.

En este episodio, Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya. Tras ciertos acontecimientos, diez colonias en Japón se transforman en nidos de maldiciones en un plan orquestado por Noritoshi Kamo, el hechicero más perverso de la historia. Con el inicio del mortal Culling Game, el hechicero de Grado Especial Yuta Okkotsu es asignado para ejecutar a Yuji por sus presuntos crímenes.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 20 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de noviembre

“El sobreviviente”: (Acción) Ben Richards, un hombre de clase trabajadora desesperado por salvar a su hija enferma, es convencido de ingresar a un juego mortal por la recompensa económica.

(Acción) Ben Richards, un hombre de clase trabajadora desesperado por salvar a su hija enferma, es convencido de ingresar a un juego mortal por la recompensa económica. "Nada es lo que parece 3": (Suspenso) Los Cuatro Jinetes están de regreso pero no vienen solos: una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel.

(Suspenso) Los Cuatro Jinetes están de regreso pero no vienen solos: una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. "Monarcas: el gran viaje mágico": (Aventuras) Patrick, una mariposa valiente con una sola ala, emprende el viaje de su vida escondido en un remolque. Lo acompañarán en esta aventura Marty, una oruga entrañable y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas.

(Aventuras) Patrick, una mariposa valiente con una sola ala, emprende el viaje de su vida escondido en un remolque. Lo acompañarán en esta aventura Marty, una oruga entrañable y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas. "Harry Potter y el cáliz de fuego": (Aventuras) Harry debe competir en el desafiante Torneo de los Tres Magos, después de que su nombre emergiera sorpresivamente del Cáliz de Fuego. Mientras tanto, Quien No Debe Ser Nombrado conspira en secreto creando un peligro siniestro al que Harry, Ron y Hermione deberán enfrentarse.

(Aventuras) Harry debe competir en el desafiante Torneo de los Tres Magos, después de que su nombre emergiera sorpresivamente del Cáliz de Fuego. Mientras tanto, Quien No Debe Ser Nombrado conspira en secreto creando un peligro siniestro al que Harry, Ron y Hermione deberán enfrentarse. "Mátate, amor": (Drama) En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación.

(Drama) En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación. “Depredador: tierras salvajes”: (Acción) Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno.

(Acción) Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno. “Paw Patrol: especial de Navidad”: (Aventuras) Cuando Papá Noel se enferma, la Navidad se cancela en Bahía Aventura y el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Por su parte, la patrulla canina liderada por Rubble tendrá que sacrificarse para salvar la Navidad.

Estrenos de octubre

"Zoopocalipsis": (Aventuras) Cuando un meteorito impacta en el zoológico Colepepper y libera un virus misterioso, los animales del zoológico comienzan a convertirse en zombis uno tras otro. La única chance de rescate se encuentran en la loba Gracie y el puma Dan.

(Aventuras) Cuando un meteorito impacta en el zoológico Colepepper y libera un virus misterioso, los animales del zoológico comienzan a convertirse en zombis uno tras otro. La única chance de rescate se encuentran en la loba Gracie y el puma Dan. “A pesar de ti”: (Romance) Morgan Grant, una madre joven, intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. La paz se rompe cuando un trágico accidente trae desgarradoras consecuencias en sus vidas.

(Romance) Morgan Grant, una madre joven, intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. La paz se rompe cuando un trágico accidente trae desgarradoras consecuencias en sus vidas. “Teléfono negro 2” (Teror): Directo desde Estados Unidos llega la secuela de “Teléfono Negro”, una de las historias de terror más celebradas de los últimos años, con Ethan Hawke a la cabeza. En esa ocasión, el Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y elige como objetivo a Gwen, su hermana pequeña.

(Teror): Directo desde Estados Unidos llega la secuela de “Teléfono Negro”, una de las historias de terror más celebradas de los últimos años, con Ethan Hawke a la cabeza. En esa ocasión, el Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y elige como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. “Frankie y los monstruos” (Animación): La animación sigue la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con sus espeluznantes y divertidas creaciones. Ante la posibilidad de conocer el mundo exterior, Frankie se anima a conocer la vida fuera de la mansión. Sus amigos, los monstruos, deberán rescatarlo y traerlo de vuelta.

(Animación): La animación sigue la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con sus espeluznantes y divertidas creaciones. Ante la posibilidad de conocer el mundo exterior, Frankie se anima a conocer la vida fuera de la mansión. Sus amigos, los monstruos, deberán rescatarlo y traerlo de vuelta. "Tron: Ares": (Acción) En esta nueva entrega de Tron, un sofisticado programa llamado Ares es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando así el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

Estrenos más antiguos en cartelera

“Una batalla tras otra”

"Belén"

“El conjuro 4: Últimos ritos”

“Homo Argentum”

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

