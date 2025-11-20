La Capital | Zoom | Valeria Mazza

Ladrones entraron a la casa de Valeria Mazza: la reacción de su hija y los bienes que se llevaron

Según el reporte oficial, al menos cinco ladrones ingresaron a la vivienda cuando familia de la modelo se encontraba dentro.

20 de noviembre 2025 · 10:35hs
Taína Gravier

Taína Gravier, hija de Valeria Mazza, logró ahuyentar a los ladrones 

Durante la tarde del miércoles, la casa de la modelo Valeria Mazza se convirtió en el escenario de un dramático robo. Según trascendió, al menos cinco ladrones ingresaron en su domicilio, que no se encontraba vacío, e intentaron llevarse bienes de la familia.

Sucedió en el barrio Acassuso, donde reside la modelo. Los delincuentes ingresaron por el fondo de la propiedad y lograron llegar hasta una de las habitaciones. Sin embargo, dentro de la casa se encontraba Taína Gravier, la hija de la modelo, cuya reacción fue clave para ahuyentarlos. También estaban presentes una amiga de Taína y dos empleados.

Según se supo, al momento del ingreso, Taína y su amiga comenzaron a gritar desesperadamente y llamaron al 911. Frente a la situación de tensión y desesperación, los delincuentes tuvieron que escapar rápidamente y el intento de robo fue totalmente frustrado.

Qué se llevaron los ladrones

Según reportaron las fuentes oficiales, los ladrones no tuvieron mucho tiempo para actuar y solo lograron llevarse una mochila y algunos perfumes.

No obstante, la mochila fue encontrada tiempo después en los fondos del terreno. La rápida reacción de la hija de Valeria y su amiga logró ahuyentar a los ladrones e impedir que puedan tomar más objetos de la propiedad.

La estrategia de los ladrones para entrar en la casa de Valeria Mazza

Según se narró el hecho, los ladrones intentaron hacerse pasar por cortadores de pasto. Uno de ellos se habría acercado a la puerta principal y habría tocado timbre como un visitante común y corriente. Tras ser atendido por el casero, le habría ofrecido arreglar el pasto de la propiedad.

Mientras intentaba convencerlo, o al menos distraerlo, otros dos delincuentes aprovechaban para ingresar por el fondo de la propiedad. Al momento de huir, los dos que ingresaron por detrás salieron por el mismo lugar, mientras que el supuesto jardinero, al no lograr que le abrieran la puerta, se retiró con normalidad por la puerta frontal.

Tal como informaron las fuentes judiciales, la Policía y la Justicia se encuentran investigando para identificar a los sospechosos. Las cámaras de seguridad del lugar aportaron imágenes clave para encontrar a los ladrones. En estas primeras horas se habla de probables adolescentes.

No es el primer robo que sufre Valeria Mazza en su propiedad

Este hecho que tuvo lugar el 19 de noviembre cerca del mediodía no fue el único robo al que debió enfrentarse la familia Mazza. En 2023, mientras la familia se encontraba de viaje en Punta del Este para celebrar Año Nuevo, un grupo de ladrones logró ingresar en la propiedad vacía.

En aquella ocasión, los criminales lograron abrir la caja fuerte y se llevaron joyas y objetos de valor de la casa. El robo fue detectado más tarde por el casero, quien estuvo encargado de realizar la denuncia.

