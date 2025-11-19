Investigación por explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro de Rosario La pareja aparentemente mantenía cautiva o con engaños a una chica menor de edad. El hombre de la pareja quedó preso en tanto la mujer seguirá vinculada a la causa, pero en libertad. 19 de noviembre 2025 · 18:06hs

Los casos de trata han sido motivo de marchas y reclamos sociales

En el contexto de tres allanamientos la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una pareja. Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en 9 de Julio al 1100, Buenos Aires al 1000 y Pasaje Mason al 3200. Los detenidos son mayores de edad y se secuestró material considerado de interés para avanzar en la investigación, cuya naturaleza no fue detallada por tratarse de una causa sensible.

El despliegue policial contó con apoyo de los Grupos de Irrupción y de la Sección Canes Detectores, que asistieron en la búsqueda de elementos vinculados al caso. Desde el inicio de la pesquisa, los investigadores habían reunido indicios que señalaban la posible captación y explotación de una menor, lo que motivó la aceleración de las medidas judiciales.

La audiencia imputativa se llevó a cabo el lunes siguiente. El hombre quedó detenido bajo medidas cautelares dispuestas por la Justicia Federal, mientras que la mujer recuperó la libertad, aunque continuará vinculada a la causa mientras avanza la investigación.

El caso permanece en reserva por la presencia de una víctima menor de edad, y las autoridades destacaron que continúan las tareas para determinar el alcance de la maniobra y posibles responsables adicionales. La causa federal sigue abierta y podría derivar en nuevas medidas en los próximos días.