La Capital | investigación

Investigación por explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro de Rosario

La pareja aparentemente mantenía cautiva o con engaños a una chica menor de edad. El hombre de la pareja quedó preso en tanto la mujer seguirá vinculada a la causa, pero en libertad.

19 de noviembre 2025 · 18:06hs
Los casos de trata han sido motivo de marchas y reclamos sociales

En el contexto de tres allanamientos la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una pareja. Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en 9 de Julio al 1100, Buenos Aires al 1000 y Pasaje Mason al 3200. Los detenidos son mayores de edad y se secuestró material considerado de interés para avanzar en la investigación, cuya naturaleza no fue detallada por tratarse de una causa sensible.

El despliegue policial contó con apoyo de los Grupos de Irrupción y de la Sección Canes Detectores, que asistieron en la búsqueda de elementos vinculados al caso. Desde el inicio de la pesquisa, los investigadores habían reunido indicios que señalaban la posible captación y explotación de una menor, lo que motivó la aceleración de las medidas judiciales.

La audiencia imputativa se llevó a cabo el lunes siguiente. El hombre quedó detenido bajo medidas cautelares dispuestas por la Justicia Federal, mientras que la mujer recuperó la libertad, aunque continuará vinculada a la causa mientras avanza la investigación.

El caso permanece en reserva por la presencia de una víctima menor de edad, y las autoridades destacaron que continúan las tareas para determinar el alcance de la maniobra y posibles responsables adicionales. La causa federal sigue abierta y podría derivar en nuevas medidas en los próximos días.

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Senado: la oposición rechazó el diploma de Villaverde y su futuro se define en el recinto

Investigación por explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro de Rosario

Alerta por el aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Exbarras de Newell's implicados en un crimen en Entre Ríos son los acusados por amenazas a Di María

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro y posterior asesinato del empresario Gastón Tallone. Ambos están imputados por las amenazas a la familia de Ángel Di María.
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta por el aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Alerta por el aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Ovación
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Boero presentó su plan de gestión para Newells y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Policiales
Policiales

Exbarras de Newell's implicados en un crimen en Entre Ríos son los acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

La Ciudad
