Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

La Ciudad
Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
Policiales
Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Política
Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"
Política
Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Policiales
Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
La Ciudad
Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
Política
Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES
Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste
La Ciudad
Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima Semana de la Cocina Italiana
POLICIALES
Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques
Salud
Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia
POLICIALES
Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad
El Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad
Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
Zoom
33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento
Política
La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
La Ciudad
Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR
POLICIALES
Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
La Ciudad
Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
OVACIÓN
Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante