Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Keylor Navas regresó al fútbol de la mano de Newell's, pero se fue de manera forma abrupta. Priorizó estar cerca de su selección, pero no estará en el Mundial.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

19 de noviembre 2025 · 21:36hs
Keylor Navas

Keylor Navas, que comenzó el 2025 en Newell's, lamenta que Costa Rica no vaya al próximo Mundial.

Keylor Navas, el arquero que se fue de Newell's por la puerta de atrás para estar más cerca de su selección, no pudo lograr el objetivo de meter a Costa Rica en el próximo Mundial. Su selección vivió un tremenda frustración y quedó afuera hasta del repechaje.

El propio Navas manifestó este miércoles en redes sociales que. “Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final…”, comentó a modo de despedida definitiva de su selección. Costa Rica de local no pasó del 0 a 0 con Honduras.

Hay que decir que Keylor (38 años) comenzó el 2025 arribando de manera sorpresiva a Newell's y rápidamente se convirtió en el mejor jugador leproso del primer semestre. Con atajadas fenomenales y un nivel altísimo no tardó en ser foco de elogios de propios y extraños.

Keylor Navas y una salida desprolija de Newell's

Pero todo se complicó para Newell's. Hubo una salida desprolija del arquero tico. La leyenda costarricense en el inicio del torneo Clausura quiso marcharse del Parque, demoró su regreso tras el último receso y no volvió a atajar más en Newell's.

Le planteó a la dirigencia rojinegra que quería estar cerca de su familia y de la selección de Costa Rica para intentar jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero ese objetivo se pinchó definitivamente para Keylor.

Leer más: Cinco cosas que deben cambiar en Newell's para que la próxima temporada sea mejor

Keylor Navas y el sueño trunco de su cuarto Mundial

Navas iba en busca de su cuarto Mundial, ya que estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además con el Real Madrid ganó cuatro Copas del Mundial de Clubes y tres Ligas de Campeones de la Uefa.

Pero el camino rumbo al Mundial de selecciones de 2026 se le hizo cuesta arriba y la prensa calificó a la actuación de Costa Rica como "el peor fracaso en la historia de la selección". En su zona clasificó Haití.

Keylor emigró de Newell's rumbo a Pumas de México y su sueño de llegar al Mundial, pero no pudo lograrlo.

Noticias relacionadas
Ignacio Boero y Roberto Sensini, en la presentación de Unen sobre la gestión del fútbol de Newells.

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Mauricio Pochettino y Marcelo Bielsa, símbolos de una época dorada de Newells.

Se enfrentaron dos campeones con Newell's y el alumno goleó al maestro

El futuro director deportivo de Newell’s tendrá la compleja tarea de rearmar el plantel.

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Lucas Bernardi tomó a la primera de Newells en las últimas tres fechas.

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Romero: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

La foto inesperada de Lionel Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

El tiempo en Rosario: jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Caso $Libra: Paulón advierte que el nombre de Karina se repite una y otra vez
Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez
Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste
Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima Semana de la Cocina Italiana
Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques
Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
El Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
