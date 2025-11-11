La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: la película de Natalia Oreiro que la rompe en menos de dos horas

Tras su reciente paso por los cines, el drama social se consagra entre lo más visto en la plataforma de streaming. De qué se trata

11 de noviembre 2025 · 12:51hs
Natalia Oreiro protagoniza la película La mujer de la fila

Natalia Oreiro protagoniza la película "La mujer de la fila", que tras su paso por los cines llegó a Netflix

Muchos de los estrenos en cines tienen su debut en plataformas algún tiempo después, otorgando a los espectadores una segunda oportunidad para disfrutar de la pieza. En Netflix, estos re estrenos suelen causar furor y el caso de la película protagonizada por Natalia Oreiro es la clara demostración.

“La mujer de la fila” es una película dirigida por el argentino Benjamín Ávila llena de drama y emoción. Basada en hechos y personajes reales, la historia gira en torno a una madre (interpretada por Oreiro) decidida a sacar a su hijo de la cárcel que termina descubriendo verdades impactantes.

En septiembre, la cinta de menos de dos horas tuvo su gran estreno en cines y ahora que fue sumada al catálogo de Netflix está causando furor. Es que, en definitiva, hay muchos motivos para que los espectadores se sientan intrigados a darle play.

De qué se trata “La mujer de la fila”

Inspirada en hechos reales, “La mujer de la fila” cuenta la historia de Andrea Casamento, quien fundó una red latinoamericana de familiares de personas detenidas y se transformó en una de las representantes a nivel internaciones ante el Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.

En la película, el hijo de Andrea (Oreiro) es encarcelado sin muchas explicaciones. Para verlo, deberá vivir la experiencia de visitar una prisión por primera vez. Allí conocerá a otras “mujeres de la fila” en las que, a pesar de las distancias iniciales, encontrará fuerza y apoyo para enfrentar sus batallas y develar la verdad.

En este intenso melodrama familiar no quedan por fuera temáticas como la culpa, la negación y la vergüenza frente a las presiones sociales. Asimismo, se explora el heroísmo, la solidaridad y la empatía de las personas comunes y corrientes, expuestas a circunstancias extraordinarias.

El elenco de caras conocidas

En el elenco de “La mujer de la fila” se cruzan personalidades argentinas, uruguayas y chilenas. Los actores que construyen la historia son:

  • Natalia Oreiro como Andrea Casamento
  • Amparo Noguera como "La Veintidós"
  • Alberto Ammann como Alejo.
  • Federico Heinrich como Gustavo
  • Marcela Acuña (La Tigresa Acuña) como Coca

También forman parte Natalia Santiago, Iride Mockert, Mora Recalde, Noah Ruiz Díaz y Veronika Silva, entre otros.

Trailer de "La mujer de la fila"

