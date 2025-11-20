La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Fútbol

Asociación Rosarina de Fútbol: El Torito y la historia del ascenso que se reeditó 25 años después

Saltó de nuevo al fútbol grande de Rosario y hubo reencuentro del actual DT, Daniel Paolini, con el de entonces, Víctor Amaya. El Naranja sigue de festejos

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

20 de noviembre 2025 · 06:05hs
Asociación Rosarina de Fútbol. Víctor Amaya y Daniel Paolini

Asociación Rosarina de Fútbol. Víctor Amaya y Daniel Paolini, técnicos de los ascensos del 2000 y 2025, se reencontraron en el lugar donde nació El Torito.  
Los naranjas de la zona norte. El equipo de Daniel Paolini que se alzó con el ascenso de la Primera B este 2025. 

Los naranjas de la zona norte. El equipo de Daniel Paolini que se alzó con el ascenso de la Primera B este 2025. 
El Torito 2000. El equipo de Víctor Amaya logró el título y el ascenso en el año 2000.

El Torito 2000. El equipo de Víctor Amaya logró el título y el ascenso en el año 2000.
Los históricos del 2000. Gustavo Tulián

Los históricos del 2000. Gustavo Tulián, Gonzalo Yalonardo y Victor Amaya.

Los festejos continúan en la zona norte por el ascenso de El Torito al círculo superior en la Asociación Rosarina de Fútbol. En el medio de la algarabía, Ovación juntó Víctor Amaya y Daniel Paolini, los técnicos que llevaron al Naranja a la “A”, el primero en el año 2000 y el segundo en 2025.

Ambos se iniciaron futbolísticamente en El Torito, jugaron en Newells y se reencontraron para referirse a los dos saltos de categoría del club de Baigorria y avenida de los Granaderos.

Los viejos conocidos llegaron a la charla a la hora pautada. Se fundieron en un gran abrazo y hablaron sobre el reciente ascenso a la A, además de recordar anécdotas del querido Toro de la temporada 2000. Ayer (19 de noviembre) se cumplieron 25 años del ascenso que obtuvo en la vieja cancha de Sparta, cuando goleó a Náutico por 4 a 1.

El Torito 2025 ascenso
Los naranjas de la zona norte. El equipo de Daniel Paolini que se alzó con el ascenso de la Primera B este 2025.

Los naranjas de la zona norte. El equipo de Daniel Paolini que se alzó con el ascenso de la Primera B este 2025.

Daniel Paolini (DT 2025)

“Es histórico este ascenso porque el club hace 25 años que no tenía la oportunidad de jugar en la categoría de élite del fútbol de Rosario. Las sensaciones son increíbles, es el objetivo que nos habíamos puesto cuando vinimos al club, allá por 2019. Tuvimos la suerte de conseguir el ascenso de la Primera C a la B en 2021, un torneo después de la pandemia que fue complicado con todo lo que pasó. Lo disfrutamos mucho y el objetivo siempre era poder entrar al fútbol grande de la A. Estuvimos cerca en 2022, también en 2023, el año pasado no hicimos un buen torneo y me alejé varios meses”, contó Paolini.

Y añadió. “En esta temporada volví con todo. Por suerte formamos un buen plantel, tuvimos más recambio y se nos dio en la última fecha. Realmente estoy muy feliz, fue el objetivo que nos trazamos de un principio y ya somos un club de primera A. Es el logro más grande que queríamos todos, por suerte se dio y ahora vamos por el título de la Primera B”, dijo muy emocionado el actual técnico de los naranjas.

Leer más:Pablo VI se consagró campeón del fútbol rosarino en Álvarez

Plantel del reciente ascenso

Estos son los jugadores que lo consiguieron: Lucas Zárate, Alan Escobar, Matías Sapietro, Kevin Nicolini, Ignacio Gamarra, Román Díaz, Uriel López, Leo Céspedes, Leonel Castro, Mijael Deveaux, Ivan Medina, Paolo Silva, Gustavo Medina, Germán Ortiz, Nicolás Polidoro, Alex Duarte, Mateo Iglesias, Patricio Sarantonelli, Yair Carrizo, Enzo Bordón, Diego Fernández, Marcos Muñoz, Facundo Pereyra e Ignacio Cóceres. DT: Daniel Paolini y Cristian Fernández.

El Torito Historico
Los históricos del 2000. Gustavo Tulián, Gonzalo Yalonardo y Victor Amaya.

Los históricos del 2000. Gustavo Tulián, Gonzalo Yalonardo y Victor Amaya.

Víctor Amaya (DT 2000)

“Es una alegría bárbara. Lo mismo que me pasó a mí, me imagino que le habrá pasado a la gente el domingo cuando se dio el ascenso. El Torito es mi segunda casa, tengo grandes recuerdos, vengo al club desde que tenía seis años, todos los días paso por el frente y me emociono. Aquel equipo del 2000 fue único, teníamos un plantel de grandes jugadores”, sostuvo Amaya. Y sobre el ascenso de Paolini, afirmó: “Con el Flaco nos conocemos desde chicos, jugamos juntos y que haya logrado este ascenso me pone muy feliz”.

El Torito 2000 1
El Torito 2000. El equipo de Víctor Amaya logró el título y el ascenso en el año 2000.

El Torito 2000. El equipo de Víctor Amaya logró el título y el ascenso en el año 2000.

El plantel El Torito 2000

Aquellos campeones fueron: H. Navarro, R. Quiroz, G.Tulián, Horacio y Oscar Goitía, F. González, L. Laveggi, N. Brulé, J. Merlo, J. Barrios, J. Martínez, S. Ruiz, M. Amado, Gastón y Diego D’Ottavio, F. Romano, D. Caminitti, M. Cerruti, M. Díaz, F. Romero, G. Goti, S. Ivaldi, R. Vaquero, O. Del Toro y F. Casas. DT: Víctor Amaya y Daniel Ayala.

