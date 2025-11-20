La Capital | Aldana

Aldana Masset, la exintegrante de Agapornis, se convirtió en una de las favoritas en Miss Universo 2025

La joven entrerriana fue una de las cinco mejores en la pasada preliminar en traje de baño y busca su lugar entre las 30 concursantes oficiales

20 de noviembre 2025 · 10:40hs
Aldana Masset es la representante de Aregtnina en Miss Universo

Aldana Masset es la representante de Aregtnina en Miss Universo

En pocos días se llevará a cabo la 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo. En este marco, 130 representantes de distintos países viajaron a Tailandia para la definición de las 30 participantes que competirán en el concurso oficial. En la gala, la representante de argentina Aldana Masset deslumbró al público, convirtiéndose en una de las cinco preferidas.

Cabe recordar que no se trata de una concursante más: Aldana es exintegrante del grupo musical Agapornis, banda en la que fue vocalista en 2022, como reemplazo de Melina Lezcano. De hecho, la joven ya había participado en el certamen en 2019, aunque sin obtener el título. En esta nueva oportunidad logró imponerse en la instancia final a la representante de La Pampa, Julieta Ricardez.

La joven entrerriana causó furor en la pasada en traje de baño realizada este miércoles donde su presentación se posicionó entre las cinco mejores de la preliminar según las predicciones.

La final será el 21 de noviembre y para avanzar la joven de 25 años necesita reunir más de 100 mil votos a través de la app oficial de Miss Universo.

La pasada en bikini de Aldana Masset

Con una caminata segura sobre el escenario del Impact Arena luciendo un traje de baño color verde, Masset se llevó la ovasión del público. Además su presentación se volvió viral en redes sociales e incluso la organización de Miss Universo utilizó su foro como portada para el posteo oficial.

“Confianza, energía y momentos inolvidables”, escribieron desde la organización.

Quién es Aldana Masset

Aldana Masset nació en Valle María, en la provincia de Entre Ríos. Es asesora de imagen y en 2022, formó parte de la banda de “cumbia cheta” Agapornis, donde reemplazó a la vocalista Melina Lezcano.

Antes de viajar a Tailandia, la entrerriana vivía en Belo Horizonte en Brasil junto a su novio Fausto Vera. La modelo acompaña al futbolista argentino que, luego de pasar por Argentinos Juniors, se desempeña en el equipo brasileño Atlético Mineiro.

Empecé a trabajar como modelo desde muy pequeña, al igual que en los concursos de belleza. Siempre me gustó todo este mundo, siento que nací para esto. No tengo recuerdo que no sea cantando frente a un espejo, caminando con zapatos en los pasillos y haciendo shows a toda mi familia”, comentó en el concurso.

Además de desempeñarse como modelo, la entrerriana siempre estuvo ligada al mundo del arte. A través de sus redes sociales, como su canal de YouTube, la modelo publicaba videos cantando y tocando la guitarra. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, comentó días previos al concurso.

