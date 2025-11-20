Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Empezó noviembre y hay recambio empieza el recambio en las salas rosarinas. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 20 al 23 de noviembre, se destaca la tercera edición del Festival En Obra, que lleva adelante el colectivo teatral local La Comedia de Hacer Arte, como parte de su campaña de recaudación de fondos para construir su propia sala en el barrio Echesortu. En este marco, habrá espectáculos, invitados nacionales e internacionales, charlas y talleres.



- "Salvaje, una historia de museo". ESTRENO. 20hs. CEC (Paseo de las Artes y el Río)

“Salvaje. Una historia de museo” se adentra en un capítulo silenciado de la historia argentina: la exhibición de pueblos originarios en museos y ferias humanas durante los siglos XIX y XX. Una nueva obra de La Comedia de Hacer Arte que se estrenará en el Festival. Continuando con la tradición del grupo, utiliza el humor para hacer presente una historia basada en hechos reales. El espectáculo se presenta como un rompecabezas que invita al público a armar y revisar críticamente la memoria colectiva. Dirección: Hernán Peña. Actores: Pablo Felitti y Facundo Fernandez

- "Gwen". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Gwen Verdon no sólo fue la primera Roxie Hart de “Chicago”, uno de los musicales más populares de la historia, sino que cambió la forma de bailar en Broadway. Junto a su marido Bob Fosse, creó un estilo de danza y coreografía que modificó el paradigma de movimiento. Esa historia se narra en “Gwen”, la multipremIada obra dirigida y coreografiada por Juan Martín Delgado, que lleva dos temporadas exitosas en Buenos Aires, y que llega por primera vez a Rosario.

- "Voces que el viento trae". 20hs. Teatro Lavarden (Sarmiento y Mendoza).

Un relato atravesado por la memoria, el mito y la pesadilla. En "Voces que el viento trae", Armando Durá propone una experiencia teatral entre el absurdo y lo gótico, donde el eco de la “Conquista del desierto” resuena como una herida que nunca termina de cerrarse.

Un padre militar, su esposa y sus tres hijas habitan las tierras del exterminio patagónico. Cuando la madre huye para vivir con los pueblos originarios, el horror se desata: el padre asesina y luego se suicida, dejando a las tres hijas atrapadas en un tiempo suspendido, envejeciendo dentro de sus vestidos infantiles. En ese limbo, los fantasmas de los masacrados regresan, y el propio padre vuelve desde su tumba para perpetuar su legado de violencia. Entre el absurdo, la tragedia y el humor más oscuro, la aparición de la Vieja Vizcacha —una figura delirante y combativa surgida del seno de la tierra— trastoca el destino de todos, desafiando el ciclo eterno de la barbarie.

Dirección y Dramaturgia: Armando Durá. Actúan: Temis Parola, Nives Paschetto, Jorgelina Farioli, Eugenio Tamburri y Cecilia Murillo

- "Chachullo de almas". 21hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los jueves de noviembre

Dicen que un cometa enciende la locura. Que la gente canta, juzga y se arma. Pero nadie se atreve a mirar lo que los está devorando. Lo que más temen, tal vez no venga de afuera. Un espejo grotesco sobre cómo vivimos —y tememos— juntos. Dirección: Pablo Fossa – Jorge Ferrucci

- "La escena más importante". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950).

Próximas funciones: todos los jueves de noviembre



Adaptación libre de 'Casa de muñecas' de Ibsen. Producción del taller ACTUAR MONTAR ACTUAR dirigido por Felipe Haidar.

Viernes 21 de noviembre

- "Othelo, termina mal". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



Con la mirada única del director Gabriel Chamé Buendia, esta puesta en escena ahonda en las intenciones de los personajes a través del gag cómico, generando una ironía siniestra en la tragedia. Una reversión imperdible, con más de una década de recorrido, protagonizada por cuatro actores especialistas en teatro físico, clown y burlesco. Una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano en la que el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrentan y se complementan en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo.Interpretación: Matias Bassi, Elvira Gómez, Agustín Soler y Nicolás Gentile.

- "Noches poéticas en La Usina: Vol. 2 mujeres poetas rosarinas". 20.30 y 22.30h. La Usina Social (Jujuy 2844)

Noches poéticas en La Usina Social junto a Rosarina Imagina: Vol. 2 mujeres poetas rosarinas. Leemos a: María Paula Alzugaray, María Florencia Echeverría, Pipu Simeoni y Erika Aristides. Idea y Dirección General: Rody Bertol. Intérpretes: Adriana Sabbioni, Lorena Salvaggio, Gina Ferretti, Fernanda Marchesani, Wara Grimaldi, María Paula Diaz, Laura Fuster, Lucia Mottola, Veronica Garcia, Violeta Albinoli, Rocio Falcone, Aines Arrizabalaga.

- "Siempre Guardavidas". 21hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

"Siempre Guardavidas" cuenta una historia de amistad forjada en el mar y consolidada a lo largo de los años entre mates, humor y tango. Sin caer en golpes bajos, la obra recorre con ternura, la amistad en la vejez y el proceso de deterioro cognitivo que provoca el Alzheimer.

Sergio Mercurio, artista nómade, logra una estética única integrando lenguajes escénicos diversos: actuación, títeres, manipulación de objetos, animación con yerba mate y dibujo en vivo. Construye en escena un espacio emotivo y reflexivo que conecta con todas las edades exponiendo los vínculos que se construyen entre varias generaciones. A través de un relato que navega sobre el valor de los recuerdos, la experiencia y la memoria, da cuenta de la importancia de los encuentros.

- "Con-vivencias". 19.30 y 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



5 relatos, 5 miradas, 5 aristas posibles que intentan rearmar un hecho doloroso. 2 historias. Desde la cercanía e intimidad, cara a cara, cada personaje brindará su mirada sobre un acontecimiento que conmocionó a la comunidad educativa. Las versiones del caso, atravesadas por las realidades y subjetividades de cada personaje, van perfilando aspectos de una historia que sólo puede ser completada por cada espectador. Sin embargo, en todos los casos, hay una pregunta que se dispara, y que es clave en el objetivo de reflexión de «Con-Vivencias»: «¿Quiero saber qué van a hacer con esto?».

Historia 1, Actúan: Zoe Maguna, Manuel Mancinelli, Catalina Martínez, Priscila Sánchez, Paloma Bramajo, Inara Moreno. Historia 2, actúan: Manuel Berbari Sforza, Lara Robles, Catalina Magnani, Débora Pons, y Mayra Monasterio. Dramaturgia: Juan Pablo Giordano. Equipo de acompañamiento pedagógico: Paola Gracioli, Adrián Giampani y Adriana Quaglia. Dirección General: Santiago Pereiro. Producción: Subsecretaría de Educación Artística, Ministerio de Cultura de Santa Fe.

- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de noviembre

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

- "La rota madre que te parió". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de noviembre

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.



- “Tal vez necesitas dejarme”. 20hs. Teatro La Morada (San Martin 771)

Próximas funciones: 28 y 30 de noviembre.

Dicen que el duelo es amor que no tiene un lugar a donde ir. “Tal vez necesitas dejarme” es una experiencia teatral íntima que propone una exploración profunda de cómo se transita el duelo, y cómo esa diversidad emocional convive, choca y finalmente se amalgama en la intimidad de los vínculos verdaderos. Direccion: Victoria Lanzillotta. Elenco: Elina Peralta, Juana Ferrari, Lucas Cicalese, Lucia Allende, Pilar Montenegro, y Victoria Lanzillotta.



- "Creer o reventar". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Sábado 22 de noviembre

- "Los corales de la memoria". 21hs. CEC (Paseo de las Artes y el Río)

Obra del ODIN Teatret de Dinamarca, dirigida y protagonizada por Iben Nagel Rasmussen. Una de las grandes referentes de la antropología teatral llega a Rosario con su espectáculo unipersonal. “Los corales de la memoria” es una obra íntima y poderosa, donde Iben Nagel Rasmussen, convoca las voces de su pasado escénico para seguir creando desde el presente. A sus casi 80 años, la actriz, directora y escritora danesa comparte un viaje poético por la memoria, el cuerpo y el legado teatral.

- "Comando geronte". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Ante la inminente venta de su casa de toda la vida y tener que abandonar el barrio, recurren a todos los medios a su alcance para enfrentar y resolver los conflictos que se ciernen sobre ellos. Una historia de acá a la vuelta, conmovedora y divertida. Dramaturgia y Dirección: Miguel Franchi. Actúan: Evangelina Bruno y Tito Gómez.

- “A la gran masa argentina”. 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



Una obra de Gustavo Di Pinto y Enrique Gabenara. “A la gran masa argentina” es un racconto escénico de experiencias orales que recorre, con humor y profundidad, una microhistoria del país atravesada por la cultura peronista. La obra se sumerge en las huellas que el movimiento peronista —único movimiento de masas de la Argentina— dejó en el imaginario social y en la vida cotidiana, revelando cómo esas marcas siguen resonando hasta hoy.

La acción transcurre en una panadería atemporal, donde una “Evita panadera” clama por su “Juan”, que la ha dejado sola y sin la receta para que la masa leve y se eleve a su destino de grandeza. Desde esa metáfora simple pero poderosa, la obra despliega una imaginaria historia argentina, hilvanando momentos de humor, ternura y delirio.

En 2025, con motivo de celebrar los 30 años de actividad de nuestro colectivo, decidimos volver a escena con A la gran masa argentina. Convencidos de que su vigencia no solo permanece, sino que se resignifica, volvemos con un elenco renovado, nuevos impulsos escénicos y una mirada atravesada por el presente.

Dirección general y puesta en escena: Gustavo Di Pinto. Elenco: Lorena Salvaggio, Analia Saccomanno, Laura Fuster, Pablo Fossa, Jorge Ferrucci, Santiago Pereiro, Gustavo Di Pinto



- "La balada del vendaval". 20.30hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Próximas funciones: domingo 23

Un unipersonal - dos versiones a la vez: dos actores alternativamente Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Un boxeador en el momento decisivo de su carrera: Porque si gana, gana. Actúan Flavio Román Esteban y Khamil Abdel Nazer (alternando en cada función) Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. Vendaval se planta para exponerse, esquiva las dificultades, soporta los golpes de la vida y espera la campana para el próximo round.

- "La última noche de los viajeros". 21.30hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de noviembre

Una pareja recibe una visita inesperada que desata confesiones, tensiones y sueños. Una obra que mezcla humor, tragedia y deseo. Elenco: Matías Apa, Ailén Gigena, Paula Vanzini, Diego Torres, Carina Ríos y Camila Caballero. Dirección y Dramaturgia: Martín Gigena

- "Agua". Club A. S. Intercambio Evaristo Carriego (Eva Perón 4760)

Próximas funciones: todos los sábados de noviembre



Biodrama sobre la relación de mi mamá, mi hermana y el agua. Mi mamá le tiene miedo al agua. Mi hermana es nadadora y está embarazada de 7 meses. ¿Cuál es el borde del miedo? ¿Es real o es parte de una ficción? ¿Puede una obra de teatro ponerle el punto final a un miedo? En un club de barrio, una madre y una hija se encuentran. Intérpretes: Patricia Gualino y Bárbara Moreno. Dirección y dramaturgia: Renata Moreno.

- "Creer o reventar". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Domingo 23 de noviembre

- "Flota. Rapsodia santafesina". 20.30hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Abril de 2003, Santa Fe, una ciudad que se inunda y una obra que rema contracorriente la presente época y la imposibilidad de dar cuenta de la magnitud de lo acontecido hace más de 20 años. Una obra de Compañía Hasta las manos.

¿Cómo narrar tamaño desastre evitable, este crimen impune, en este presente turbio donde cualquier relato pareciera ahogarse en las aguas del sentido?. En la inmensidad de lo no decible la obra nada en la pretensión, patalea en la basura, bracea en medio de la poesía, echa mano al humor, a los testimonios de la voz colectiva, se sube al bote de un "Teatro Croto”, a una mirada extranjera y por momentos, ya no hace pie ni en el mismísimo teatro. Una rapsodia hecha de recuerdos mojados, fragmentos de vivencias y su intento desesperado por aferrarse a una tabla errante en el cauce de la memoria.

- "El emperador Gynt". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



El Emperador Gynt Basada en El Peer Gynt de Henrik Ibsen y encarnada por un solo actor, Peter Lanzani, que da vida a 14 personajes. El Emperador Gynt es una ilusión deliciosa. Un relato seductor. Es el imperio de el yo, del bastarse a sí mismo y así desperdiciar toda una vida sin encontrar el sentido de la existencia para el cual fuimos creados.

La historia de esta tragicomedia se centra en Pedro Gynt, quien viaja a través de sus fantasías para concluir sus días tratando de convencer al Fundidor de Almas que ha sido él mismo toda la vida y no un desecho de la existencia humana que merece ser fundido.

- "Bob Esponja, el musical". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: sábado 29 de noviembre.



La exitosa obra de Broadway inspirada en la serie animada de Nickelodeon desembarca en Rosario de la mano de Supernova Producciones, marcando un hito en el teatro musical local. Dirección General: Chechu Alsina. Elenco principal: Santuli Benegas, Mariano Casado, Agustina Basualdo, Sebastián Bossi, Raziel Sosa y Fran Robert.

- "La balada del vendaval". 20.30hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Un unipersonal - dos versiones a la vez: dos actores alternativamente Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Un boxeador en el momento decisivo de su carrera: Porque si gana, gana. Actúan Flavio Román Esteban y Khamil Abdel Nazer (alternando en cada función) Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. Vendaval se planta para exponerse, esquiva las dificultades, soporta los golpes de la vida y espera la campana para el próximo round.

- "Algo sobre lo efímero". 21hs. Sala Tandava (Entre Ríos 754)

Próximas funciones: todos los domingos de noviembre



Lunar busca a su gato azul, pero termina encontrándose a sí misma en un viaje poético y emocional por la ciudad. Elenco: Marisol Moro, Carina Ríos, Adriana Racca, Ailén Gigena, Malena Ratto y Diego Torres. Dramaturgia y Dirección: Martín Gigena

