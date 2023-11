"Estoy hecho polvo por lo que me hice", dijo Robbie Williams sobre sus excesos

“Estoy hecho polvo por lo que me hice en los 90 y parte de los 2000", dijo el ex Take That y autor de clásicos como “Feel” o “Angel” en una entrevista con el diario británico The Sun.

"El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la «manopausia» (andropausia). Mi hija me dice: papá, sos un flojo. No me gusta el término flojo porque así me describían cuando era más joven”, se confesó el intérprete.