Virginia Lago vuelve con "Historias de corazón" en tiempos de streaming: "La gente necesita este programa"

El ciclo que lideró las tardes de Telefe regresa en un escenario completamente diferente al de su última emisión. En esta nota, la mirada de su protagonista

En tiempos de streaming e inmediatez, Virginia Lago regresa a la televisión con su programa de telenovelas y películas.

“Hace bastante tiempo que tenía ganas de volver a hacer las tardes, fui muy feliz. Me han llamado muchísimas veces de muchos canales y en la calle me preguntaban cuándo volvía”, contó Virginia Lago a La Capital sobre su regreso a la televisión con “Historias de corazón”. Y agregó: “Cuando me llamaron para hacerlo saltaba de alegría”.

Sentarse frente al televisor, a las 15.30, y escuchar el clásico “Buenas tardes, queridos amigos”, marcaba el comienzo de una historia. Con una taza de té o una copa de vino y un tono cálido y dulce, Lago recibía al público antes de presentar la película o la novela de la tarde.

Ahora, el ciclo que debutó en enero de 2012 regresa a la pantalla de Telefe. Si bien no se conoce aún la fecha de estreno, según detalló la conductora, en esta vuelta volverá a presentar los capítulos de Avenida Brasil, la exitosa telenovela de ese país, de 180 episodios.

Definitivamente, la esencia de "Historias de corazón" siempre estuvo en el rol de Virginia. Durante sus cuatro años de emisión, sus comentarios y reflexiones antes, durante y después de cada película o ciclo generaron un vínculo con el público que, tarde a tarde, esperaba y se preparaba para su encuentro. Ese vínculo también se reflejó en los números: llegó a liderar su franja con picos de 14 puntos de rating. “Primero era de lunes a viernes y después hicimos los sábados, porque las tardes eran un éxito y se necesitaba otro día más”, recordó Lago.

El último programa de "Historias de corazón" fue en diciembre de 2015. Desde entonces, la televisión y las formas de consumo cambiaron por completo. La ficción nacional perdió espacio, los realities ganaron espacio y las plataformas de streaming modificaron los hábitos de consumo.

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"Historias de corazón" en un contexto distinto

En ese contexto, el regreso de Lago también implica el retorno de un modo distinto de ver televisión. En una época dominada por la inmediatez, Telefe apuesta por un horario fijo, las pausas y la compañía de una conductora que conversa con los televidentes.

En ese sentido, para el periodista, investigador y docente en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Orlando Verna, el atractivo del ciclo hoy se sostiene sobre tres pilares. El primero tiene que ver con su público. “Me parece que el atractivo es la cuestión, no de la nostalgia, pero sí ese programa está hecho para personas grandes, por el horario”, explicó a La Capital.

El segundo está vinculado con los hábitos de consumo. Según Verna, muchos adultos mayores todavía mantienen una relación con la televisión basada en la programación tradicional. “En esas personas que están en su casa a esa hora ha sido más lenta su incorporación a las nuevas tecnologías. La mayoría de las personas mayores no consumen streaming. Se sientan a las 15 porque saben que a esa hora el programa está en el aire”, señaló.

Pero el tercer punto, aseguró, es el que considera más importante. Se trata de la “pandemia de la soledad”. Según Verna, muchas de las personas que siguen este tipo de programas viven solas y encuentran en ellos lo que se define como “micro relaciones”, vínculos breves que se construyen cotidianamente, en este caso, con la conductora que aparece cada tarde en la pantalla.

“Me parece que ese programa, especialmente en la forma en que Virginia lo conduce, tiene que ver con esas micro relaciones. ‘Hola señora, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Mire lo que vamos a ver hoy’. Te cuenta y te charla”, explicó. Para el investigador, esos intercambios adquieren hoy un valor especial porque “hay una pandemia de soledad” y muchas personas mayores “se sienten medio afuera de los circuitos de información digital. Entonces encuentran ese lugar de identificación y se sienten integrados a una sociedad que cada vez los rechaza más”.

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La palabra de Virginia Lago

El análisis sobre el contexto en el que vuelve el ciclo también encuentra eco en la mirada de Lago. A sus 80 años, la actriz reconoció que regresa a una televisión muy distinta a la que dejó hace más de una década. “Es un contexto absolutamente opuesto, el mundo cambia de modo muy acelerado”, afirmó.

Y contó que hace tiempo esperaba una oportunidad para regresar. “Un día me llamaron de Telefe, que es donde quería estar porque ahí nació el programa. No estaba sola, era todo un equipo y era una familia. Fuimos muy felices”, recordó con nostalgia.

Aunque reconoció que los tiempos cambiaron, aseguró que ese formato resulta necesario. “Creo que la gente necesita este programa, es algo natural, es un abrazo y un cariño”, sostuvo. En esa línea, reflexionó: "El mundo cambia y las redes funcionan, y mucho. Pero existe también otra cosa, que es que haya alguien, una señora, que les comenta, les charla y se introduce en la casa”.

Por eso, aseguró que la esencia del ciclo permanecerá intacta. “El formato será igual, no tengo escritor, yo decía mis cosas. Me encanta tener contacto con la gente. Teníamos un ida y vuelta, me mandaban cartas y miles de cartitas. Voy a estar acompañando a los autores maravillosos de la novela”, explicó. Y adelantó que buscará generar la misma atmósfera y el mismo encuentro, apelando a la poesía y a sus reflexiones sobre la vida cotidiana, “desde un lugar abrazador, del respeto hacia el otro, del cariño, de no ser indiferente”.

Con ese espíritu encara el regreso: “Estoy en ese clima, mi cuartito, mis ganas. Espero poder lograrlo”.

Con el paso de los años, ese estilo también trascendió la pantalla y llegó a los más jóvenes en forma de memes e imitaciones que todavía circulan en las redes sociales.

La actriz, aseguró que siempre los vivió con humor. Entre risas, recordó que un hombre le contó que su hijo llegaba de la escuela, ponía un mantel y repetía su clásico “Buenas tardes, queridos amigos”.

“Me daba cosa y le decía a Tomás Yankelevich. Él me respondía: ‘Por favor, Virgi, no te molestes’. Y yo decía: ‘Que se diviertan’. Me gustaba. Se ponían el pelo batido y se divertían conmigo", recordó.

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