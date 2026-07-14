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Fantino mandó a "actuar de Uber" a Tomás Fonzi y lo cruzaron por todos lados

El actor había cuestionado la falta de trabajo y el conductor minimizó el reclamo y sugirió que los actores deberían buscar oficios alternativos. Actores le respondieron

14 de julio 2026 · 10:05hs
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Fantino se metió en la batalla cultural

Fantino se metió en la batalla cultural

El periodista Alejandro Fantino, reconocido por su cercanía al gobierno de Javier Milei, desató una intensa polémica tras cuestionar públicamente al actor Tomás Fonzi.

El conflicto se originó luego de que el actor analizara la crisis que atraviesa el sector audiovisual desde la asunción de la actual gestión nacional, lo que motivó una respuesta cargada de ironía y descalificaciones por parte del conductor. Desde su programa en el canal de streaming Neura, Fantino lo tildó de “actor kuka por antonomasia”.

Minimizando el reclamo por la falta de trabajo en la industria artística, el periodista sugirió que los actores deberían buscar oficios alternativos: “Por ahí, si tenés el carnet de conducir podés agarrar un Uber, Tomás... Podés laburar de Uber, podés laburar, no sé, qué sé yo, cortando el pasto, podés hacer un curso de electricidad, hacer un curso de reparación de lavarropas".

Fantino vs actores

Para finalizar su descargo, Fantino justificó el desfinanciamiento del área cultural bajo la premisa de que el Estado tiene otras prioridades: "Es más importante generar otras cosas que ustedes actúen. Actuá de chofer de Uber. ¿Está mal?".

El repudio llegó por parte de la Asociación de Actores y SAGAI quienes describieron al conductor como un “experiodista deportivo, devenido en ideólogo libertario”.

En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que atacar a un trabajador ante la descripción de una crisis laboral “parece transparentar los objetivos finales de la 'guerra cultural' emprendida por el Gobierno: destruir una tradición cultural argentina, gloriosa, potente, generadora de trabajo, de poder de reflexión y de felicidad".

La disputa personal también sumaba voces de peso. Dolores Fonzi, hermana del actor, salió en su defensa a través de las redes sociales con términos muy duros hacia Fantino: “No sorprende tu ignorancia ni tu poca ética como 'periodista'. Rata. Ni para disimular te da, la impunidad es total, dan asco".

Asimismo, aclaró que su hermano actualmente trabaja en una de las obras más exitosas de la calle Corrientes y que su reclamo no es personal, sino empático con el resto del colectivo.

Por otro lado, el actor Pablo Echarri también repudió los dichos del periodista, acusándolo de “militar la pobreza de la gente”. “La miserabilidad de militar la pobreza de la gente. Una Argentina sin clase media, sin cultura, sin educación ni salud. Si con tu oficio no te alcanza, salí a manejar un Uber. Antes te mandaban a manejar un taxi”, comparó.

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