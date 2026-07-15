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Atlanta: argentinos e ingleses copan el estadio para el superclásico mundialista

La selección argentina choca con Inglaterra este miércoles, a las 16, por un lugar en la final del Mundial. Gran operativo de seguridad

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

15 de julio 2026 · 13:25hs
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Hinchas de Argentina e Inglaterra juntos en los accesos al estadio de Atlanta.

Hinchas de Argentina e Inglaterra juntos en los accesos al estadio de Atlanta.

Argentina e Inglaterra chocan esta tarde de miércoles, a las 16, en Atlanta, en busca del boleto a la final del Mundial, donde ya espera la selección de España que venció con claridad a Francia. Desde muy temprano la ciudad está copada por hinchas albicelestes e ingleses, que conviven con cierta tensión debido a la rivalidad extrema que genera este cruce de dos de las máximas potencias del fútbol mundial.

El modernísimo Mercedes-Benz Stadium del centro de Atlanta está repleto de hinchas en las inmediaciones esperando para ingresar a la cancha, donde se hacen largas filas y hay estrictos controles de seguridad. Esta vez a diferencia de cotejos anteriores hubo un refuerzo de los efectivos y se incrementó el personal de las tropas espaciales que están apostadas en los alrededores de la cancha.

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Argentina-Inglaterra: "Sólo un partido de fútbol"

Habrá cerca de 70 mil almas dentro del estadio y allí estaría uno de los focos de conflicto cuando se produzca algún gol o haya alguna cargada subida de tono entre las parcialidades. Y también el post partido es otra cuestión a tener en cuenta, ya que se trata de un duelo de mata-mata, donde un equipo tendrá un festejo grandísimo y el otro sufrirá la angustia de una derrota muy pesada.

Ojalá prime la convivencia dentro y fuera del estadio, como lo dijeron ambos técnicos en la previa, Lionel Scaloni y Thomas Tuchel, que coincidieron en que se trata "sólo de un partido de fútbol", más allá de no obviar el contexto histórico y futbolístico que envuelve a este cotejo.

Leer más: Charla técnica: Scaloni y Tuchel hablaron con La Capital en la previa de la semifinal

Un país pendiente de la pelota

Sin dudas. es un clásico del fútbol mundial y luego de la guerra de Malvinas y los goles de Diego Maradona en el estadio Azteca en el Mundial de México 1986, este cruce tomó dimensiones de duelo aparte. Por ello tendrá en estado de máxima adrenalina a todos los argentinos, tanto a lo que estén dentro del estadio, pero aún más a todos los que estén prendidos al televisor, a la radio o las redes desde Ushuaia a La Quiaca.

Llegó el gran día. La tarde donde vuelven a cruzarse dentro de la cancha los que se dicen los inventores del fútbol contra los fundadores del potrero. Que sea una fiesta, otro partido inolvidable y que sea en paz, no como sucedió en 1982.

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