Atlanta: argentinos e ingleses copan el estadio para el superclásico mundialista

Economía
La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026
La Ciudad
El tiempo en Rosario: la temperatura sube este miércoles y seguirá en alza
Policiales
Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías
Información General
Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires
Economía
Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo
Policiales
Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso
Policiales
Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años
La Ciudad
Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
Policiales
Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe
Policiales
Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico
Politica
El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI
Economía
Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea
La Ciudad
Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
Economía
Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística
Política
El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas
Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"
Salud
El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?
La Ciudad
Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
Policiales
Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas
La Ciudad
El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo