Un Tom Cruise "poco atlético" apunta a los Oscar con "Digger" El actor se pone en la piel de un anciano magnate excedido de pesos y con poco cabello. "Una transformación asombrosa", la describió el director, Alejandro González Iñárritu 14 de julio 2026 · 22:42hs

Estamos acostumbrados a ver en pantalla a Tom Cruise siempre atlético, incluso a sus 64 años. Pero esta vez faltan corridas, saltos, tiros, explosiones, motos y escenas aéreas. Y no solamente eso: el avance de “Digger”, la nueva película del mexicano Alejandro González Iñárritu, nos muestra al multimillonario Digger Rockwell como un anciano de unos 75 años, descuidado, excedido de peso y con poco cabello. Es que la nueva de Tom Cruise, que llegará a los cines en octubre, combina humor negro, críticas a magnates y políticos, alerta sobre el cambio climático y hasta tiene ambiciones de Oscar, el que —según algunos críticos— la Academia le debe a este actor.

Para lucir con sobrepeso y avejentado, Cruise usó maquillaje prostético en su rostro y su cuerpo. González Iñárritu dijo que la transformación fue “asombrosa” y fue mucho más allá del maquillaje. “Creo que ambos sabemos lo que significa llevar toda una carrera a un solo momento como este. Ambos sabíamos que a lo largo de nuestros caminos, nunca habíamos hecho nada siquiera parecido a esto”, sostuvo.

El director dijo que el personaje de Digger Rockwell es "encantador, es gracioso, es imposible no mirarlo". Rockwell vive de manera excéntrica y como un recluso en su mansión, pendiente de su negocio petrolero. El adelanto de “Digger” plantea que su empresa causó un desastre ecológico que podría tener un costo de 18 billones de dólares. Y Rockwell decide que él mismo lo solucionará.

Según su sinopsis oficial, Rockwell “emprende una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que desató lo destruya todo”.

Con John Goodman como el presidente de Estados Unidos y el tono irónico de las imágenes, el tráiler sugiere que la película apunta a la parodia y al humor negro para contar su historia, como ya ocurrió en “Dr. Strangelove” (1964), de Stanley Kubrick, o en “One Battle After Another” (2025), de Paul Thomas Anderson. “Es absurda, es peligrosa, pero ciertamente cómica, porque la fuente de la gran comedia es la tragedia”, dijo González Iñárritu. “Digger” también incluye en su reparto a Riz Ahmed, Sandra Huller (“Project Hail Mary”), Emma D’Arcy (“House of the Dragon”), Burn Gorman y Corey Johnson, entre otros.