La Capital | Zoom | Joaquín Levinton

Joaquín Levinton reversionó "Wonderwall" para alentar a la selección argentina

El cantante adaptó la clásica canción de Oasis, con referencias a Diego Maradona, Lionel Messi y las Islas Malvinas en la previa al duelo de semifinales

14 de julio 2026 · 10:33hs
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Wonderwall es la canción emblema de la selección inglesa luego de cada triunfo durante el Mundial 2026

"Wonderwall" es la canción emblema de la selección inglesa luego de cada triunfo durante el Mundial 2026

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sumó un inesperado capítulo musical. Joaquín Levinton publicó una versión de "Wonderwall", el clásico de Oasis, con una letra adaptada para alentar a la selección argentina y el video rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La elección de la canción no fue casual. Durante este Mundial, "Wonderwall" se convirtió en el himno no oficial de la selección inglesa, ya que jugadores e hinchas la cantan después de cada victoria.

Vestido con la camiseta de la Selección, el cantante de Turf reemplazó la letra original por referencias al histórico clásico futbolístico entre Argentina e Inglaterra, Diego Maradona, Lionel Messi y las Islas Malvinas.

El cantante interpreta: "Inglés, te digo que otra vez quedás afuera del Mundial. Como en México 86 te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la selección".

Luego continúa: "Por las Malvinas, por nuestros caídos, por cuarenta millones de argentinos. Por eso yo te digo a vos, querida selección, vamos a ganar la semifinal con el Diego que nos guía desde el cielo. Y con Lionel, campeones otra vez. La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios...".

Tras publicar el video, el líder de Turf acompañó el posteo con un mensaje dirigido a Liam y Noel Gallagher: "Be Scared" ("Tengan miedo"), una frase que impulsó aún más la repercusión de la versión, generando miles de comentarios tanto de apoyo como de controversia por dicha interpretación.

Por qué Inglaterra canta "Wonderwall" después de cada victoria

El vínculo entre "Wonderwall" y la selección inglesa nació durante el Mundial 2026. Después del triunfo en el debut frente a Croacia, la organización hizo sonar el clásico de Oasis por los parlantes del estadio mientras los futbolistas saludaban a los hinchas.

La escena se repitió en los siguientes partidos. Jugadores y simpatizantes comenzaron a cantar la canción al finalizar cada victoria hasta convertirla en una tradición durante el torneo.

La delegación inglesa había elegido "Wonderwall" entre los temas que sonarían en los estadios y, con el paso de los encuentros, la canción quedó asociada a las celebraciones del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

En ese contexto, Levinton decidió darle una respuesta desde el lado argentino con una versión que une música, fútbol e identidad nacional en la previa de uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo.

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