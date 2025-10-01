Está abierta la convocatoria a los premios Rosario Edita 2025

Artistas de Rosario y su área metropolitana pueden participar hasta el 10 de octubre de la octava edición de los galardones locales

Barfeye fue ganador del premio Rosario Edita a Álbum del Año en 2024, por su disco "Artista Revelación"

Se vienen los premios Rosario Edita 2025, el certamen que anualmente celebra y valoriza la producción local de discos de diversos géneros musicales. Hasta el 10 de octubre, se encuentra abierta la convocatoria a la 8° edición.

Los premios son organizados por la plataforma La Canción del País y cuentan con la participación especial de un jurado de nominación y premiación, integrado por veinte personas de la ciudad y el país, idóneas en materia musical. El certamen cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

Pueden participar todas aquellas bandas y solistas de Rosario y su área metropolitana que hayan editado discos con un mínimo de seis canciones, en formato físico o virtual, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, en los géneros:

- Cantautor/a o Trovador/a

- Cumbia /Tropical

- Electrónica (House – Techno - EDM, Trance, etc)

- Experimental

- Folklore

- Funk / Soul / R&B

- Jazz

- Metal / Hard Rock

- Pop / Indie Pop / Synth Pop

- Punk

- Rock Alternativo

- Rock / Blues

- Ska / Reggae / Fusión

- Tango

- Urbano / Hip- Hop / Rap / Trap

La inscripción se realiza de manera online en este formulario. Los discos nominados en todos los rubros se anunciarán a comienzos del mes de noviembre. La noche de entrega de premios será el miércoles 12 de noviembre en el bar Casa Brava. Allí se conocerán todos los ganadores y al final de la ceremonia, se distinguirá el Álbum del Año.

Desde 2015, La Canción del País publica notas recopilatorias sobre la producción discográfica rosarina. Conviven allí los debuts discográficos de bandas y solistas junto a los álbumes de músicos y músicas de larga trayectoria.

Como un desprendimiento de ese trabajo, en 2017 nacieron los Premios Rosario Edita para continuar valorizando y visibilizando las producciones discográficas de la ciudad y a su escena musical.