Jazz rosarino: Gustavo Telesmanich presenta su disco "Pulsión"

Información General Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

La Ciudad El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Economía El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA

Economía Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

Política Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

La Ciudad El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro

La Ciudad Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Policiales Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

La Ciudad Javkin y el gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Información General Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Policiales Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La Ciudad Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Policiales Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Policiales La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

La Ciudad Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

La Ciudad Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Política Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

La Ciudad Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años

Policiales Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34