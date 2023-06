Escándalo: tremendo cruce televisivo entre Mauro Zárate y Flavio Azzaro

Claro que Azzaro ensayó un argumento muy endeble, porque ante la contundencia de sus descalificaciones para con Zárate, no había mucho espacio para medias tintas. Sin embargo, el controvertido periodista dijo: “Hay cosas que son de interpretación. Ella puede interpretar que yo miento y bueno, es difícil charlar así”.

Pero como Weber siguió firme en su postura, Azzaro se cansó de las acusaciones y disparó: “Tu marido (Zárate) no jugaba afuera; si no, no hubiese vuelto nunca a Vélez, y si tanto amaba a Vélez ¿por qué se fue a Boca? Tu marido es un mercenario y un traidor. Tu marido está enamorado de la plata”.

Fue allí cuando la producción le avisó a Pamela David que el propio Zárate pidió salir al aire telefónicamente. Lo que le fue concedido. “Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo. Es un pobre tipo que no tiene nada”. Y enseguida le apuntó directamente a Azzaro: “Vos sos un cagón, te estoy mirando por la tele, vos sos un cagón. Yo me junto con vos y si nos tenemos que agarrar a trompadas nos agarramos a trompadas”.

El futbolista que ahora juega en el Cosenza de la segunda división de Italia se mostró furioso porque Azzaro estaba criticando a su esposa y a su familia y sostuvo que el estilo del periodista se basa en la difamación: “Este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente y de los jugadores, es lo único que sabe hacer”.

Pamela David hizo un intento infructuoso para conciliar posiciones, ya que la situación estaba desbordada. “Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso que hayan llevado a un tipo así al programa”, arremetió Zárate, antes de acusarlo de que “no va a poder llegar a nada porque lo echan de todos lados”.

Y cuando todo parecía diluirse, Azzaro acusó al futbolista y a su esposa de haber “armado” este cruce para atacarlo. “Es obvio, lo armó ella con el marido a esto”.

Esto, que fue negado por la producción del programa, reavivó la pelea y el ex jugador de Boca reconoció que si hubiese sabido que el periodista estaba en el programa, él no le hubiese permitido a su pareja que fuese. “Ah, entonces vos manejás la vida de tu mujer? Lindo mensaje este”, respondió Azzaro, quien poco después volvió a recordar su transferencia a Boca: “Todo lo que haces lo hacés, por plata”.

Fue entonces que el ex Vélez le remarcó que en su regreso al club acordó no cobrar dinero hasta asegurar la permanencia del Fortín y en medio de los gritos entre uno y otro, concluyó la comunicación: “Me voy contento porque te cerré el orto”.