"Envidiosa" brilló en los Martín Fierro: Lorena Vega y Griselda Siciliani fueron las grandes ganadoras

La serie de Netflix fue una de las producciones más reconocidas en la segunda edición de los Martín Fierro de Cine y Series

Este lunes se celebraron los Martín Fierro de Cine y Series en Argentina. Se trató de la segunda edición de los premios que reconocen a las mejores producciones nacionales del año y entre las producciones mas premiadas estuvo la serie "Envidiosa".

La ceremonia tuvo lugar en La Usina del Arte , que recibió a actrices, actores y figuras destacadas del 2025, convocadas por la Asociación Argentina de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía (APTRA). Las celebridades desfilaron por la alfombra roja y subieron al escenario para agradecer sus estatuillas.

Bajo la conducción de Luciano Cáceres y Teté Coustarot , varias producciones se destacaron a lo largo de la noche. El fime Belén, de Dolores Fonzi, obtuvo tres premios : mejor película (cine y/o plataforma), mejor guion y revelación para Camila Plaate , su actriz protagónica. Por su parte, La mujer de la fila se llevó dos galardones clave : mejor dirección para Benjamín Ávila y mejor actriz protagónica para Natalia Oreiro , quien además recibió el Oro en cine .

Ahora bien, en tanto la premiación incluyó a las series, "Envidiosa" fue una de las ficciones que alzó estatuillas en la noche . Tras el estreno de su tercera temporada en Netflix, la producción volvió a ubicarse entre lo más visto y obtuvo varias nominaciones.

En primer lugar, Lorena Vega quien interpretó a la psicóloga de Vicky, ganó como mejor actriz de reparto. Griselda Siciliani se llevó el premio a actriz protagonista en serie, y la serie ganó como mejor comedia.

Lorena Vega premiada como mejor actriz de reparto

En la gala de los Martín Fierro de Cine y Series, el premio a Mejor Actriz de Reparto en Serie fue para Lorena Vega, reconocida por sus trabajos en "Envidiosa", "En el barro" y "El fin del amor".

Cabe remarcar que Vega tiene una extensa trayectoria como actriz, directora, dramaturga y docente. Actúa desde los 15 y participó en decenas de obras y puestas junto a referentes como Mauricio Kartún, Alejandro Catalán y Lorena Ballestero, entre otros.

“Muchas gracias al jurado, a APTRA por haber hecho esta nominación de las tres series. Es hermoso que sea por las tres, que fueron tres trabajos hermosos, enormes y con equipos divinos”, expresó al recibir su estatuilla.

Luego agregó: “Un honor también compartirlo con las actrices de la categoría, que hay amigas, compañeras de aventuras incluso anteriores a las series. Así que es un honor haberlo compartido”. Y agradeció a cada una de las actrices que la acompaño en las series nominadas: “A Lali por la confianza, a Anita Garibaldi por el ejemplo y, por supuesto, a Griselda Siciliani por ser una guía total todo el tiempo y una enorme compañera. Gracias”.

El momento más emotivo llegó al final cuando le dedicó algunas palabras a su madre: “Lo dedico a mi mamá, Jenny, modista, que está viva y debe estar mirando. ¡Qué suerte que estás viva, mamá!”.

Griselda Siciliani premiada como mejor actriz de serie

Otra de las figuras de Envidiosa que se llevó una estatuilla en los Martín Fierro fue Griselda Siciliani, distinguida como Mejor Actriz Protagónica en Serie. La actriz llegó a la gala acompañada por Luciano Castro y su hija Margarita.

“Muchas gracias por este personaje que adoro con todo mi corazón. No me lo voy a olvidar nunca. Lo comparto con todas las nominadas”, expresó. También agradeció a Netflix, a Adrián Suar y al equipo de "Envidiosa": “Es el equipo más hermoso del mundo. Fue una familia: mucho tiempo, muchas madrugadas”.

Antes de despedirse, cerró con un deseo: “Ojalá haya más espacio y más oportunidades para todas las personas que quieren hacer cine”.

Qué se sabe sobre la cuarta temporada de “Envidiosa”

Griselda Siciliani confirmó que Envidiosa tendrá cuarta temporada .Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, según detalló la actriz, se trata de la última entrega del éxito de Netflix.

“No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa. Terminó y ya está hecha”, dijo Siciliani.

En este sentido, agregó: “Ya terminamos de hacer Envidiosa. Hay cuarta, está hecha, es una bomba. No se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Cierra espectacular, es una locura”.

El elenco y dirección de “Envidiosa”

Los personajes principales de la serie son interpretados por reconocidos actores que se suman a la labor de Siciliani.

Entre ellos se destacan: Esteban Lamothe (Matías), Pilar Gamboa (Carolina), Violeta Urtizberea (Lucila), Marina Bellati (Débora), Bárbara Lombardo (Melina), Débora Nishimoto (Mei), Lorena Vega (Fernanda) y Susana Pampín (Teresa).

Escrita por la guionista Carolina Aguirre y dirigida por Gabriel Medina, esta serie contó con la producción artística de Adrián Suar, quien fue pareja de Siciliani.