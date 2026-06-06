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Vóley de lujo en Newell's: ahora la selección argentina masculina, ante el subcampeón mundial

De nuevo el estadio de Newell's recibió una gran cita del vóley, con la selección argentina ante Bulgaria, que lo venció 3-1. Marco espectacular.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

6 de junio 2026 · 23:00hs
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Uno de los festejos de la selección argentina en el cubierto de Newells. Por segundo sábado seguido

Guillermo Buelga/Feva

Uno de los festejos de la selección argentina en el cubierto de Newell's. Por segundo sábado seguido, el mejor vóley convocó una multitud.

No podía ser otro lugar que Rosario, la Ciudad del Deporte, para que el seleccionado argentino de vóley se despida de su gente para encarar una nueva edición de la Liga de Naciones (VNL) 2026. No podía ser otro lugar que no sea el cubierto de Newell's (el escenario donde se presentó la mayoría de las veces que jugó en la Cuna de la Bandera), para que Los Pibes de la selección argentina terminen de ultimar detalles en su etapa preparatoria. Y para bajar el telón, un rival de lujo: Bulgaria, el subcampeón mundial 2025, que le ganó 3 a 1 en dura batalla.

En este contexto, el público respondió con creces porque el recinto rojinegro estalló, quedó realmente muy chico. Fue una fiesta tan impresionante que el resultado fue meramente anecdótico.

Una hora antes del inicio, en la previa, cuando los jugadores entraban en calor, con Los Redondos sonando a full con Jijiji, el clima ya era de fiesta. Los búlgaros no entendían nada.

Con Capi como estrella invitada, la oportunidad también fue buena para publicitar el próximo Campeonato Sudamericano que se disputará en nuestra provincia.

El partido en el estadio de Newell's

Tras los himnos y la presentación de los equipos, a las 21, con puntualidad, arrancó el partido. El primer punto fue para Bulgaria y la silbatina no se hizo esperar como tampoco la ovación con el primer tanto argentino.

>>Leer más: Vóley de lujo en Newell's: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Poco a poco los europeos fueron estirando la cuenta, aprovechando en parte los errores no forzados de los argentinos. Así la visita cerró el primer set 25-18.

En el segundo set Los Pibes salieron decididos a dar vuelta la situación y rápidamente se pusieron en ventaja ante el griterío ensordecedor en cada punto.

Pero enfrente estaba el subcampeón mundial que poco a poco fue recortando las distancias hasta quedar a tiro.

Pese a la presión, Argentina logró mantenerse adelante y cerrar el set 25-19 y poner las cosas en un pie de igualdad.

>>Leer más: Vóley: Normal 3 se quedó con la Copa de Oro en la rama masculina del "Uruguayo"

El tercer set arrancó palo y palo, punto a punto, sin concesiones. Y fue así hasta cerca del final, cuando Bulgaria aceleró y le ganó el sprint para quedarse con el tercer juego por 25-19.

En el cuarto set, el conjunto europeo salió decidido a definir el pleito, pero encontró en los Pibes una sólida resistencia. Los argentinos sacaron a relucir su amor propio y dieron batalla.

Sin embargo en la definición del set Bulgaria estuvo más fina y no se dejó arrastrar por la presión de la gente, que fue muchisima.

Los minutos finales fueron tremendos. Pero finalmente, Bulgaria se quedó con el set 25-21 y también con el partido.

Tras el partido, el santafesino Luciano De Cecco fue el centro dé los reconocimientos por su trayectoria y luego premiaron al MVP de la noche, el búlgaro Alexandr Nikolov.

Lo que viene para Los Pibes

El lunes, el seleccionado argentino partirá para Brasil donde comenzará su participación en la la Liga de Naciones de Vóleibol Masculino 2026 (VNL).

En dicha competencia, las fechas y los horarios de los partidos son: En Brasilia, Serbia 10/6 a las 16:30, Irán 12/6 a las 20; Bulgaria 13/6 a las 15:30 y Brasil 14/6 a las 18.

Posteriormente, en Gliwice (Polonia), Alemania, 24/6 a las 11:30, China 26/6 a las 11:30, Turquía 27/6 a las 15:30 y Polonia 28/6 a las 15. En Kansai (Japón), Canadá 15/7 a las 00:00, Cuba 17/7 a la 01; Italia 18/7 a las 7:20 y Japón 18/7 a las 7:20.

Las finales se juegan del 29 de julio al 2 de agosto con sede en Ningbo, China.

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