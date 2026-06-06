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El golazo ante Honduras fue el regreso del Cuti y ahora Scaloni debe elegir un jugador más

La selección venció 2 a 0 a l equipo centroamericano con goles de Lautaro y Simeone. Reapareció Romero y ganó ritmo Lo Celso. Se abrió un cupo en la lista

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

6 de junio 2026 · 23:41hs
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El primer equipo que plantó Scaloni antes del Mundial

El primer equipo que plantó Scaloni antes del Mundial, que en la mayoría de los casos poco tendría que ver con los que realmente arrancarán. Gio Lo Celso, titular.

Argentina empezó a carretear rumbo al despegue mundialista. Disputó su primer ensayo amistoso ante Honduras, un rival sin ninguna equivalencia, donde se impuso por 2 a 0, en un resultado tan justo como intrascendente. Claro que lo más saliente son las conclusiones que sacó el director técnico Lionel Scaloni para lo que viene y desde el juego todas pueden ubicarse en el casillero del haber.

La más saliente fue la vuelta de Cuti Romero. Aunque la mala noticia ocurrió antes del partido con el desgarro de Leonardo Balerdi que lo sacó del Mundial y se abrió un cupo en la lista definitiva, que hasta incluso podría ser ocupado por el zaguero de Central Ignacio Ovando.

El ensayo ante Honduras se definió como un trámite casi exprés por los goles en la primera etapa del Toro Martínez, tras un penal más que dudoso que no tuvo la posibilidad de revisión por la inexistencia del VAR.

Y en el comienzo de la segunda etapa llegó el gol de arremetida de Giuliano Simeone, tras un buen pase al vacío del rosarino Giovani Lo Celso y el taco de calidad de Lautaro.

Allí se terminó lo que era la flojísima resistencia de una Honduras que fue más a sacarse fotos con los campeones del mundo que a plantear alguna estrategia para intentar emparejar el desarrollo del partido y poner en aprietos al oponente.

Lo dicho, entre las buenas noticias para la Scaloneta hubo una que estuvo por encima de todas y es que volvió a jugar el mariscal Cristian Romero, que saltó a la cancha para la última media hora del partido.

Leer más: Argentina venció a Honduras por 2 a 0 en un partido con auténtico carácter de amistoso

Un golazo para Argentina

El Cuti venía de una larga inactividad desde el 12 de abril, vistiendo la camiseta del Tottenham Hotspur, cuando sufrió un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha, que encendió las alarmas en la selección.

Pero Cuti reapareció y fue un verdadero “golazo” para la Argentina, ya en la recta final de lo que será el estreno mundialista el próximo martes 16 de junio ante Argelia, por la grupo J, en Kansas City.

Otra noticia positiva fue que jugó desde el inicio el exCentral Giovani Lo Celso, que ganó rodaje buscando ser una opción creativa para cuando inicie el certamen. Dio un tiro en el palo en el primer tiempo desde afuera del área, en la previa del primer gol albiceleste, y luego tuvo participación en la segunda conquista de Simeone.

La selección se tomó el partido con la seriedad que ameritaba la ocasión y no subestimó al rival, algo que ya es un marca registrada del ciclo de Lionel Scaloni.

También sirvió para que debuten varios juveniles, muchos de los cuales no estarán en la Copa del Mundo. Sumaron minutos los chiquilines Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Joaquín Freitas y Nicolás Capaldo, cuando el partido ya tenía más formato de picado informal.

Ahora Argentina tendrá su último ensayo el próximo martes, a las 22, ante Islandia, donde será el ajuste final del equipo por parte de Scaloni.

Allí el DT pondrá un equipo más parecido al del estreno ante Argelia, donde ahí sí seguramente estará Lionel Messi en la conducción con el resto del elenco estable de la Scaloneta. Ayer Leo miró desde el banco.

Leer más: Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Trabajo extra para el DT

El triunfo ante Honduras es historia y ahora el DT tiene trabajo por hacer. Debe buscar primero al reemplazante de Balerdi, donde puede meter de manera impensada el pibe Ovando, aunque hay otros candidatos antes desde la lógica.

Además Scaloni tendrá que ver si alguno que también está en boxes se queda o tiene otro reemplazo, entre ellos, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nico Paz y Julián Alvarez, todos nombres pesados en la nómina albiceleste.

Ya en la recta final de la puesta a punto todo se enfoca en la fase de grupos y allí el aliciente es que la zona, si bien hay que jugarla, no tiene ningún cuco y puede afrontarse con el equipo en fase de consolidación y crecimiento, tal cual está ahora.

En el Mundial pasado la Scaloneta fue de menor a mayor, haciendo camino al andar, retocando y corrigiendo sobre la marcha, pero siempre con el norte bien claro y con jugadores que a medida que avanzó el torneo fueron llegando al techo del rendimiento. No será fácil repetir esa plenitud que logró el equipo, pero el DT y los jugadores ya conocen la ruta.

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