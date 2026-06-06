El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas

La jornada será intestable de principio a fin y se esperan lluvias en toda la provincia. Luego, las temperaturas empezarán a bajar nuevamente

El alerta amarillo por tormentas para toda la provincia tiene vigencia para la mañana de este domingo.

La ciudad viene de una seguidilla de jornadas muy húmedas y casi primaverales , pero todo comenzará a cambiar desde este domingo , cuando el tiempo se vuelva inestable y le dé paso, en los días siguientes, a un descenso en las temperaturas .

Por lo pronto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para la mañana de domingo en toda la provincia . Los termómetros tendran una amplitud térmica acotada: la mínima será de 13º y la máxima, de 17º.

Desde el organismo emitieron un reporte sobre el fenómeno, en el que explicaron: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas . Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

Tras el evento, las temperaturas, que superaron los 20 grados tanto viernes como sábado, apenas llegarán a los 16º en el inicio de la semana.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Ante cada emisión de un alerta amarillo por tormentas, desde la Municipalidad solicitan a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, piden tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Sacar la basura en los horarios de recolección

No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos

Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento

Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

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Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.