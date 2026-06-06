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El Indio Solari tendrá su despedida: viajes desde Rosario y una ceremonia "hasta que haga falta"

El encuentro para decirle adiós al cantante se llevará a cabo este domingo en el Polideportivo José María Gatica del parque Domínico, desde las 11

6 de junio 2026 · 13:14hs
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El Indio Solari tenía 77 años y estaba bajo tratamiento por la enfermedad de Parkinson.

Foto: Instagram/@indiosolarioficial.

El Indio Solari tenía 77 años y estaba bajo tratamiento por la enfermedad de Parkinson.

Este sábado empezó la organización del homenaje póstumo oficial del Indio Solari. La despedida se llevará a cabo este domingo en Avellaneda, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. En Rosario ya empezaron a ofrecer viajes para asistir al encuentro.

La organización trascendió a partir de los primeros preparativos en el parque Domínico de la ciudad. De esta manera quedó descartada la chance de abrir las puertas de las canchas de Racing y del Estadio Único de La Plata.

La familia del cantante de 77 años había lanzado una primera convocatoria para este mismo sábado sin ubicación precisa. Sin embargo, luego decidieron tomarse 24 horas más para elegir el lugar. "La despedida será el domingo para dar tiempo a la gente que viene de lejos", explicaron mediante un comunicado oficial.

>> Leer más: Se confirmó el velorio del Indio Solari en Avellaneda: cómo es el parque Domínico, donde será la despedida

Desde la cuenta oficial del cantante, su entorno anticipó que la ceremonia comenzará a las 11 y que durará "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

Dónde es la despedida al Indio Solari

El punto de encuentro tentativo para decirle adiós al fundador de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota es el Polideportivo José María Gatica, ubicado sobre avenida Mitre al 4700.

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En vísperas de la despedida, autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad locales comenzaron a diseñar el operativo de control. En la zona del parque Domínico ya se veían camiones con vallas para organizar la circulación hacia el gimnasio, donde pueden llegar a desplegarse hasta 1.500 policías.

>> Leer más: Quién es "Viru", la esposa del Indio Solari que lo acompañó hasta su último adiós

El día de la muerte de Carlos Solari concluyó con encuentros masivos en distintos puntos del país. A nivel local, miles de personas fueron al Monumento Nacional a la Bandera para rendirle tributo a una de las voces más populares de la música argentina.

Dado el gran movimiento de gente y la conmoción que generó la noticia, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado pensaron en cancelar el show que tenían previsto para este sábado. Finalmente, la última banda del Indio confirmó que saldrán a tocar y lo transmitirán en vivo para quienes no puedan ir.

Por el contrario, Skay Beilinson prefirió mantenerse alejado de los escenarios frente a este episodio. Ni bien se enteró de lo ocurrido, el guitarrista anunció la suspensión "hasta nuevo aviso" del show que tenía programado en Rosario para el mismo día.

¿Cuánto cuesta viajar a la despedida desde Rosario?

Aunque este viernes ya se realizó una primera misa ricotera en homenaje al ídolo, varias empresas dedicadas a traslados para recitales se anotaron rápidamente para ir a la despedida en la provincia de Buenos Aires. Incluso antes de la confirmación del lugar ya se vendían viajes a 35.000 pesos para partir a las 4 de la mañana de este domingo.

Una de las firmas locales más conocidas en el rubro eligió la misma tarifa y fijó un "precio al costo" con el fin de facilitar la asistencia de los seguidores del Indio. En este caso, la convocatoria se programó en la plaza de la Cooperación a la espera del anuncio oficial sobre la ubicación del evento.

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