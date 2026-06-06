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Regional del Litoral: Duendes ganó el clásico y es el nuevo escolta de Estudiantes

Estudiantes de Paraná derrotó al final a Jockey Club y se mantiene arriba, mientras que el nuevo segundo es Duendes, que derrotó a Uni en el clásico

6 de junio 2026 · 21:18hs
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Try del líder Estudiantes de Paraná ante Jockey

TERCER TIEMPO RUGBY

Try del líder Estudiantes de Paraná ante Jockey, por la séptima fecha del Regional del Litoral. Duendes es el escolta.

El Regional del Litoral disputó este sábado la 7ª fecha, donde los que venían adelante ganaron y de los rosarinos los que celebraron fueron Duendes y Gimnasia. El Fantasma se quedó con el clásico de Las Delicias ante Universitario y mantiene sus expectativas en la tabla, ya que ascendió al segundo lugar. El líder firme es Estudiantes de Paraná.

El partido que más atrapó la atención se jugó en Las Delicias, donde Duendes hizo valer la localía y se impuso 38 a 17 en un partido muy disputado en el que Uni no le hizo las cosas fáciles.

De esta manera, el Fantasma ahora es el nuevo escolta con 25 puntos, superando a CRAI, que en un partidazo perdió con Santa Fe RC por 31 a 27.

Hasta el último minuto lo ganaba CRAI, que ahora quedó con 21 puntos, mientras que Santa Fe RC ahora quedó con 24 y es el nuevo tercero. Su vencido es 4º con 22.

El puntero del Regional del Litoral

El puntero del Regional sigue siendo Estudiantes de Paraná, que en otro partido de alto voltaje superó en Paraná a Jockey Club de Rosario 22 a 17. Como en el clásico santafesino, el campeón lo venía ganando hasta el final pero el local lo dio vuelta para mantener el primer lugar con 26 puntos. Mientras que el conjunto de Fisherton no puede crecer y está 6º con 15.

>>Leer más: Regional del Litoral: Jockey Club-Gimnasia y otros partidos que sobresalen

En el Grantfield, Old Resian no pudo ratificar lo que hizo en la fecha anterior, cuando venció en Santa Fe al entonces líder CRAI. También fue en un trámite de hacha y tiza, y Rowing de Paraná lo derrotó 40 a 34. El ganador ahora subió al 7º puesto con 15 y el Tricolor sigue último con 12.

Ese mismo puntaje tiene Jockey de Venado Tuerto (también Universitario), al que derrotó Gimnasia 35 a 26 en la Bombonerita. Es 5º con 20 puntos.

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