Una victoria sin riesgos de la selección argentina ante Honduras, para probar y analizar

El conjunto de Scaloni tuvo una formación mixta y no encontró oposición. El partido le sirvió al entrenador para evaluar a cada uno

Lautaro Martínez celebra su gol de penal. Fue la apertura de la selección argentina.

Para la selección argentina , el amistoso tuvo ese carácter , contra un representativo de Honduras muy inferior, que igual cumplió un papel digno. Lionel Scaloni presentó una formación mixta, con jugadores a los que el partido les sirvió para moverse y otros que seguramente fueron evaluados por el entrenador.

Incluso durante el encuentro hubo cambios al por mayor, con la presencia de juveniles que son sparrings del campeón del mundo. La victoria por 2 a 0 fue tranquila, sin riesgos.

La pelota fue dominio casi exclusivo de la selección argentina. Valentín Barco, desde su posición de volante derecho, retrocedió para ser el nexo con la defensa y moverla. El prolijo toque del conjunto de Scaloni se diluyó en el último tramo de la cancha. Faltó precisión y sincronización en los movimientos.

La primera aproximación del campeón del mundo fue a partir de una mala salida con el pie del arquero Edrick Menjivar. Giuliano Simeone disparó de derecha desde lejos. El golero hondureño enmendó el error y alcanzó a tapar.

>> Leer más: Mundial 2026: cuánto aumentó la camiseta de la selección argentina desde Sudáfrica 2010

El manejo de Argentina cedió un poco y Honduras se animó algo. El lateral Rosales y el carrilero Rivas empezaron a llevar juego sobre la banda derecha argentina. Desde el costado derecho, donde marcó Agustín Giay, que tuvo una prueba de fuego porque aún no se sabe si no se lo incluirá en la lista definitiva (Montiel y Molina, con desgarros), nació la jugada que culminó con un tiro de Edwin Rodríguez por sobre el travesaño.

De a poco, la selección nacional retomó el control. Pero siguió con inconvenientes para penetrar en el área hondureña. No fue raro entonces que nuevamente inquietara desde afuera del área.

Lautaro Martínez abrió la cuenta de penal

Lo Celso le entró de zurda y la pelota dio en el palo. Tagliafico fue a buscarla y Meléndez corrió a frenarlo. El lateral argentino fue al piso y el árbitro estadounidense Víctor Rivas sancionó un penal inexistente.

Lautaro Martínez lo pateó con justeza, pegada al palo derecho, y quebró la paridad en el marcador.

El taco de Simeone que terminó en las manos de Menjivar y la mediachilena de Lisandro Martínez que se fue por sobre el travesaño cerraron una primera etapa dominada por Argentina, pero sin contundencia ni variantes ofensivas.

Lionel Scaloni reemplazó a Nicolás Tagliafico y Barco por Facundo Medina y Rodrigo De Paul para el segundo tiempo. Argentina tuvo mayor determinación en ataque. Almada dispuso de dos ocasiones y falló en la definición.

Pase, taco y segundo gol

Sin apresurarse, la selección buscó al jugador mejor ubicado para filtrarse. Y así llegó al segundo gol, en base a una combinación de toques justos y desplazamientos exactos. Lo Celso tocó en profundidad para Lautaro Martínez, que taqueó de primera para que convierta Giuliano Simeone.

image (87) La jugada del segundo gol de la selección argentina nació de un pase de Gio Lo Celso.

No existió motivo para correr riesgos y que alguno se lesione. Scaloni movió el banco. Fueron ingresando Cristian Romero, Enzo Fernández, José Manuel López, Alexis Mac Allister, Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda. Estos últimos tres que fueron como sparring a Estados Unidos.

Algunas intervenciones de Simeone, Barco, Almada, Lo Celso y Lautaro Martínez, además los minutos que sumaron De Paul y Cuti Romero, fueron hechos positivos de una selección que volverá probarse el martes frente a Islandia. Luego será el momento de la verdad: el Mundial.

La alineación del campeón del mundo

La formación de Argentina fue: J. Musso (80’ S. Beltrán); A. Giay, N. Otamendi (85’ J. Freitas), Lisandro Martínez (62’ C. Romero) y N. Tagliafico (ET F. Medina); V. Barco (ET R. De Paul), E. Palacios (81’ T. Aranda) y G. Lo Celso (62’ A. Mac Allister); G. Simeone (81’ N. Capaldo), Lautaro Martínez (62’ J. Lopez) y T. Almada (62’ E. Fernández).