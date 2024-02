El Parque de España lanza un ciclo de verano

El primer encuentro es este sábado con “Señoras Fallidas. Stand up del mal”, a cargo de Irantzu Varela y Ana Carolina, proponen un show con idéntica temática, aunque suben a escena de manera independiente. “Es un stand up de humor para reírnos de lo que nos tiene hartas”, adelantan las artistas. “Somos tortas y el mundo parece un lugar en el que no hay sitio para nosotras. Lo vamos a encontrar haciendo chistes por no delinquir. Te vas a reír y luego te va a parecer mal”, completan.