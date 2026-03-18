Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía en 2023

Rodrigo Seguino, de 26 años, acordó en juicio abreviado una pena de 7 años y 8 meses por balear a un comerciante con su hermano y su pareja, ya condenados

Un joven aceptó una pena de 7 años y ocho meses de cárcel por el intento de homicidio de un kiosquero de Santa Lucía en 2023 junto con otras dos personas que también resolvieron sus condenas en juicios abreviados. Se trata de Rodrigo Seguino, de 26 años , acusado del intento de homicidio y de una extorsión a mano armada.

Apodado “Nenuco”, Seguino admitió la coautoría de los hechos que se le endilgaban mediante un proceso abreviado acordado entre la defensa y el fiscal Ignacio Hueso, trámite que fue homologado por el juez Gonzalo López Quintana en una audiencia celebrada el martes en el Centro de Justicia Penal.

Así, el acusado fue condenado como coautor de una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la portación ilegítima del arma en cuestión, así como una extorsión y un hecho de daños, ambos calificados por el uso de arma.

Seguino estaba acusado junto con los ya condenados Mario Federico Bouvier y Marisol Ever de haber intentado, “de manera coordinada y dividiendo funciones”, asesinar a un hombre que atendía un kiosco del pasaje 1752 al 2000, en el barrio Santa Lucía, en el extremo oeste de la ciudad. Por esos días el vecindario inscribía el ataque en como parte de los aprietes que por entonces cometía una banda para instalar puestos de droga .

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Según la acusación, el trío se acercó a la casa donde funcionaba el comercio alrededor de la 0.20 del 2 de agosto de 2023. Primero Ever se acercó a “hacer tareas de inteligencia” que consistieron en comprar alfajores y cigarrillos. En eso estaba el kiosquero cuando inmediatamente volvió a escuchar el timbre. Entonces apareció en escena Bouvier y le pidió que le vendiera cigarrillos “con el objetivo de que la víctima se acercara”.

Con el kiosquero a tiro, apareció Seguino portando un arma de fuego calibre 40 y sin mediar palabra le disparó al menos seis balazos. Carlos C., un albañil de 40 años que solía atender el kiosco que su pareja tenía en la casa, quedó malherido mientras los atacantes se daban a la fuga. “Me pegaron entre ocho o nueve tiros. Uno en la cara y después otro en la espalda mientras me cubría”, contó la víctima al reponerse de las heridas que sufrió en la cara, el tórax, el abdomen y el muslo izquierdo.

Luego de ese ataque, la familia comenzó a sufrir amenazas exigiendo hasta un millón de pesos y debió dejar el barrio por miedo. Las cámaras que instalaron antes de irse advirtieron días después una irregular irrupción de policías que se terminó tratando de uno de los 14 allanamientos ilegales imputados a diez policías del Comando Radioeléctrico en enero de 2025.

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En cuanto a la extorsión de la cual también se hizo cargo Seguino, fue perpetrada el 20 de julio de 2023 en la misma zona. Sobre las 6 de la mañana de ese día disparó contra una casa del pasaje 1707 al 7600 donde luego dejó una nota amenazante con el fin que los moradores entregaran dinero.

Otros dos condenados

Por el intento de homicidio, el 13 de octubre del año pasado fueron condenados los dos cómplices de Seguino. Mario Federico Bouvier, de 21 años y medio hermano de Seguino, aceptó 6 años y ocho meses por ese hecho y una estafa: mediante engaños intentó venderle una moto Honda Tornado —melliza, ya que tenía los guarismos adulterados— a un hombre en una estación de servicios de Pellegrini y Perú, a cambio de una Honda Wave 110 más 500 mil pesos.

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Al firmar el acuerdo, Bouvier se comprometió a resarcir a sus víctimas con 2 millones de pesos, en el caso del kiosquero, y 500 mil a quien quiso estafar. Por eos días se indicó que es hermano de Nicolás “Tío Lucas” Bouvier, un pesado de esa zona que cumple una condena por homicidio en Coronda, desde donde urdió una extorsión que le costó otra condena.

En cuanto a Marisol Andrea Ever, de 31 años, aceptó también en octubre pasado una pena de 5 años y 4 meses de cárcel como partícipe primaria del intento de homicidio.