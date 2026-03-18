La Capital | Policiales | intento de homicidio

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía en 2023

Rodrigo Seguino, de 26 años, acordó en juicio abreviado una pena de 7 años y 8 meses por balear a un comerciante con su hermano y su pareja, ya condenados

18 de marzo 2026 · 21:53hs
El intento de homicidio ocurrió      en agosto de  2023 en un kiosco del barrio Santa Lucía. (Google Street View)

El intento de homicidio ocurrió      en agosto de  2023 en un kiosco del barrio Santa Lucía. (Google Street View)

Un joven aceptó una pena de 7 años y ocho meses de cárcel por el intento de homicidio de un kiosquero de Santa Lucía en 2023 junto con otras dos personas que también resolvieron sus condenas en juicios abreviados. Se trata de Rodrigo Seguino, de 26 años, acusado del intento de homicidio y de una extorsión a mano armada.

Apodado “Nenuco”, Seguino admitió la coautoría de los hechos que se le endilgaban mediante un proceso abreviado acordado entre la defensa y el fiscal Ignacio Hueso, trámite que fue homologado por el juez Gonzalo López Quintana en una audiencia celebrada el martes en el Centro de Justicia Penal.

Así, el acusado fue condenado como coautor de una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la portación ilegítima del arma en cuestión, así como una extorsión y un hecho de daños, ambos calificados por el uso de arma.

Intento de homicidio

Seguino estaba acusado junto con los ya condenados Mario Federico Bouvier y Marisol Ever de haber intentado, “de manera coordinada y dividiendo funciones”, asesinar a un hombre que atendía un kiosco del pasaje 1752 al 2000, en el barrio Santa Lucía, en el extremo oeste de la ciudad. Por esos días el vecindario inscribía el ataque en como parte de los aprietes que por entonces cometía una banda para instalar puestos de droga.

>>Leer más: Imputan a una pareja por el intento de asesinato a un comerciante en Santa Lucía

Según la acusación, el trío se acercó a la casa donde funcionaba el comercio alrededor de la 0.20 del 2 de agosto de 2023. Primero Ever se acercó a “hacer tareas de inteligencia” que consistieron en comprar alfajores y cigarrillos. En eso estaba el kiosquero cuando inmediatamente volvió a escuchar el timbre. Entonces apareció en escena Bouvier y le pidió que le vendiera cigarrillos “con el objetivo de que la víctima se acercara”.

Con el kiosquero a tiro, apareció Seguino portando un arma de fuego calibre 40 y sin mediar palabra le disparó al menos seis balazos. Carlos C., un albañil de 40 años que solía atender el kiosco que su pareja tenía en la casa, quedó malherido mientras los atacantes se daban a la fuga. “Me pegaron entre ocho o nueve tiros. Uno en la cara y después otro en la espalda mientras me cubría”, contó la víctima al reponerse de las heridas que sufrió en la cara, el tórax, el abdomen y el muslo izquierdo.

Luego de ese ataque, la familia comenzó a sufrir amenazas exigiendo hasta un millón de pesos y debió dejar el barrio por miedo. Las cámaras que instalaron antes de irse advirtieron días después una irregular irrupción de policías que se terminó tratando de uno de los 14 allanamientos ilegales imputados a diez policías del Comando Radioeléctrico en enero de 2025.

>>Leer más: La extraña irrupción de policías en un kiosco de Santa Lucía para anular cámaras tras una balacera

En cuanto a la extorsión de la cual también se hizo cargo Seguino, fue perpetrada el 20 de julio de 2023 en la misma zona. Sobre las 6 de la mañana de ese día disparó contra una casa del pasaje 1707 al 7600 donde luego dejó una nota amenazante con el fin que los moradores entregaran dinero.

Otros dos condenados

Por el intento de homicidio, el 13 de octubre del año pasado fueron condenados los dos cómplices de Seguino. Mario Federico Bouvier, de 21 años y medio hermano de Seguino, aceptó 6 años y ocho meses por ese hecho y una estafa: mediante engaños intentó venderle una moto Honda Tornado —melliza, ya que tenía los guarismos adulterados— a un hombre en una estación de servicios de Pellegrini y Perú, a cambio de una Honda Wave 110 más 500 mil pesos.

>>Leer más: "Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante en Santa Lucía

Al firmar el acuerdo, Bouvier se comprometió a resarcir a sus víctimas con 2 millones de pesos, en el caso del kiosquero, y 500 mil a quien quiso estafar. Por eos días se indicó que es hermano de Nicolás “Tío Lucas” Bouvier, un pesado de esa zona que cumple una condena por homicidio en Coronda, desde donde urdió una extorsión que le costó otra condena.

En cuanto a Marisol Andrea Ever, de 31 años, aceptó también en octubre pasado una pena de 5 años y 4 meses de cárcel como partícipe primaria del intento de homicidio.

Noticias relacionadas
A Mariano Barea lo mataron en febrero de 2023 para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado.

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Balacera. El sospechoso atacó el supermercado Carrefour hace algunas semanas

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen

crimen de jeremias monzon: confirman la prision preventiva de la unica adulta imputada

Crimen de Jeremías Monzón: confirman la prisión preventiva de la única adulta imputada

Cocaína en la terminal: denuncia anónima y tres imputados por traer droga en micros desde Salta. 

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis universitaria: el 65 % de los docentes de la UNR cobran 250 mil pesos por mes

Crisis universitaria: el 65 % de los docentes de la UNR cobran 250 mil pesos por mes

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Otra renuncia en Newells: el secretario técnico del club también se fue

Otra renuncia en Newell's: el secretario técnico del club también se fue

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Lo último

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

El Rojinegro profundiza sus problemas y quedó en estado de conmoción interna. Los hinchas reclamaron y hubo corridas y golpes a periodistas
Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Por Aníbal Fucaraccio
Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells
Ovación

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Por Facundo Borrego
Política

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

El bandoneonista que toca en la calle y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El bandoneonista que toca en la calle y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
POLICIALES

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis universitaria: el 65 % de los docentes de la UNR cobran 250 mil pesos por mes

Crisis universitaria: el 65 % de los docentes de la UNR cobran 250 mil pesos por mes

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Otra renuncia en Newells: el secretario técnico del club también se fue

Otra renuncia en Newell's: el secretario técnico del club también se fue

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Newells no se ayuda a sí mismo, se hunde demasiado y renunció Sensini

Newell's no se ayuda a sí mismo, se hunde demasiado y renunció Sensini

Ovación
Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Policiales
Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
POLICIALES

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

La Ciudad
Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas

El bandoneonista que toca en la calle y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

El bandoneonista que toca en la calle y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones
Policiales

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado
Policiales

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas
La Ciudad

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Tiras nasales para respirar mejor: ¿moda viral o eficacia comprobada?
Salud

Tiras nasales para respirar mejor: ¿moda viral o eficacia comprobada?

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia
La Ciudad

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta
Policiales

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche
La Ciudad

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche

LA CIUDAD

Desembarco de Uber Eats: el sindicato de cadetes lamenta que seguirán precarizados

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia
El Mundo

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia

En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9 % en los dos primeros meses
Economía

En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9 % en los dos primeros meses

El tiempo en Rosario: cuándo regresan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo regresan las lluvias a la ciudad

Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y encienden la alarma
la region

Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y encienden la alarma

Argentina-Guatemala se jugaría en Buenos Aires: ¿Rosario no tiene chances?
Ovación

Argentina-Guatemala se jugaría en Buenos Aires: ¿Rosario no tiene chances?

Fue a quejarse por multas mientras se llevaban otro auto y atropelló un inspector
La Ciudad

Fue a quejarse por multas mientras se llevaban otro auto y atropelló un inspector

Reabrieron su negocio tras la pandemia y sufrieron un robo al cuarto día
Policiales

Reabrieron su negocio tras la pandemia y sufrieron un robo al cuarto día

Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones
POLITICA

Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones

Robo de moto, persecución y choque: un delincuente quiso disfrazarse de repartidor
POLICIALES

Robo de moto, persecución y choque: un delincuente quiso disfrazarse de repartidor

Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora

Por Patricia Martino

Economía

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora