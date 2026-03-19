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Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada de tener un arsenal

La fiscalía los ligó a una banda del hampón Claudio "Morocho" Mansilla. Además la Gendarmería secuestró 33 mil dólares, 18 armas, celulares y vehículos.

19 de marzo 2026 · 17:54hs
Parte de las armas halladas en Puerto Gaboto

Parte de las armas halladas en Puerto Gaboto

Una pareja fue detenida hace diez días en Puerto Gaboto cuando encontraron en una de las viviendas allanadas un total de 18 armas, 39 cargadores, 1.600 municiones, 12 celulares y 33 mil dólares. En la mañana de este jueves la jueza Melania Carrara dictaminó, a partir del pedido de la fiscal Paula Barros, la prisión preventiva para Evelyn Acuña y Claudio Liserra por delitos similares.

A Evelyn Fiscalía le imputó los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y de guerra,17 hechos en concurso real y encubrimiento material balístico y de chaleco balístico. Todos ellos en calidad de coautor y en concurso real. A Liserre los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y de guerra, los mismos 17 hechos, encubrimiento material balístico en 9 hechos y comercialización de estupefacientes, agravada por ser cometida con intervención de 3 o más personas organizadas para cometerlos, en calidad de coautor.

La Fiscal Paula Barros les atribuyó el haber tenido en su poder y sin la autorización legal, armas de fuego y material balístico en un domicilio de Almagro s/n de de Puerto Gaboto desde momentos indeterminados hasta el 10 de marzo de 2026, cuando fueron secuestradas por personal de Gendarmería Nacional Argentina. Entre otras secuetradas se encontraban varias pistolas glock, municiones y cargadores, lo que se considera un mini arsenal.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Rosario, dependiente de la Agrupación XV Rosario, tras una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva y basada en la investigación que durante dos meses realizó en Puerto Gaboto el área de inteligencia de Gendarmería Nacional.

El imputado está alojado en el Order de 27 de Febrero al 7800. Es de mediana edad y la pantalla montado en la sala del Centro de Justicia Penal lo mostraba desmejorado y muy flaco. Evelyn es más joven e ingresó a la audiencia esposada. Sus ojos negros mostraban sorpresa ante el relato de los hechos por parte de la fiscal Paula Barros y en un momento de la audiencia el mismo Liserra declaró que "a ella la conozco hace muy poco, no tiene por que estar implicada si la policía me buscaba a mi".

El conocido "Artur"

Liserra, según la fiscalía, tiene por sobrenombre “Artur” y "Papi" y en base a escuchas telefónicas y las pruebas obtenidas durante la investigación se gestionaron los allanamientos en distintas propiedades en las cuales se detectaba a LIserra. La fiscal planteó durante la audiencia que "Liserra estaba viviendo en la casa de la Daiana Boassi". Boassi está actualmente condenada en un juicio abreviado como integrante de la asociación ilícita en la causa a la banda de Fran Riquelme.

La Fiscal Barros detalló cada una de las instancias de la investigación y ligó a "Artur" , así se refirió a Liserra en la defensa de sus argumentos, a la banda de Claudio "Morocho" Mansilla y su pareja Jessica "Fea" Gonzáles. En su alegato la fiscal señaló que Liserra se manejaba con distintos vehículos y en distintos domicilios y que era responsable de tener en la vivienda en la que estaba la cantidad de armas; 17, y los demás elementos secuestrados.

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Además luego de las pericias balísticas a que fueron sometidas algunas armas, ya que otras eran nuevas, se constató que habían sido usadas en los años 2022; 2023 y 2025 en tiroteos y otros delitos.

La defensa de Liserra ; Victoria Quiroga, planteó que su defendido no es a quien apodan "Papi" y que si bien en un auto que estaba "abandonado" en un predio de la casa y que "él no tenía por que saber que las armas estaban allí". Detalló que tiene seis hijos y que se encuentra separado de su pareja y destacó que no hay evidencias que lo muestren trasladando armas ni cocaína -en la saca allanado se encontraron 7 gramos de cocaína- y sostuvo que es "adicto y en la cárcel está con serios problemas de salud".

La vida de Evelyn

En tanto la defensora de Evelyn, Patricia Ríos, argumentó que la joven es trabajadora sexual y que "hacía poco tiempo" que estaba vinculado a Liserra. "Ella no estaba al tanto de sus actividades, tiene dos hijos que vivían junto a ella en Santa Fe y que al momento de la detención estaban con ella en Puerto Gaboto y es más, ya habían sido anotados en una escuela de esa localidad. Mi defendida es vulnerable a partir e su profesión , se desempeña en Puerto General San Martín, y la relación con Liserra recién comenzabas. No hay pruebas que indiquen ni su conocimiento de las armas en el auto ni que haya encubierto el material secuestrado".

Un avezado investigador expresó a La Capital que "en la zona de Andino, Gaboto y Maciel se guardan armas y se refugian narcos que son buscados por la policía, es más un viejo hampón, Pepón S., tiene allí familia y casasa. Las compraban muy baratas y fue un buen negocio en su momento".

La audiencia comenzó el lunes y paso a un cuarto intermedio hasta el jueves, al finalizar la jueza Melania Carrara determinó para ambos la prisión preventiva por dos años.

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