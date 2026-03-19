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Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

La Lepra se contactó con el astrólogo Giorgio Armas, quien le contó a Ovación que admira a Frank Kudelka y a la institución en particular por Maradona y Messi. "Al club no le costará un peso", dijo

Luis Castro

Por Luis Castro

19 de marzo 2026 · 16:52hs
Con Newells vamos a lograr el objetivo

"Con Newell's vamos a lograr el objetivo, es un trabajo astrológico deportivo, con rituales energéticos con jugadores y técnico", dijo Giorgio Armas.

"Vamos a estar con Newell's todo el año. Admiro mucho a (Frank) Kudelka, quiero a Newell's y me encanta. Que la gente esté tranquila que no nos vamor a ir a la B". Giorgio Armas Gabrielli se presenta en sus redes como el astrólogo de Boca, pero que trabaja con varios equipos del fútbol argentino y también de Sudamérica. La Lepra transita su peor momento futbolístico, con temores de cara al futuro por la falta de triunfos y de cosecha de puntos, tan es así que sólo obtuvo tres en diez partidos y no ganó ningún juego. La situación se tornó tan compleja que los Rojinegros recurrieron a un trabajo exterior con el fin de "cambiar la energía" y encontrar el camino de salida al mal trance y desechar las chances de perder de categoría.

"Confirmado ciento por ciento. Vamos a estar con Newell's todo el año. Quiero a Newell's. Es el equipo de Diego Maradona, Messi, así que todo lo que haré será más por amor que por dinero. Mis servicios cuestan y trabajo con muchos equipos, no sólo en Argentina. A Newell's no se le cobrará un peso y quiero que salga de este momento", le confió el astrólogo a Ovación ni bien acordó trabajar con la entidad del Parque con el fin de revertir el momento que atraviesa y que no sólo instaló temores por la falta de victorias, sino que motivó a que Roberto Sensini (junto a un colaborador) diera un paso al costado. Fue la primera baja en una conducción dirigencial que lleva apenas tres meses de gestión.

Giorgio, quien nació en Argentina (su abuelo jugó en Boca) pero vive en distintos países de acuerdo a su trabajo, tiene en su currículum tareas que llevó adelante en Boca, Talleres y Gimnasia, "con el que fue un poco más complejo dejarlo en primera". En Paraguay lo hizo con Olimpia, San Lorenzo, Deportivo Luqueño; en Perú con Alianza Lima; en Uruguay con Peñarol; en Chile con Colo Colo, y con Boca estuvo en 2023 con Jorge Almirón como entrenador (hoy en Central y con el que tiene una buena relación). "Llegamos a una final de la Copa Libertadores. Hemos salvado del descenso a Gimansia, fue el que más me asustó. Y a Talleres tambien", relató el astrólogo que iniciará en breve su tarea en la entidad del Parque, según él mismo confirmó.

>>Leer más: Julián González: "Newell's está rompiendo el récord Guinness de cuál es la peor dirigencia"

Incrédulos v. creyentes

En esta cuestión hay gente que confía en los "trabajos astrológicos" y otros totalmente incrédulos. Armas pugna con eso y en sus redes aparecen aquellos que lo cuestión y otros que destacan su labor. Pero en su cuenta de Instagram aparece un famoso como Guillermo Francella, quien le envió un mensaje en video por haber acertado que Racing iba a ganar la Sudamericana y la Recopa: "Giorgio querido, acertaste otra vez. Los astros estaban con nosotros, como vos dijiste".

>>Leer más: Newell's: una renuncia con el fin de "descomprimir" un presente de máxima preocupación

Si bien es consciente de las críticas y lidia con eso, Giorgio insistió en que "con Newell's vamos a lograr el objetivo, es un trabajo astrológico deportivo, con rituales energéticos con jugadores y técnico. Hay que cambiarle la energía al equipo. Astrologicamente está mal y si no hacemos algo rápido nos vamos a la B. La gente que esté tranquila que se logrará el objetivo".

"Mala energía"

Cuando se habla de “mala energía” en un contexto deportivo como el fútbol se traduce en que los jugadores están con la confianza baja, hay tensión en el vestuario, falta de resultados que aumentan la presión y problemas dirigenciales, entre otras cosas, pero todo eso se lo puede vincular a la parte psicología. Pero los que se encomiendan en los astros aceptan la cuestión energética dentro de una situación de ambigüedad.

A pesar de todo esto, Armas confía en lo que hace y, de hecho, hay técnicos, jugadores y dirigentes que recurren a estos trabajos ante la adversidad. Y necesitan creer en una ayuda astrológica. "Newell's no se va a ir a la B. Vamos a mejorar. Hay planetas muy negativos a su alrdedor. Le pido al hincha que siga alentando que las cosas van a cambiar", sentenció.

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