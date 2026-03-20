Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983

El trabajo fue solicitado por el presidente Milei. El material abarca el último gobierno de Juan Domingo Perón y la dictadura militar

A pedido del presidente Javier Milei , la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) activó este jueves un proceso de desclasificación de documentos vinculados con el período 1973-1983, entre los que se encuentran los años del tercer peronismo y de la última dictadura militar .

La medida forma parte de un procedimiento “integral” que propicia “la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación” .

En una primera fase, se publicarán 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto a la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la Side .

Se trata de una iniciativa que apunta a facilitar la comprensión del material por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores.

Iniciamos el Procedimiento de Publicación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983. En esta primera instancia, se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas y la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la… pic.twitter.com/aCoe4hS632

Según indicó la Side, la documentación fue organizada en carpetas temáticas “conforme a criterios de relevancia histórica e institucional, e incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1º de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983”.

La iniciativa se enmarca en una política orientada a “fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad”.

Documentos "previamente secretos"

La desclasificación de archivos “previamente secretos” implica “un acto de carácter ético, político y social que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente”.

En la Side indicaron que el objetivo es que la guía “pueda facilitar el trabajo de historiadores, comunicadores e investigadores” que tengan interés en los documentos que la acompañan.

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“Confiamos en que el acceso público a archivos de relevancia histórica puede representar un aporte significativo del Estado para la ciudadanía en general”, agregaron.

Finalmente, la Side señaló que la documentación será difundida en sus cuentas de redes sociales.

Respecto de la guía puesta a disposición de la ciudadanía, la misma, con el objetivo de facilitar su entendimiento, cuenta con una línea de tiempo en la cual se puede apreciar la fecha original de cada uno de los documentos.