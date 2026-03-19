Un videojuego para pensar la memoria: alumnos de la UNR presentan "Vigilia", situado en la Biblioteca Vigil

El proyecto, nacido como tesina de estudiantes, propone una experiencia inmersiva sobre la memoria. Se presentará este viernes en la Biblioteca Vigil

"Quime se queda dormida en el colectivo y despierta frente a la Biblioteca Vigil. Lo que parece un desvío sin importancia pronto se convierte en el inicio de una aventura inesperada. Al entrar en busca de un teléfono, encuentra uno que la transporta al pasado, al período más oscuro de la institución durante la última dictadura cívico-militar argentina ”. Así comienza "Vigilia" , el videojuego creado por estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que se presentará este viernes en el marco del Día de la Memoria.

"Vigilia" es un proyecto inspirado en la historia de la Biblioteca Constancio C. Vigil, con especial énfasis en su intervención durante la última dictadura. El videojuego propone una experiencia inmersiva que busca no solo comunicar información histórica, sino también conectar la memoria con las subjetividades contemporáneas, generando reflexión crítica y nuevas formas de construcción de sentidos.

Detrás de su desarrollo está Kataribe Studio, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario integrado por Paloma Pagano, Julieta Vismara, Valentina Conte, Laureano Diez y Emma Pfann.

Tras meses de trabajo, el videojuego tendrá su presentación oficial en el lugar que lo inspiró : la Biblioteca Vigil (Gaboto 450). Será este viernes a las 17.30, en una jornada abierta al público . Esta será la primera de una serie de muestras al público: luego continuará su recorrido el sábado 21 a las 21 en el Festival por la Memoria en Distrito 7, el miércoles 25 en la Expo de Videojuegos KIBA en la UAI y en la Escuela Preuniversitaria de Ciencias Sociales y Humanísticas.

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Ahora bien, "Vigilia" no surgió de la nada, el proyecto comenzó a gestarse en 2022 como una tesina de estudiantes de Comunicación Social. “La idea surgió a partir de repensar la experiencia cotidiana de habitar nuestra ciudad, empezar a hacernos preguntas por los lugares que frecuentábamos sin conocer en profundidad. Así surgió la Biblioteca Vigil como objeto de estudio, en su carácter de sitio de memoria”, recordó Valentina Conte. Con el tiempo, esa búsqueda se consolidó en "Vigilia" y dio lugar a la conformación de Kataribe Studio.

En la antesala de su presentación oficial y en diálogo con La Capital, el equipo profundizó sobre el proceso de desarrollo, sus objetivos y los desafíos de pensar la memoria desde el lenguaje de los videojuegos.

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De proyecto de tesina al videojuego: cómo se desarrolló "Vigilia"

El camino desde aquella primera idea hasta el videojuego final estuvo marcado por un proceso que el propio equipo define como “dinámico, iterativo y profundamente colaborativo”. Lejos de ser lineal, durante el desarrollo hubo múltiples idas y vueltas. “Las ideas se reformularon constantemente a medida que avanzaba el desarrollo”, explicó Valentina.

En ese sentido, aunque cada integrante asumió un rol específico, las decisiones se construyeron de manera colectiva. “La adaptabilidad es clave. Entendemos el desarrollo como un proceso creativo abierto y en constante transformación, enriquecido por las perspectivas de cada integrante del equipo”, señaló una de sus creadoras.

En ese sentido, la interdisciplinariedad fue otro de los pilares del proyecto. El equipo está conformado por estudiantes de Comunicación Social, Bellas Artes e Inteligencia Artificial. “Esto nos permite una mirada interdisciplinaria, que se traduce en un fuerte enfoque narrativo, archivístico y conceptual, acompañado por aportes en lo visual y lo técnico, generando un proyecto integral", apuntó Valentina.

Ese recorrido, además, derivó en la consolidación de Kataribe Studio como una desarrolladora independiente con la que buscan seguir produciendo nuevas propuestas.

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La memoria como experiencia interactiva

En cuanto al propósito del videojuego, el equipo remarcó que no apunta a ofrecer respuestas cerradas, sino a abrir interrogantes. “El objetivo es generar preguntas, inquietudes y curiosidad en torno a la memoria”, explicó Conte, al tiempo que definió al videojuego como una herramienta para intervenir en la circulación de sentidos desde lo lúdico, "en un contexto contemporáneo marcado por la digitalización y la fragmentación social". En esa línea, agregó: “Buscamos que la memoria habite los espacios de la digitalidad, adaptando los discursos de memoria a la lógica del videojuego para alcanzar al público de nuevas formas”.

Si bien comenzó como un proyecto en el Taller de Tesina de comunicación social, con el tiempo y la búsqueda, el desarrollo contó con financiamiento de la convocatoria UNR Game Lab, impulsada por el Laboratorio de Experimentación Tecnológica (LET), donde el equipo recibió tutorías en programación, sonido, narrativa y diseño. "A su vez, recibimos desde el minuto cero la apertura de La Vigil como institución que nos permitió acceder a su archivo para sustentar nuestra investigación preliminar", destacó Valentina.

De cara al público, "Vigilia" tendrá su primera presentación este viernes a las 17.30 en la Biblioteca Vigil, donde podrá ser probado por primera vez. Ahora bien, según adelantó Valentina: “La versión final está prevista para mediados de 2026, será de acceso libre y gratuito, y estará disponible en formato desktop".