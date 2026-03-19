La Capital | Zoom | videojuego

Un videojuego para pensar la memoria: alumnos de la UNR presentan "Vigilia", situado en la Biblioteca Vigil

El proyecto, nacido como tesina de estudiantes, propone una experiencia inmersiva sobre la memoria. Se presentará este viernes en la Biblioteca Vigil

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

19 de marzo 2026 · 15:16hs
Vigilia es un videojuego inspirado en la historia de la Biblioteca C. Vigil de Rosario

"Vigilia" es un videojuego inspirado en la historia de la Biblioteca C. Vigil de Rosario

"Quime se queda dormida en el colectivo y despierta frente a la Biblioteca Vigil. Lo que parece un desvío sin importancia pronto se convierte en el inicio de una aventura inesperada. Al entrar en busca de un teléfono, encuentra uno que la transporta al pasado, al período más oscuro de la institución durante la última dictadura cívico-militar argentina”. Así comienza "Vigilia", el videojuego creado por estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que se presentará este viernes en el marco del Día de la Memoria.

"Vigilia" es un proyecto inspirado en la historia de la Biblioteca Constancio C. Vigil, con especial énfasis en su intervención durante la última dictadura. El videojuego propone una experiencia inmersiva que busca no solo comunicar información histórica, sino también conectar la memoria con las subjetividades contemporáneas, generando reflexión crítica y nuevas formas de construcción de sentidos.

Detrás de su desarrollo está Kataribe Studio, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario integrado por Paloma Pagano, Julieta Vismara, Valentina Conte, Laureano Diez y Emma Pfann.

Tras meses de trabajo, el videojuego tendrá su presentación oficial en el lugar que lo inspiró: la Biblioteca Vigil (Gaboto 450). Será este viernes a las 17.30, en una jornada abierta al público. Esta será la primera de una serie de muestras al público: luego continuará su recorrido el sábado 21 a las 21 en el Festival por la Memoria en Distrito 7, el miércoles 25 en la Expo de Videojuegos KIBA en la UAI y en la Escuela Preuniversitaria de Ciencias Sociales y Humanísticas.

Ahora bien, "Vigilia" no surgió de la nada, el proyecto comenzó a gestarse en 2022 como una tesina de estudiantes de Comunicación Social. “La idea surgió a partir de repensar la experiencia cotidiana de habitar nuestra ciudad, empezar a hacernos preguntas por los lugares que frecuentábamos sin conocer en profundidad. Así surgió la Biblioteca Vigil como objeto de estudio, en su carácter de sitio de memoria”, recordó Valentina Conte. Con el tiempo, esa búsqueda se consolidó en "Vigilia" y dio lugar a la conformación de Kataribe Studio.

En la antesala de su presentación oficial y en diálogo con La Capital, el equipo profundizó sobre el proceso de desarrollo, sus objetivos y los desafíos de pensar la memoria desde el lenguaje de los videojuegos.

>>Leer más: Desde la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: "¿A dónde irían los ciclistas?"

De proyecto de tesina al videojuego: cómo se desarrolló "Vigilia"

El camino desde aquella primera idea hasta el videojuego final estuvo marcado por un proceso que el propio equipo define como “dinámico, iterativo y profundamente colaborativo”. Lejos de ser lineal, durante el desarrollo hubo múltiples idas y vueltas. “Las ideas se reformularon constantemente a medida que avanzaba el desarrollo”, explicó Valentina.

En ese sentido, aunque cada integrante asumió un rol específico, las decisiones se construyeron de manera colectiva. “La adaptabilidad es clave. Entendemos el desarrollo como un proceso creativo abierto y en constante transformación, enriquecido por las perspectivas de cada integrante del equipo”, señaló una de sus creadoras.

En ese sentido, la interdisciplinariedad fue otro de los pilares del proyecto. El equipo está conformado por estudiantes de Comunicación Social, Bellas Artes e Inteligencia Artificial. “Esto nos permite una mirada interdisciplinaria, que se traduce en un fuerte enfoque narrativo, archivístico y conceptual, acompañado por aportes en lo visual y lo técnico, generando un proyecto integral", apuntó Valentina.

Ese recorrido, además, derivó en la consolidación de Kataribe Studio como una desarrolladora independiente con la que buscan seguir produciendo nuevas propuestas.

>> Leer más: Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

La memoria como experiencia interactiva

En cuanto al propósito del videojuego, el equipo remarcó que no apunta a ofrecer respuestas cerradas, sino a abrir interrogantes. “El objetivo es generar preguntas, inquietudes y curiosidad en torno a la memoria”, explicó Conte, al tiempo que definió al videojuego como una herramienta para intervenir en la circulación de sentidos desde lo lúdico, "en un contexto contemporáneo marcado por la digitalización y la fragmentación social". En esa línea, agregó: “Buscamos que la memoria habite los espacios de la digitalidad, adaptando los discursos de memoria a la lógica del videojuego para alcanzar al público de nuevas formas”.

Si bien comenzó como un proyecto en el Taller de Tesina de comunicación social, con el tiempo y la búsqueda, el desarrollo contó con financiamiento de la convocatoria UNR Game Lab, impulsada por el Laboratorio de Experimentación Tecnológica (LET), donde el equipo recibió tutorías en programación, sonido, narrativa y diseño. "A su vez, recibimos desde el minuto cero la apertura de La Vigil como institución que nos permitió acceder a su archivo para sustentar nuestra investigación preliminar", destacó Valentina.

De cara al público, "Vigilia" tendrá su primera presentación este viernes a las 17.30 en la Biblioteca Vigil, donde podrá ser probado por primera vez. Ahora bien, según adelantó Valentina: “La versión final está prevista para mediados de 2026, será de acceso libre y gratuito, y estará disponible en formato desktop".

Noticias relacionadas
Donato de Santis anunció su salida de MasterChef Celebrity

Sorpresa y lágrimas en "MasterChef Celebrity": un jurado renunció después de más de diez años

Polémica en el pop nacional tras la interna de María Becerra y Tini Stoessel versus Emilia Mernes

Qué pasa entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra

Ca7riel y Paco Amoroso inregsaron al confesionario para nominar a Tini y Emilia

Ca7riel y Paco Amoroso llevaron a "Gran Hermano" el escándalo de Emilia Mernes y Tini

El elenco de Sólo Fanáticos en su Avant premiere

Se estrena "Sólo Fanáticos", el film de Leo Damario que explora el universo de Only Fans

Ver comentarios

Las más leídas

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Lo último

A Newells vamos a ir a ganar: el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza

Ansés en abril: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Ansés en abril: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Tras una semana de debate y negociaciones, la Cámara alta aprobó con cambios el proyecto que prohíbe la actividad en la provincia y dispuso que cada municipio deberá definir su implementación a través de una ordenanza propia.

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Por Lucas Ameriso
Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras
La Ciudad

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo
Economía

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

La defensa de Patricio Serjal denuncia forum shopping en la elección del tribunal de apelación
Política

La defensa de Patricio Serjal denuncia "forum shopping" en la elección del tribunal de apelación

Operativos de seguridad en instituciones judías: Las amenazas globales no se pueden minimizar
La Ciudad

Operativos de seguridad en instituciones judías: "Las amenazas globales no se pueden minimizar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Ovación
Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Por Luis Castro
Ovación

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1: todas las carreras de Colapinto

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1: todas las carreras de Colapinto

La selección argentina busca un nuevo rival para otro amistoso en la previa al Mundial

La selección argentina busca un nuevo rival para otro amistoso en la previa al Mundial

Policiales
Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

La Ciudad
Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

Operativos de seguridad en instituciones judías: Las amenazas globales no se pueden minimizar

Operativos de seguridad en instituciones judías: "Las amenazas globales no se pueden minimizar"

Honoris Causa de la UNR para Pilar Calveiro, destacada investigadora que sobrevivió al horror de la dictadura

Honoris Causa de la UNR para Pilar Calveiro, destacada investigadora que sobrevivió al horror de la dictadura

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Por Facundo Borrego
Política

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó
Ovación

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
POLICIALES

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado
OVACIÓN

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia
OVACIÓN

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %
Economía

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei
Política

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Ovación

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
Salud

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA
Información General

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso
Información General

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina
Política

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina

Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y un crimen
Policiales

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas
La Ciudad

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas