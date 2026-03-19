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Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

Uno de ellos simuló tener una relación afectiva con la víctima, radicada en Rosario. A lo largo de dos años logró que la víctima transfiriera los ahorros de su madre

19 de marzo 2026 · 15:18hs
Los dos presos acusados de estafa estaban en la cárcel de Baradero

Los dos presos acusados de estafa estaban en la cárcel de Baradero

Dos presos de la cárcel bonaerense de Baradero fueron imputados en una causa penal en Rosario por estafar a la familia de una chica discapacitada, con quien uno de ellos simuló mantener una relación afectiva para exigirle sucesivas transferencias de dinero. La maniobra se extendió a lo largo de dos años entre 2023 y fines de 2025, cuando la madre de la víctima descubrió un considerable faltante de efectivo entre sus ahorros. El fraude se consolidó por un monto que supera los treinta millones de pesos.

La denuncia por la defraudación fue presentada en noviembre del año pasado por familiares de una mujer que padece un retraso mental, trastornos del habla y microcefalia, un cuadro que requiere tratamientos específicos. Entonces se descubrió que un hombre que se hacía pasar por su novio se había aprovechado de la vulnerabilidad y la capacidad disminuida de la víctima para sustraerle 31.485.500 pesos.

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La maniobra se extendió desde una fecha indeterminada del año 2023 hasta noviembre de 2025. La investigación arrojó que, detrás del engaño, actuaban dos presos que cumplían condena por delitos sexuales en la cárcel bonaerense de Baradero, localidad ubicada sobre la ruta 9 entre Zárate y San Pedro. Se trata de una unidad penitenciaria en la que coexiste un régimen de pabellones cerrados con un sector de viviendas de régimen abierto. En el caso de los acusados por la estafa, compartían el encierro con acceso autorizado al uso de celulares.

Presos con celulares

En la audiencia imputativa celebrada este miércoles en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Aurelio Cicerchia planteó que el acceso a celulares les permitió a los internos concretar la maniobra. Los acusados son Martín Iván Patane, de 37 años, quien antes de su arresto era empleado en una empresa de cable y residía en Marcos Paz, y Alber Brolin Caba Martínez, de 31 años y nacionalidad boliviana, con domicilio en Escobar.

De acuerdo con el planteo acusatorio, Patane simuló entablar una relación sentimental a distancia con la mujer y se valió de esa situación emocional para manipularla. Mediante engaños y la falsa promesa de viajar a Rosario “para un encuentro que jamás tuvo intención de concretar”, dijo el fiscal, así como el planteo de que necesitaba dinero para cubrir gastos personales, logró que sustrajera ahorros de su madre del domicilio en el que conviven las dos mujeres.

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Para ejecutar la maniobra, indicó, el interno realizaba videollamadas en las que ayudaba a la víctima a contar los billetes. Luego le brindaba los datos de cuentas bancarias donde la mujer debía realizar los depósitos, generalmente en locales de Rapipago. Finalmente le exigían que enviara fotos de los comprobantes por WhatsApp para confirmar la acreditación del dinero.

Transferencias

Así, desde 2023 la víctima depositó dinero con diferentes montos a más de doce destinatarios. Uno de ellos fue Caba Martínez, quién recibió depósitos durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 por un total de 12.809.000 pesos. A otros destinatarios no identificados les remitieron 6.817.000 pesos. El dinero restante fue transferido a otras personas cuyas identidades se detallaron en la audiencia.

Los dos acusados hicieron uso de la palabra y ofrecieron su descargo ante el juez Alejandro Negroni, quien dictó la prisión preventiva de Patane por el plazo legal de dos años y de Caba Martínez por un lapso tres meses; medida cautelar que ambos cumplirán bajo la órbita del sistema penitenciario bonaerense. El juez dispuso además la prohibición de contacto tanto entre ambos imputados como con la víctima y sus familiares. Quedaron acusados como coautores del delito de estafa.

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