Los rivales de Central: un club que creció, uno de los tradicionales del siglo y el otro muy novato

Independiente del Valle se hizo de respeto, Libertad es un habitué de Copa Libertadores de este siglo y Universidad Central debuta en grupos. Central, a jugar

El 8 de mayo de 2019 se enfrentaron Central y Libertad en el Gigante por la Copa Libertadores, con triunfo canalla en la despedida del Chaqueño Herrera, en la imagen con Tacuara Cardozo.

La Copa Libertadores ya está en marcha. Al menos el bolillero ya dio las pistas por las cuales cada equipo transitará. Central integrará el Grupo H, junto a rivales con distintas características. Ninguno es de los pesos pesado del continente, pero Independiente del Valle viene pisando fuerte a nivel internacional en los últimos años, Libertad de Paraguay es uno de los habitués aunque sin lograr cosas importantes y el debutante en la fase de grupos es Universidad Central de Caracas.

Central hará su estreno en el Gigante de Arroyito, en la semana del 7 de abril, ante el rival más poderoso, Independiente del Valle, que ganó dos Sudamericanas en 2019 y 2022 y la Recopa en 2023. No hay antecedentes de disputas entres ellos en la Copa Libertadores.

Dos veces compartieron Copa Libertadores Central e Independiente del Valle, pero nunca se enfrentaron. El equipo que juega en Quito viene clasificando seguido desde la década pasada y en 2016 los dos se lucieron en grande, sin llegar a coronar.

Fue aquel equipo del Chacho Coudet que tantos elogios cosechó pero que no pudo coronar, el que afrontó esa edición, en donde cayó en el final en Medellín ante Atlético Nacional por los cuartos de final. Curiosamente, Nacional se consagraría ganándole la final a Independiente del Valle.

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En la última participación de Central en la Libertadores, en 2024, también compartieron copa y corrieron la misma suerte. Los dos salieron 3º en sus grupos y debieron emigrar a la Copa Sudamericana.

En esa edición de 2024 también la disputó Libertad de Paraguay y, como aquellos dos, salió tercero en su grupo y se fue a la Copa Sudamericana sin haberse enfrentado con sus ahora rivales de grupo.

Libertad viene con mucha participación en la Libertadores en este siglo. En el pasado, se recuerda la semifinal de 1977 ante Boca como su mejor actuación, pero después hubo un gran paréntesis. Ahora viene con mucha continuidad pero sin lograr trascender mucho.

Se enfrentó solo con Libertad

Además de esa edición de 2024, Central y Libertad compartieron otras tres copas y en una de ellas llegaron a enfrentarse, prevaleciendo el equipo de Asunción en el partido más importante.

En efecto, en la edición 2019, Libertad venció 2 a 0 a Central en Asunción y volverían a medirse en la última fecha, ya con los canallas dirigidos por Diego Cocca eliminados de la competencia. Mientras, los paraguayos habían pasado como primeros del Grupo H, el mismo que ahora comparten.

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Ese encuentro en Arroyito fue ganado por Central 2 a 1, en lo que fue la despedida del fútbol profesional del Chaqueño Germán Herrera, el 8 de mayo de 2019. Los goles canallas fueron de Joaquín Pereyra y Claudio Riaño, empatando transitoriamente de penal Oscar Tacuara Cardozo.

Además, coincidieron en 2006, en la que Central quedó afuera con Ángel Di María y Libertad también en grupos distintos. Y en 2004, donde los canallas pasaron a 8º y los guaraníes fueron eliminados en primera ronda.

Mientras que Universidad Central de Venezuela disputará su segunda Copa, pero la primera en fase de grupos, ya que el año pasado, el del estreno, quedó en la fase eliminatoria 2 ante Corinthians. Es más, ahora clasificó directamente.

Los partidos de Central en la Copa Libertadores

Central debutará la semana del 8 de abril en el Gigante ante Independiente del Valle, una semana después visitará a Libertad y la 1ª rueda la cerrará en la semana del 29 de abril en Venezuela. La 4ª fecha será en la semana del 6 de mayo, donde Central recibirá a Libertad; la semana del 20/5 recibirá a Universidad Central y en la del 27/5 cerrará de visitante con Independiente del Valle.