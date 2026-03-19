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Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

El Canalla compartirá el Grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central. Evitó a los grandes, pero tendrá dos largos viajes

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de marzo 2026 · 21:29hs
El nombre de Rosario Central fue el último en aparecer en el copón 3.

El nombre de Rosario Central fue el último en aparecer en el copón 3.

Señoras y señores, la Copa Libertadores está en marcha y Central es uno de los 32 pasajeros que inician el camino con la ilusión en su máxima expresión. No hay partidos de fase de grupos todavía, pero lo que sí hay es certeza sobre los rivales que tendrá cada equipo, lo que les permite a los clubes comenzar a trabajar en la logística. El Canalla integrará el grupo H junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.

De acuerdo a lo establecido de antemano, Central debutará en la Libertadores en condición de local contra Independiente del Valle, que estaba en el bombo uno. Ese encuentro se disputará entre el 7 y 9 de abril. Las otras cinco fechas se jugarán (siempre tomando como referencia los días miércoles) el 15 y 29 de abril y el 6, 20 y 27 de mayo.

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En el momento en que comenzaron a aparecer los distintos equipos de los grupos, Central tuvo chances de caer donde estaban los denominados “pesos pesado”, como los brasileños Flamengo, Fluminense y Palmeiras. La bolilla de Central, en manos del Cabezón Oscar Ruggeri, fue la última en aparecer en el copón 3 y eso lo llevó directamente al Grupo H, donde ya estaban Independiente del Valle y Libertad.

Sin cucos enfrente, pero con dos viajes largos

Lo que determinó el sorteo para el equipo de Almirón es que, así como evitó a los equipos más importantes, no pudo zafar de una distancia muy larga, de las más importantes que podían tocarle, en lo que será el viaje a Venezuela para enfrentar a Universidad Central. También tendrá un largo traslado hasta Quito, donde juega de local Independiente del Valle. Es una ciudad en la que la altura también juega su papel.

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Está claro que todo no se puede, y si no era ninguno de los equipos tradicionales de la Libertadores, algún viaje largo iba a aparecer. En el momento en que salió la bolilla de Central, los rostros del presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidenta Carolina Cristinziano parecieron entregar alguna señal de conformismo, pero tanto ellos como el cuerpo técnico y los futbolistas saben que en el momento que ruede la pelota no quedará otra que demostrar.

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Un dato importante es que toda la fase de grupos de la Libertadores se jugará en paralelo con las instancias finales del torneo Apertura, a las que el Canalla va camino a disputar. Obviamente se complicará más de la cuenta en la medida que avance en el torneo local. También podría restarle combustible frente al deseo de protagonismo.

Cómo llegó el Canalla

A este nuevo desafío el Canalla llegó después de aquella formidable campaña de 2025, de la mano de Ariel Holan, en la que el equipo finalizó primero en tabla acumulada, con 66 puntos.

Pero Holan ya no está y su lugar fue ocupado por Almirón, el entrenador al que la dirigencia fue a buscar tras no renovarle el contrato al Profesor. Es más, la elección de Almirón tuvo que ver con que cuenta con dos finales (ambas perdidas) de la Copa Libertadores encima. La primera con Lanús, en 2017 y la segunda con Boca, en 2023.

Será el segundo desafío en la copa en esta gestión, después de aquella participación en 2024, con Miguel Ángel Russo como entrenador (logró el pasaporte luego de ser campeón de la Copa de la Liga 2023), en la que el Canalla no logró sortear la fase de grupos. Al quedar tercero en el grupo fue a jugar el repechaje para seguir compitiendo internacionalmente, pero ya en la Copa Sudamericana.

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Como para el resto de los equipos, en Central se terminó el tiempo de las especulaciones, los deseos y las preferencias por uno y otro. Este equipo canalla ya sabe adónde tendrá que viajar, ya conoce a sus rivales y lo que se viene de ahora en más es analizarlos detenidamente y enfrentarlos. Lo que comienza en Arroyito es el camino hacia “la gloria eterna”.

Cómo quedó la fase de grupos

Grupo A: Flamengo / Estudiantes de La Plata/ Cusco FC / Independiente Medellín

Grupo B: Nacional de Montevideo / Universitario / Coquimbo Unido / Deportes Tolima

Grupo C: Fluminense / Bolívar / Deportivo La Guaira / Independiente Rivadavia

Grupo D: Boca Juniors / Cruzeiro / Universidad Católica (CH) / Barcelona de Ecuador

Grupo E: Peñarol / Corinthians / Independiente Santa Fe / Platense

Grupo F: Palmeiras / Cerro Porteño / Junior de Barranquilla / Sporting Cristal

Grupo G: Liga de Quito / Lanús / Always Ready / Mirassol de Brasil

Grupo H: Independiente del Valle / Libertad de Paraguay / Rosario Central / Universidad Central (V)

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