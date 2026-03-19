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Internaron en Buenos Aires al guitarrista de AC/DC Stevie Young antes de los shows en River

El músico fue hospitalizado por precaución tras llegar al país. Desde la banda esperan que pueda presentarse en los recitales previstos

19 de marzo 2026 · 16:13hs
Stevie Young está en AC/DC desde 2014 

Stevie Young está en AC/DC desde 2014 

El guitarrista rítmico de AC/DC, Stevie Young, fue internado en un sanatorio de Buenos Aires y generó preocupación entre los seguidores de la histórica banda australiana, a pocos días de su esperado regreso al estadio de River Plate en el marco de la gira “Power Up Tour”.

Según informaron desde el propio grupo en un comunicado difundido a medios internacionales, el músico de 69 años fue hospitalizado por precaución tras no sentirse bien al arribar a la Argentina. “Al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”, indicaron.

Un portavoz de la banda agregó que se le están realizando todas las pruebas necesarias para evaluar su estado de salud, mientras el entorno mantiene el optimismo respecto de su recuperación y participación en los recitales previstos.

La situación adquiere mayor relevancia debido al rol central que Young ocupa en la formación actual del grupo. Desde 2014, el guitarrista reemplaza de manera estable a Malcolm Young, uno de los fundadores, tras su retiro por motivos médicos. Su aporte es considerado clave para sostener el característico sonido de AC/DC en esta nueva etapa.

>> Leer más: Recitales en Argentina 2026: de AC/DC a Rosalía, sigue el boom de los shows en vivo

La banda aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza tras presentarse en Chile, donde ofreció un recital ante miles de fanáticos como parte de la misma gira. En Argentina tiene programadas tres presentaciones en el estadio Monumental: la primera el lunes 23 de marzo y las restantes el viernes 27 y el martes 31, todas con entradas agotadas.

La trayectoria de Stevie Young

Stevie Young nació el 11 de diciembre de 1956 en Glasgow, Escocia, y es sobrino de Angus y Malcolm Young. Su carrera musical comenzó a fines de los años setenta en pequeñas bandas del circuito escocés. En 1980 fundó Starfighters, grupo que llegó a telonear a AC/DC durante la gira de presentación del disco Back in Black en el Reino Unido.

En 1988 tuvo su primer acercamiento directo con la banda cuando reemplazó temporalmente a Malcolm durante la gira Blow Up Your Video en América del Norte. Tras varios proyectos musicales propios, su incorporación definitiva llegó en 2014, cuando asumió el puesto de guitarrista rítmico tras el deterioro de la salud de su tío.

Desde entonces participó en grabaciones y giras internacionales, consolidándose como uno de los pilares de la etapa contemporánea del grupo.

>> Leer más: AC/DC vuelve a Argentina luego de 16 años: cómo conseguir las entradas y cuándo salen

El regreso más esperado

La vuelta de AC/DC a la Argentina se produce después de 16 años de ausencia. Su última visita fue en diciembre de 2009, cuando llenaron el estadio de River Plate durante tres noches consecutivas. Aquellos conciertos quedaron registrados en el disco y DVD Live at River Plate, considerado uno de los hitos del rock internacional en el país.

La formación actual está integrada por Brian Johnson en voz, Angus Young en guitarra líder, Stevie Young en guitarra rítmica, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. El tour toma su nombre del disco Power Up, lanzado en 2020 como homenaje a Malcolm Young.

Mientras se aguarda la evolución del estado de salud del guitarrista, miles de fanáticos mantienen la expectativa por los shows que marcarán el reencuentro de la banda con el público argentino.

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